Gelecek yıl için henüz erken mi? Sir Alex Ferguson’un eski yardımcısı, Michael Carrick’i kadroda tutmanın faydalarını açıklarken, Manchester United’a Premier Lig şampiyonluğu yarışını “bahane” olarak kullanmaktan kaçınması çağrısında bulundu

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Carrick, bu kararın alınmasından kısa bir süre sonra gelen acil yardım çağrısına yanıt verdi; Old Trafford’da baskı altında çalışmanın zorluklarını ve beklentileri karşılama konusundaki tecrübesini çok iyi bilen bir isme takımın dizginleri teslim edildi.

Manchester City ve Arsenal'e karşı önemli galibiyetlerle başlayan görev süresinde 14 maçta 10 galibiyet ve sadece iki mağlubiyet alarak "Rüyalar Tiyatrosu"ndakileri uykularından uyandırdı.

United şu anda ligde üçüncü sırada ve 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Amaç, Avrupa futbolunun en üst seviyesine geri dönerken büyük ses getirmek olacak, ancak aynı şey kendi sahasında da söylenebilir mi?

Bir başka transfer dönemi yaklaşırken kadro oluşturma konusunda hala yapılacak işler var, ancak küçük değişikliklerin Red Devils yönetim kurulunun iddialı "Proje 150" planını hayata geçirmesine olanak sağlayabileceğini gösteren yeterince umut verici işaretler var. United, 2028'deki büyük doğum gününü kutlamadan önce bir şampiyonluk daha kazanmaya hevesli.