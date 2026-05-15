"Real Madrid ile hiçbir temasım olmadı. Ne başkanla ne de kulübün diğer önemli isimleriyle," dedi Portekizli oyuncu, kulübü Benfica'nın GD Estoril Praia ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında.
Çeviri:
Gelecekle ilgili kararın yakında verilmesi bekleniyor: Jose Mourinho, Real Madrid ile temas kurduğunu yalanladı
Genel olarak, "The Special One" bu sezonun bitiminden sonraki geleceği hakkında henüz bir düşüncede bulunmamış. Benfica'dan sözleşme uzatımı için bir teklif almış olsa da, buna henüz yanıt vermek istemiyor: "İstemediğimi söyledim. Şu anda hiçbir şey istemiyorum."
Aynı zamanda, bir kararın alınması için çok fazla beklemek gerekmeyecek. "Pazar günü [son maçtan sonra], evet," dedi Mourinho.
63 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in yeni teknik direktörlüğü için en büyük favori olarak görülüyor. Mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın vasat performansları nedeniyle yazın ötesine geçemeyeceği tahmin ediliyor.
Son haberlere göre Mourinho'nun Krallara transferi çoktan kesinleşmiş durumda, ancak hiçbir taraftan resmi bir onay gelmedi. Zaten geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamın eski kulübüne geri döneceğine dair işaretler vardı. "The Special One"un Benfica ile 2027'ye kadar süren sözleşmesinde 3 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor.
Mourinho'nun yanı sıra, Fransa'nın görevinden ayrılan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps ve VfB Stuttgart'tan Sebastian Hoeneß de adaylar arasında gösterilmişti.
Mourinho, Real Madrid ile lig şampiyonluğunu ve kupa şampiyonluğunu kazandı
Mourinho’nun, sert tavırlarıyla Real’in dağınık yıldız kadrosunu yeniden bir araya getirmesi bekleniyor; bu kadro, üst üste ikinci kez önemli bir kupa kazanamadan sezonu tamamlayacak. Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda oyuncular birçok disiplin ihlali sergilemişti; bu durum, Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasındaki ciddi tartışmayla utanç verici bir doruk noktasına ulaştı.
Mourinho, 2010'dan 2013'e kadar Madrid ekibinin teknik direktörlüğünü yapmıştı ve birer kez lig şampiyonu ve kupa şampiyonu olmuştu. Son olarak Sky Sport, 63 yaşındaki teknik adamın geri dönüşü için iki şart koştuğunu bildirmişti. Yetkililerle yapılan görüşmelerde, yeniden göreve gelmeyi kabul etmeden önce "tam kontrol" ve "transferlerde büyük söz hakkı" talep ettiği konuşuluyordu.