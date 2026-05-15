Gelecekle ilgili kararın yakında verilmesi bekleniyor: Jose Mourinho, Real Madrid ile temas kurduğunu yalanladı

Genel olarak, "The Special One" bu sezonun bitiminden sonraki geleceği hakkında henüz bir düşüncede bulunmamış. Benfica'dan sözleşme uzatımı için bir teklif almış olsa da, buna henüz yanıt vermek istemiyor: "İstemediğimi söyledim. Şu anda hiçbir şey istemiyorum."

Aynı zamanda, bir kararın alınması için çok fazla beklemek gerekmeyecek. "Pazar günü [son maçtan sonra], evet," dedi Mourinho.

63 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in yeni teknik direktörlüğü için en büyük favori olarak görülüyor. Mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın vasat performansları nedeniyle yazın ötesine geçemeyeceği tahmin ediliyor.

Son haberlere göre Mourinho'nun Krallara transferi çoktan kesinleşmiş durumda, ancak hiçbir taraftan resmi bir onay gelmedi. Zaten geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamın eski kulübüne geri döneceğine dair işaretler vardı. "The Special One"un Benfica ile 2027'ye kadar süren sözleşmesinde 3 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor.

Mourinho'nun yanı sıra, Fransa'nın görevinden ayrılan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps ve VfB Stuttgart'tan Sebastian Hoeneß de adaylar arasında gösterilmişti.