Çünkü Ruhr Nachrichten'in haberine göre, Yan Coutos'un "geleceği belirsiz" - üstelik 2029'a kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen. Ruhr Nachrichten'e göre, son derece inişli çıkışlı geçen ikinci bir sezonun ardından, hem oyuncu hem de kulüp, işbirliğinin devam etmesinin ne kadar mantıklı olduğu konusunda kafa yoruyor.
Çeviri:
"Gelecek belirsiz!" Sık sık eleştirilen bir BVB yıldızı, yaz aylarında kesin olarak büyük bir fiyasko haline gelebilir
Couto, Siyah-Sarılılar'daki ilk felaket sezonuna kıyasla kesinlikle birkaç adım ilerleme kaydetti ve sahada kaldığı süreyi de yüzde 53'e yakın bir oranda artırdı; ancak rakibi Julien Ryerson'ı geçebilmek için henüz çok uzak, çünkü savunmada çok zayıf ve hücumda nadiren etkili olabiliyor.
Yine de Niko Kovac, Couto'nun iyi yolda olduğunu belirtti. "Gelişmesinden çok memnunum. Yan, bu sezon geçen yıla göre çok daha fazla süre aldı," diyen BVB teknik direktörü, ancak Ryerson'ın bu sezonki olağanüstü performansına da değindi: "Julian gerçekten iyi performans gösteriyor, hücumda harika işler çıkarıyor. En fazla asist yapan oyuncu o. Bu yüzden Yan için acı verici, ama benim için sağ kanatta iki iyi oyuncum olması o kadar da güzel."
Couto'nun BVB'den ayrılması: Büyük transfer zararı kaçınılmaz
Eğer yaz aylarında yollar gerçekten ayrılırsa, BVB için Couto konusunda büyük bir transfer zararı kaçınılmaz olacaktır. Couto'nun durumunda, sadece yedi resmi maç ve üç ilk onbirde forma giydikten sonra devreye giren 20 milyon avroluk son derece tartışmalı satın alma yükümlülüğü nedeniyle, BVB, Manchester City'de dört kez Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu için, Dortmund'daki performansını göz önünde bulundurursak, başka hiçbir kulübün bir daha teklif etmeyeceği bir transfer ücreti ödedi.
Couto, birkaç haftadır teknik direktör Niko Kovac'ın kadrosunda neredeyse tamamen dışlanıyor. Ryerson'ın FC Bayern (2:3) ile oynanan önemli maçta sarı kart cezasını çekmesi nedeniyle Couto, ikinci ve şu ana kadar ikinci yarıda son ilk 11'de yer aldı. O maçta Luis Diaz'a karşı çok iyi bir performans sergilemişti (not 3,5), ancak o zamandan beri Bundesliga'da sadece 33 dakika süre aldı.
HSV ve VfB Stuttgart maçlarında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu, geçen hafta sonu 0-1 yenildikleri maçta ise kas problemleri nedeniyle forma giyemedi. Şu anda 25 resmi maçta 2 gol ve 1 asist kaydetmiş durumda.
Yan Couto: Performans verileri ve istatistikler
Takım Maçlar Goller Asist Oynama süresi FC Girona 95 5 17 5.930 Borussia Dortmund 60 2 5 2.888 SC Braga 42 1 4 2.930