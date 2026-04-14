"Gelecek belirsiz!" Sık sık eleştirilen bir BVB yıldızı, yaz aylarında kesin olarak büyük bir fiyasko haline gelebilir

Couto, Siyah-Sarılılar'daki ilk felaket sezonuna kıyasla kesinlikle birkaç adım ilerleme kaydetti ve sahada kaldığı süreyi de yüzde 53'e yakın bir oranda artırdı; ancak rakibi Julien Ryerson'ı geçebilmek için henüz çok uzak, çünkü savunmada çok zayıf ve hücumda nadiren etkili olabiliyor.

Yine de Niko Kovac, Couto'nun iyi yolda olduğunu belirtti. "Gelişmesinden çok memnunum. Yan, bu sezon geçen yıla göre çok daha fazla süre aldı," diyen BVB teknik direktörü, ancak Ryerson'ın bu sezonki olağanüstü performansına da değindi: "Julian gerçekten iyi performans gösteriyor, hücumda harika işler çıkarıyor. En fazla asist yapan oyuncu o. Bu yüzden Yan için acı verici, ama benim için sağ kanatta iki iyi oyuncum olması o kadar da güzel."