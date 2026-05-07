Gelecek yıl için henüz erken mi? Sir Alex Ferguson’un eski yardımcısı, Michael Carrick’i kadroda tutmanın faydalarını açıklarken, Manchester United’a Premier Lig şampiyonluğu yarışını “bahane” olarak kullanmaktan kaçınması çağrısında bulundu
Ferguson, 13. Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra emekli oldu
Manchester United, 2013 yılında Ferguson’u 13. şampiyonluk kupasını kucağında emekliye uğurladığından beri o zirvelere bir daha ulaşamadı. O dönemde Kırmızı Şeytanlar’ın en yüksek zirvelerden ne kadar dibe vuracağını tahmin edebilen pek kimse yoktu.
Geçen sezon 15. sırada dibe vuran takım, Avrupa Ligi finalinde yenilgiye uğradı ve kıtasal turnuvalara katılma şansını tamamen kaybetti. O zamandan bu yana teknik kadroda daha fazla hareketlilik yaşandı ve Ruben Amorim 5 Ocak'ta hiç tören yapılmadan kovuldu.
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Carrick, bu kararın alınmasından kısa bir süre sonra gelen acil yardım çağrısına yanıt verdi; Old Trafford’da baskı altında çalışmanın zorluklarını ve beklentileri karşılama konusundaki tecrübesini çok iyi bilen bir isme takımın dizginleri teslim edildi.
Manchester City ve Arsenal'e karşı önemli galibiyetlerle başlayan görev süresinde 14 maçta 10 galibiyet ve sadece iki mağlubiyet alarak "Rüyalar Tiyatrosu"ndakileri uykularından uyandırdı.
United şu anda ligde üçüncü sırada ve 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Amaç, Avrupa futbolunun en üst seviyesine geri dönerken büyük ses getirmek olacak, ancak aynı şey kendi sahasında da söylenebilir mi?
Bir başka transfer dönemi yaklaşırken kadro oluşturma konusunda hala yapılacak işler var, ancak küçük değişikliklerin Red Devils yönetim kurulunun iddialı "Proje 150" planını hayata geçirmesine olanak sağlayabileceğini gösteren yeterince umut verici işaretler var. United, 2028'deki büyük doğum gününü kutlamadan önce bir şampiyonluk daha kazanmaya hevesli.
Kırmızı Şeytanlar gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edecek mi?
United’ın önümüzdeki sezon bile yeniden ciddi bir şampiyonluk adayı haline gelip gelemeyeceği sorusuna yanıt veren Meulensteen – Ferguson’un üç şampiyonluk kazanan sezonunda teknik kadrosunda yer almış olan isim – Best Betting Bonuses adına GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bana kalırsa, doğru oyuncuları transfer edip, doğru oyuncuları kadroda tutarak ve takımı güçlendirecek doğru oyuncuları transfer ederlerse bunu başarabilirler.
“Sadece Michael Carrick'in görevde olduğu son 14, 15 maça bakarsanız, formlarına ve Premier Lig'deki performanslarına bakarsanız, herkesi yenebileceklerini görürsünüz. Bunu kanıtladılar. Şu anda şampiyonluk için mücadele eden takımları yenebileceklerini kanıtladılar.
“Gelecek yıl daha güçlü bir kadroyla, bunu neden başaramayacaklar ki? Bence, insanların ‘gelecek yıl için henüz çok erken’ demesi biraz bahane gibi geliyor. Ben öyle düşünmüyorum.
“Michael Carrick, eğer hala teknik direktörlük görevini sürdürürse, şimdiden gelecek sezon için hazırlıklarına başlamış durumda. Sıfırdan başlamıyor, şu anda oluşturduğu yapıyı geliştirmeye devam ediyor.”
Carrick, Old Trafford'da kalıcı teknik direktör olmak için en güçlü aday
Manchester’da gemiyi dengede tutmakla görevlendirilen ve yaz aylarında göreve daha köklü ve deneyimli bir baş antrenörün getirileceği görünürken, Carrick şu anda Old Trafford’da kalıcı bir sözleşme imzalaması en olası isim olarak öne çıkıyor.
İstikrar ve süreklilik, United'ın yaşam tarzına aşina birinin altında çalışmak, şüphesiz ki takımın ortak hedefine yardımcı olacaktır. Ancak, Red Devils potansiyelini daha somut bir şeye dönüştürmeye başladıkça, Louis van, Jose Mourinho ve ekibinin çabalarının gölgede kalıp kalmayacağı henüz belli değildir.