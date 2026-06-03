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"Gelecekte başarılar dileriz" - Manchester United, bir A takım oyuncusunun Serie A kulübüne transfer olduğunu resmen doğruladı
Napoli'ye kalıcı transferi kesinleşti
Hojlund’un geleceğine dair uzun süren belirsizlik, Manchester United’ın forvetin Napoli’ye kalıcı olarak transfer olduğunu doğrulamasıyla nihayet sona erdi. 23 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunu İtalya’da kiralık olarak geçirmişti ve sezonun sona ermesinin ardından transfer resmi olarak açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan kısa bir açıklamada United, forvet oyuncusuna veda ederek şunları söyledi: "Kulüpteki herkes Rasmus'a gelecekte başarılar diler."
Hojlund'un ayrılışı, Premier League deviyle üç yıllık bir ilişkinin sonunu işaret ediyor. Çocukluğundan beri kulübün taraftarı olan Hojlund, 2023 yazında Atalanta'dan transfer olmuştu ve Kırmızı Şeytanlar formasıyla 95 maçta 26 gol atmayı başardı. Ayrıca İngiltere'de geçirdiği süre boyunca kupa da kazandı; 2024 FA Cup finalinde Wembley'de Manchester City'yi yendikleri maçta yedek olarak sahaya çıktı.
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Şampiyonlar Ligi maddesi zorunlu transferi tetikliyor
Bu yaz, anlaşmanın kalıcı niteliği ilgili tarafların tercihine bağlı değildi; aksine, belirli bir satın alma yükümlülüğü maddesinin bir sonucuydu. Geçen yıl imzalanan anlaşmaya göre, Napoli’nin Serie A’da ilk dörtte yer alması halinde transfer zorunlu hale gelecekti. Partenopei, geçen ay Pisa'yı 3-0 mağlup ettiği Serie A maçının ardından Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılma hakkını resmen garantiledi. Bu maçta Hojlund bir gol attı ve bir asist yaptı.
Anlaşmanın değerinin yaklaşık 38 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor ve bu, yeni bir kadro kurmaya çalışan United için önemli bir gelir kaynağı olacak. Hojlund, Premier League'in spot ışıklarından uzakta parladı ve kiralık kaldığı süre boyunca tüm turnuvalarda 44 maçta 16 gol atarak Napoli'nin en golcü oyuncusu oldu. Etkisi özellikle ligde hissedildi; çalışma temposu ve golcü kimliği, Napoli'nin ligi ikinci sırada bitirmesine ve Supercoppa Italiana'yı kazanmasına yardımcı oldu.
Forvet, taraftarlara duygusal bir mesaj yazdı
Sezonun başlarında kalıcı transferi kesinleştiğinde sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Hojlund, çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulüpten ayrılmanın getirdiği çelişkili duygularını gizlemedi. United taraftarlarına yazdığı samimi mesajda şöyle dedi: "Manchester United'a veda etmek, içimi biraz hüzünlendiren bir şey. Kırmızı formayla Old Trafford'da oynayarak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Siz taraftarların bana verdiğiniz destek, kendimi evimde hissetmemi sağladı ve özgüvenimi yeniden kazanmamı sağladı. Bunun için çok minnettarım."
Hojlund sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden bugünkü gol, Napoli'de önümdeki süre için her şeyimi vereceğim yeni ve kendinden emin bir başlangıcı simgeliyor. Ayrıca çocukken kurduğum hayali gerçeğe dönüştüren tüm Manchester United taraftarlarına, oyuncularına ve personeline teşekkür ediyorum. Artık yeni hayallerin zamanı geldi, hadi peşlerinden gidelim."
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Carrick dönemi, acil takviyeye odaklanıyor
Hojlund'un ayrılışı, teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki United'ın transfer çalışmalarına hızlı bir mali destek sağladı. 38 milyon sterlinlik bu beklenmedik gelirle kulüp, kadroya yeniden yatırım yapma sürecine şimdiden başladı. Haberlere göre United, transfer piyasasında hiç vakit kaybetmedi ve Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson'u yine toplam 38 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna katmak için harekete geçti.
Old Trafford'da bu yaz kapsamlı bir yeniden yapılanma bekleniyor ve Casemiro gibi tecrübeli oyuncuların da maaş bütçesinde yer açmak için ayrılması planlanıyor. Carrick, ihtiyaç fazlası oyuncuları erkenden elden çıkararak ve en çok istediği oyuncuları kadroya katarak, United'ı geçmiş sezonlarda rahatsız eden yavaş başlangıçları önlemek için gerekli kaynakları elde ediyor. Hojlund'un artık resmi olarak Napoli'nin oyuncusu olmasıyla birlikte, odak noktası tamamen Theatre of Dreams'deki yeni yetenekler dönemine kayıyor.