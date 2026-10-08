Barcelona, akademisinin en parlak mezunlarından birinin hizmetlerini uzun vadeli olarak güvence altına alarak hem bugün hem de gelecek için yapılanmasını sürdürüyor. Kulüp, perşembe günü Espart'ın sözleşme uzattığını resmen açıkladı ve böylece oyuncunun Camp Nou'daki projenin önümüzdeki yıllarda da temel taşlarından biri olarak kalmasını sağladı.

Yeni anlaşmayla Espart'ın Katalonya'daki kalış süresi Haziran 2030'a kadar uzadı. Bu sözleşme, önceki şartlarına göre iki yıllık bir uzatma anlamına geliyor ve La Masia'da hızla yükselerek A takım için güvenilir bir seçenek haline gelmesini yansıtıyor.



