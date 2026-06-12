30 yaşındaki oyuncunun kardeşi ve aynı zamanda danışmanı olan Karamba Guirassy, Türk metropolü İstanbul'daki Fenerbahçe'ye transferinin çoktan kesinleştiğine dair ortaya çıkan spekülasyonlara son verdi ve şöyle dedi: "Açıklığa kavuşturmak gerekirse: Herhangi bir türde bir anlaşma yapılmadı. Serhou şu anda gelecek sezon için seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü bir anlaşma yapıldığına dair iddialar kesinlikle doğru değildir."
Çeviri:
"Gelecek sezon için seçeneklerini değerlendiriyor": BVB'nin golcüsü Serhou Guirassy'nin menajeri sansasyonel açıklamalarda bulundu
Yalanlamalara rağmen, Strobelallee'de henüz rahat bir nefes alınamıyor. Golcünün seçeneklerini değerlendiriyor olması, Borussia için durumun ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor.
2024 yazındaki transferinden bu yana BVB'nin açık ara en iyi golcüsü olan Guirassy, Avrupa'nın elit kulüplerinin odağında. Ücretli kanalın verdiği bilgilere göre, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Tottenham Hotspur ve Atletico Madrid gibi tanınmış devler de kapıyı çalıyor.
Dortmund yönetimi, forvetin ne kadar önemli olduğunun farkında. Forvetin ayrılmasını önlemek için kulüp yetkilileri şimdiden harekete geçti.
- AFP
Guirassy'nin kararı biraz daha zaman alabilir
Habere göre, BVB yetkilileri son görüşmelerde forvet oyuncusunu sezon sonundan sonra da takımda kalmaya ikna etmeye çalıştı ve ona Signal Iduna Park’ta uzun vadeli bir gelecek vaadinde bulundu. Sarı-Siyahlılar için sorun şu: 30 yaşındaki oyuncunun futbol geleceğine dair nihai kararını büyük olasılıkla Dünya Kupası’ndan sonra verecek.
Rakamlara bakıldığında, Guinealı oyuncunun neden bu kadar rağbet gördüğü ve BVB'nin onu elde etmek için neden bu kadar ısrarcı olduğu anlaşılıyor. Guirassy, 2024'ten bu yana Westfalen ekibi için 96 resmi maçta forma giydi ve 60 gol, 15 asist kaydetti.
Asllani, BVB'de Guirassy'nin yerini alacak mı?
Guirassy'nin diğer kulüplerin tekliflerine boyun eğmesi durumunda, BVB şimdiden transfer piyasasını yokladı. Sky'ın haberine göre, Dortmund'un istek listesinin en başında bir isim yer alıyor: Fisnik Asllani.
TSG 1899 Hoffenheim'ın genç forveti, yaz aylarında Guirassy'yi transfer etme çabaları BVB için talihsiz bir sonla sonuçlanırsa, forvet pozisyonundaki zorlu mirası devralmak için kulüp içinde en güçlü aday olarak görülüyor. Son zamanlarda Asllani ile yeniden görüşmeler yapıldığı anlaşılıyor.
Guirassy konusunda son zamanlarda özellikle Türk medyası, Gine milli forvetin İstanbul'a gitmek için hazırlıklarını sürdürdüğüne dair haberlerle dolup taşıyordu. Hatta geleneksel kulüp Fenerbahçe ile kesin bir sözlü anlaşma yapıldığına dair söylentiler bile vardı.