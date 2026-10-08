Getty Images Sport
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Gelecek güvence altına alındı! Çok yönlü Barcelona genç yeteneği Xavi Espart, 2030'a kadar uzun vadeli sözleşme imzaladı
Barcelona, çok yönlü genç yıldızının geleceğini güvence altına aldı
Barcelona, akademisinin en parlak mezunlarından birinin hizmetlerini uzun vadeli olarak güvence altına alarak hem bugün hem de gelecek için yapılanmasını sürdürüyor. Kulüp, perşembe günü Espart'ın sözleşme uzattığını resmen açıkladı ve böylece oyuncunun Camp Nou'daki projenin önümüzdeki yıllarda da temel taşlarından biri olarak kalmasını sağladı.
Yeni anlaşmayla Espart'ın Katalonya'daki kalış süresi Haziran 2030'a kadar uzadı. Bu sözleşme, önceki şartlarına göre iki yıllık bir uzatma anlamına geliyor ve La Masia'da hızla yükselerek A takım için güvenilir bir seçenek haline gelmesini yansıtıyor.
- Getty Images Sport
Flick, savunmadaki çözümü La Masia'da buldu
2026-27 sezonu boyunca, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Hansi Flick'in savunma kurgusunun hayati bir parçası hâline geldi. Doğal olarak sağ ayağını kullansa da, savunmanın sol tarafındaki performansları özellikle dikkat çekti. Ortaya koyduğu çıkış, forma rekabetini ciddi biçimde artırdı; genç oyuncu sık sık Alejandro Balde'nin önünde tercih edilirken, tecrübeli Portekizli milli Joao Cancelo ile de düzenli olarak rotasyona girdi.
Espart, bu sezon Barcelona formasıyla tamamı La Liga'da olmak üzere beş maça çıktı. Genç bek sahada anında etki yarattı; Levante karşısında bir gol atarken, Elche ve Rayo Vallecano maçlarında da iki asist yaptı.
Genç oyuncu gelişimine stratejik bağlılık
2015 yazında UE Vilassar de Mar'dan La Masia'ya gelen Espart, alt yaş kategorilerinde ilerledikten sonra geçen sezon Flick'in A takım kadrosuna girmeyi başardı; altı maçta forma giydi ve 189 dakika süre aldı. Ancak 21 yaş altı milli oyuncunun Alman teknik adamın dikkatini asıl çektiği dönem, bu yazki hazırlık kampında sergilediği öne çıkan performanslar oldu.
Bu ivmenin üzerine inşa edilen sözleşme yenilemesi, hak edilmiş bir maaş düzenlemesini de içerirken, sportif direktörün kulüp için uzun vadeli vizyonunun da altını net şekilde çiziyor. Espart artık, Lamine Yamal, Pau Cubarsi ve Marc Bernal gibi Camp Nou'yu kasıp kavuran 2007 doğumlu diğer yıldız adaylarıyla birlikte parlıyor.
- AFP
Harika bir başlangıç ve önümüzde yoğun bir hafta var
Barcelona, sezona olağanüstü bir başlangıç yaptı ve şu anda açılış maçlarından topladığı kusursuz 21 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Katalan devi, yurt içindeki ivmesini Avrupa sahnesine de taşıdı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u mağlup etti.
Önümüzdeki dönemde Flick'in ekibi, cumartesi günü Camp Nou'da Getafe'yi ağırlamaya hazırlanacak; ardından salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına odaklanacak.
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