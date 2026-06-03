"Gelecekte başarılar dileriz" - Manchester United, bir A takım oyuncusunun Serie A kulübüne transfer olduğunu resmen doğruladı

Hojlund’un geleceğine dair uzun süren belirsizlik, Manchester United’ın forvetin Napoli’ye kalıcı olarak transfer olduğunu doğrulamasıyla nihayet sona erdi. 23 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunu İtalya’da kiralık olarak geçirmişti ve sezonun sona ermesinin ardından transfer resmi olarak açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan kısa bir açıklamada United, forvet oyuncusuna veda ederek şunları söyledi: "Kulüpteki herkes Rasmus'a gelecekte başarılar diler."

Hojlund'un ayrılışı, Premier League deviyle üç yıllık bir ilişkinin sonunu işaret ediyor. Çocukluğundan beri kulübün taraftarı olan Hojlund, 2023 yazında Atalanta'dan transfer olmuştu ve Kırmızı Şeytanlar formasıyla 95 maçta 26 gol atmayı başardı. Ayrıca İngiltere'de geçirdiği süre boyunca kupa da kazandı; 2024 FA Cup finalinde Wembley'de Manchester City'yi yendikleri maçta yedek olarak sahaya çıktı.



