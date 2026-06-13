"Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum" - Alisha Lehmann, Leicester'a transferi ve WSL'den küme düşüşüyle sonuçlanan "en zor yıl"ın ardından "her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğine" söz verdi

27 yaşındaki forvet, East Midlands'daki hayatına oldukça çalkantılı bir başlangıç yaptıktan sonra, sosyal medyaya başvurarak dünya çapındaki geniş takipçi kitlesine doğrudan seslendi. Son on iki ayın profesyonel kariyerinin en zorlu dönemi olduğunu kabul eden eski Juventus oyuncusu, öngörülemeyen sakatlıklar ve psikolojik engellerin takıma uyum sürecini sürekli olarak aksattığını belirtti.

Instagram'da takipçilerine yazan Lehmann, sezonun duygusal olarak ne kadar yıpratıcı olduğunu açıkça dile getirdi. "Bu, futbol kariyerimin en zor yıllarından biri oldu," diye itiraf etti. "Saha içinde ve dışında beni sınayan birçok zorluk, aksilik, sakatlık ve anlar oldu. Her zaman kolay olmadı ve hiç beklemediğim durumlarla mücadele etmek zorunda kaldığım zamanlar oldu."