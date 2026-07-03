Almanya'nın rekor şampiyonu kulübünün Cuma günü resmi olarak duyurduğu üzere, 23 yaşındaki Alman milli futbolcu, Säbener Straße'de 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Edinen bilgilere göre, transfer ücreti olarak SGE'ye 55 milyon Euro ödenecek.
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"Gelecek ona ait": FC Bayern Münih, yazın bir sonraki büyük transferini tamamladı
Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki fiyaskosuna rağmen DFB takımındaki az sayıdaki kazananlardan biri olan Brown’un “hızla geliştiğini” belirten Spor Direktörü Max Eberl, “Yine de hâlâ büyük bir potansiyeli var, gelecek ona ait” dedi. Defans oyuncusu, Dünya Kupası’nda “iz bırakmış ve neden uzun süredir onunla ilgilendiğimizi göstermişti”.
Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen ise bu transferin, Münih kulübünün “genç Alman yıldızları erkenden FC Bayern’e bağlama” hedefini vurguladığını ekledi. “Bu her zaman DNA’mızın bir parçası olmuştur ve gelecekte de öyle kalacaktır.”
Eintracht’ın 2024 yılında 1. FC Nürnberg’den üç milyon avroya transfer ettiği Brown için bir rüya gerçek oluyor. “Bu kulüpte oynama şansı benim için inanılmaz derecede önemli ve beni gururlandırıyor. Ayrıca ben Bavyera’lıyım, bu da durumu daha da özel kılıyor,” diye vurguladı Amberg doğumlu oyuncu. “Her zaman en üst seviyede en büyük şampiyonluklar için oynamayı hayal etmiştim” dedi.
Brown, transferinde belirleyici bir faktörün teknik direktör Vincent Kompany olduğunu da sözlerine ekledi: Özellikle teknik direktörün kendisine “beni ve gelişimimi nasıl gördüğünü gösterdiğini ve beni tamamen ikna ettiğini” belirtti.
Nathaniel Brown’a Premier Lig’den de teklifler gelmişti
Brown’ı konu alan pazarlık son zamanlarda uzamıştı; çünkü Sky’ın haberlerine göre Bayern tereddüt etti ve aslında Frankfurt yetkilileriyle tamamen anlaşmaya varılmış olan transferi sonuçlandıramadı.
Münih ekibi ile oyuncu arasında her şey uzun süredir netleşmişti – iddialara göre 23 yaşındaki oyuncu, Bayern'e katılabilmek için Premier Lig'e transfer olmayı bile reddetmişti. İngiltere şampiyonu Arsenal ve Kulüpler Dünya Şampiyonu Chelsea de oyuncuya ilgi göstermişti, ancak her iki kulüp de hemen reddedilmişti.
Brown ile FCB teknik direktörü Vincent Kompany, bek pozisyonunda istediği çok yönlü takviyeyi elde ediyor. Aslında sol bek olarak yetişen Brown, dörtlü savunmanın sağ kanadında da görev alabilir; Frankfurt’ta geçtiğimiz sezon zaman zaman kanat forveti olarak da sahaya çıkmıştı.
- Getty Images Sport
Alphonso Davies’in FC Bayern’deki geleceği nasıl olacak?
Sekiz kez milli forma giymiş bu oyuncunun transferi, aynı zamanda Alphonso Davies’in kulüpteki geleceğinin ne olacağı sorusunu da gündeme getiriyor. Kanadalı oyuncunun son bir buçuk yıldır sık sık yaşadığı sakatlık sorunlarının, FCB yöneticilerini endişelendirdiği söyleniyor. Mayıs sonunda kicker dergisi, Davies’in yaz aylarında takımdan ayrılmasının olası bir senaryo olduğunu bildirmişti.
Brown, zor günler geçiren Eintracht'ta güçlü bir sezon geçirdi ve hızlı bir yükseliş kaydetti. 2025/26 sezonunda SGE formasıyla tüm turnuvalarda toplam 42 maça çıktı; bu maçlarda dört gol attı ve altı golün de asistini yaptı.
Gösterdiği iyi performanslar sayesinde, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann onu ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası kadrosuna da dahil etti. Orada, biraz sürpriz bir şekilde RB Leipzig’den David Raum’un yerine tercih edildi ve Paraguay’a karşı oynanan son 16 turunda elenene kadar dört maçın üçünde ilk 11’de yer aldı. Curacao’ya karşı 7-1 kazanılan açılış maçında bir gol ve bir asist kaydetti.
Eintracht Frankfurt’un rekor satışları
Oyuncular
Pozisyon
Satıldığı Takım
Yıl
Transfer ücreti
Randal Kolo Muani
Forvet
PSG
2023
95 milyon avro
Hugo Ekitike
Forvet
Liverpool FC
2025
95 milyon euro
Omar Marmoush
Forvet
Manchester City
2025
75 milyon avro
Luka Jovic
Forvet
Real Madrid
2019
63 milyon avro
Sebastien Haller
Forvet
West Ham United
2019
50 milyon avro
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