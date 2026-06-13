Getty Images Sport
Çeviri:
"Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum" - Alisha Lehmann, Leicester'a transferi ve WSL'den küme düşüşüyle sonuçlanan "en zor yıl"ın ardından "her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğine" söz verdi
Alisha, kariyerini şekillendiren zorlukları anlatıyor
27 yaşındaki forvet, East Midlands'daki hayatına oldukça çalkantılı bir başlangıç yaptıktan sonra, sosyal medyaya başvurarak dünya çapındaki geniş takipçi kitlesine doğrudan seslendi. Son on iki ayın profesyonel kariyerinin en zorlu dönemi olduğunu kabul eden eski Juventus oyuncusu, öngörülemeyen sakatlıklar ve psikolojik engellerin takıma uyum sürecini sürekli olarak aksattığını belirtti.
Instagram'da takipçilerine yazan Lehmann, sezonun duygusal olarak ne kadar yıpratıcı olduğunu açıkça dile getirdi. "Bu, futbol kariyerimin en zor yıllarından biri oldu," diye itiraf etti. "Saha içinde ve dışında beni sınayan birçok zorluk, aksilik, sakatlık ve anlar oldu. Her zaman kolay olmadı ve hiç beklemediğim durumlarla mücadele etmek zorunda kaldığım zamanlar oldu."
Gelecek dönemdeki terfi hedefi
İsviçreli kanat oyuncusu, sezona tam gaz başlamak için hayal kırıklığını yoğun bir sezon dışı toparlanma programına kanalize ediyor. Lehmann, "Şimdi dinlenme, toparlanma ve sevdiğim insanlarla vakit geçirme zamanı," diye ekledi. "Ama aynı zamanda çalışma zamanı da. Odaklanmak, sıkı antrenman yapmak ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapmak için."
Yönetim kadrosu zorlu WSL2 fikstürüne hazırlanırken, en önemli yaratıcı oyuncunun takıma tam olarak entegre olmasını sağlamak hayati önem taşıyor. İkinci ligin zorluklarını göz önünde bulunduran Lehmann, kararlı bir şekilde şu sözlerle konuştu: "Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Her zamankinden daha hazır, daha formda, daha güçlü ve daha motive olacağım. Bu sadece başlangıç."
Acı verici play-off mücadelesi, şampiyonluktan düşüşü kesinleştirdi
Kulüp içindeki agresif savunma stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi, takımın birinci ligdeki yerini kaybetmesiyle sonuçlanan The Valley’deki iç saha sezonunun felaketle biten sonunun ardından geldi. Yoğun sıcağın hakim olduğu 120 dakikalık zorlu ve golsüz mücadelenin sonunda, takım, soğukkanlı bir Charlton Athletic karşısında penaltı atışlarında 2-1’lik yürek burkan bir yenilgiye uğradı.
Alisha, takım arkadaşlarının beş penaltı vuruşundan dördünü kaçırmasını kenardan izlemek zorunda kaldı ve bu sonuçla takımın birinci ligdeki varlığı resmen sona erdi. Bu yıkıcı son darbe, kulübü ikinci lige mahkum etti ve kulüp içi öncelikler anında tam kapsamlı bir kadro yeniden yapılanmasına kaydırıldı.
Lehmann, King Power Stadyumu ekibi için tam anlamıyla bir rekabet felaketi olarak nitelendirilebilecek bir dönemde, son derece zıt bir kişisel deneyim yaşadı. Ocak ayında İtalya’dan büyük bir heyecanla transfer edilen oyuncunun takıma yaptığı katkı, tüm turnuvalarda sadece dokuz A takım maçı ve beş ilk on birde yer almasıyla ciddi ölçüde sınırlı kaldı.
Şaşırtıcı bir şekilde, oynadığı her maçta takımının yenilgiye uğramasına rağmen, saha dışındaki muazzam popülaritesi ona eşi görülmemiş bir başarı kazandırdı. 15 milyondan fazla takipçisi olan devasa bir dijital ağdan yararlanarak, forvet oyuncusu hem Taraftarların Seçtiği Sezonun En İyi Oyuncusu hem de Sezonun En Güzel Golü ödüllerini kazandı.