"Gelecek sezon için seçeneklerini değerlendiriyor": BVB'nin golcüsü Serhou Guirassy'nin menajeri sansasyonel açıklamalarda bulundu

Yalanlamalara rağmen, Strobelallee'de henüz rahat bir nefes alınamıyor. Golcünün seçeneklerini değerlendiriyor olması, Borussia için durumun ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor.

2024 yazındaki transferinden bu yana BVB'nin açık ara en iyi golcüsü olan Guirassy, Avrupa'nın elit kulüplerinin odağında. Ücretli kanalın verdiği bilgilere göre, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Tottenham Hotspur ve Atletico Madrid gibi tanınmış devler de kapıyı çalıyor.

Dortmund yönetimi, forvetin ne kadar önemli olduğunun farkında. Forvetin ayrılmasını önlemek için kulüp yetkilileri şimdiden harekete geçti.