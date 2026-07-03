"Gelecek ona ait": FC Bayern Münih, yazın bir sonraki büyük transferini tamamladı

Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki fiyaskosuna rağmen DFB takımındaki az sayıdaki kazananlardan biri olan Brown’un “hızla geliştiğini” belirten Spor Direktörü Max Eberl, “Yine de hâlâ büyük bir potansiyeli var, gelecek ona ait” dedi. Defans oyuncusu, Dünya Kupası’nda “iz bırakmış ve neden uzun süredir onunla ilgilendiğimizi göstermişti”.

Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen ise bu transferin, Münih kulübünün “genç Alman yıldızları erkenden FC Bayern’e bağlama” hedefini vurguladığını ekledi. “Bu her zaman DNA’mızın bir parçası olmuştur ve gelecekte de öyle kalacaktır.”

Eintracht’ın 2024 yılında 1. FC Nürnberg’den üç milyon avroya transfer ettiği Brown için bir rüya gerçek oluyor. “Bu kulüpte oynama şansı benim için inanılmaz derecede önemli ve beni gururlandırıyor. Ayrıca ben Bavyera’lıyım, bu da durumu daha da özel kılıyor,” diye vurguladı Amberg doğumlu oyuncu. “Her zaman en üst seviyede en büyük şampiyonluklar için oynamayı hayal etmiştim” dedi.

Brown, transferinde belirleyici bir faktörün teknik direktör Vincent Kompany olduğunu da sözlerine ekledi: Özellikle teknik direktörün kendisine “beni ve gelişimimi nasıl gördüğünü gösterdiğini ve beni tamamen ikna ettiğini” belirtti.