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"Gelecek hafta bazı kararlar vereceğiz" - Ruben Amorim, Chelsea yenilgisinin ardından AC Milan yıldızlarını uyardı
Amorim, Cakarta yenilgisinin ardından kadroda tasfiyeye hazırlanıyor
Amorim, Endonezya'da Chelsea'ye mağlup olmalarının ardından kulüp yönetiminin bir araya gelerek A takım kadrosunu netleştireceğini kabul etti. Milan, Joao Pedro'nun attığı iki gol ve Moises Caicedo'nun ayağının dışıyla yaptığı muhteşem voleyle yıkıldı; bu sonuç, yaz turnesi sırasındaki daha önceki yenilmezlik serisini sona erdirdi.
Takım Endonezya turundan dönmek üzere uçağa hazırlık yaparken, odak antrenman sahasından yönetim katına kayıyor. Amorim, yaklaşan kadro daraltması için net bir takvim ortaya koydu. Amorim, Sky Sport Italia'ya şöyle konuştu: “Oyuncularımızla ilgili kararlar alacağız. Bu iki haftalık çalışma çok olumlu geçti ama geniş bir kadromuz var, bu yüzden bazı oyuncuları seçmemiz gerekiyor ve bazı tercihleri gelecek hafta yapacağız."
- Getty Images Sport
Cakarta yenilgisinden çıkarılan dersler
Premier Lig devlerine karşı tek taraflı skora rağmen Amorim, bu çalışmanın takımın gelişiminin gerekli bir parçası olduğunu vurguladı. Teknik direktör, oyuncularını konfor alanlarının dışına iten taktik bir yaklaşım seçti ve Chelsea'nin geçişlerdeki kalitesine karşı onları savunmasız bırakan önde baskı sistemini tercih etti.
Amorim, "Bugün biraz zorlanacağımızı biliyorduk ama oyuncuları zorlamak istedik" dedi. "Takım halinde nasıl savunma yapacaklarını, bire bir nasıl oynayacaklarını ve önde nasıl baskı kuracaklarını biliyorlar. Chelsea gibi takımlara karşı asla bu şekilde pres yapmayacağız ama burada bulunma sebebimiz, sezonun ilk resmi maçını kazanabilecek şekilde hazırlanmak ve oyuncularımıza biraz güven vermek."
"Kadroda çok sayıda genç oyuncumuz da vardı, bu yüzden bu süreç onları takıma kazandırmak ve sezonun ilk resmi maçını kazanmaya hazır hale getirmek için önemli."
Kadro seçim ipuçları ve kadrodaki dengesizlikler
Jakarta'daki takım seçimi, Amorim'in hiyerarşisine dair birçok konuşma başlığı ortaya koydu. Tecrübeli Luka Modric ile takımın sembol isimlerinden kanat oyuncusu Rafael Leao, Dünya Kupası sonrası verilen araların ardından yaz dönemindeki ilk 11 başlangıçlarını yaparken, diğer bazı kıdemli isimler ise dikkat çekici şekilde sahada yer almadı. Yeni görünümlü Milan'ın temel direkleri olması beklenen iki oyuncu olan Youssouf Fofana ile Fikayo Tomori, 90 dakikanın tamamını kulübede kullanılamayan yedekler olarak geçirdi. Bu taktik tercih, Amorim'in sonrasındaki açıklamalarıyla birleşince, teknik ekibin bu yaz uygulanmaya başlanan yeni taktik kimlikle oturmuş yıldızlar arasındaki ideal dengeyi hâlâ bulmaya çalıştığını gösteriyor.
Milan yönetiminin yaşadığı hayal kırıklığı ise transfer piyasasındaki mevcut darboğazdan kaynaklanıyor. Kulüp hedefleri belirleme ve peşlerine düşme konusunda aktif olsa da, mevcut kadrodaki oyuncular gönderilmeden yeni transferlerin takıma katılması giderek daha zor hale geliyor. Maaş bütçesi ve kadro kayıt sınırları, ayrılıkları artık sportif direktörler için öncelik haline getirmiş durumda.
- Getty Images Sport
Serie A'nın başlangıcı için son hazırlıklar
Chelsea'ye karşı alınan yenilgi, yazın daha erken dönemindeki daha olumlu sonuçların ardından hâlâ yapılması gereken işlerin net bir hatırlatıcısı oldu. Amorim yönetimindeki geçiş süreci hâlâ çok erken aşamada ve teknik adam, Endonezya seyahatinden toplanan verileri son kadro seçimini şekillendirmek için kullanmakta kararlı. Torino ile oynanacak maç ufukta görünürken, Amorim'in uzun vadeli planlarında yer aldıklarını kanıtlama baskısı oyuncuların üzerinde. Teknik direktörün sözünü ettiği "tercihler" büyük olasılıkla hangi oyuncuların transfer listesine konulacağının ve hangi genç yeteneklerin tecrübe kazanmaları için kiralık gönderileceğinin belirlenmesini içerecek.
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