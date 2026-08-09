Amorim, Endonezya'da Chelsea'ye mağlup olmalarının ardından kulüp yönetiminin bir araya gelerek A takım kadrosunu netleştireceğini kabul etti. Milan, Joao Pedro'nun attığı iki gol ve Moises Caicedo'nun ayağının dışıyla yaptığı muhteşem voleyle yıkıldı; bu sonuç, yaz turnesi sırasındaki daha önceki yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Takım Endonezya turundan dönmek üzere uçağa hazırlık yaparken, odak antrenman sahasından yönetim katına kayıyor. Amorim, yaklaşan kadro daraltması için net bir takvim ortaya koydu. Amorim, Sky Sport Italia'ya şöyle konuştu: “Oyuncularımızla ilgili kararlar alacağız. Bu iki haftalık çalışma çok olumlu geçti ama geniş bir kadromuz var, bu yüzden bazı oyuncuları seçmemiz gerekiyor ve bazı tercihleri gelecek hafta yapacağız."