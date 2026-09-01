AFP
Çeviri:
Geleceğin yıldızı güvence altına alındı! Liverpool, Genk'ten Belçikalı harika çocuk kaleci Lucca Brughmans'ı 30 milyon £ karşılığında transfer etti
Kaleci departmanına uzun vadeli bir yatırım
Liverpool, bir sonraki yetenek jenerasyonunu güvence altına almak için kararlı bir hamle yaparak Belçika ekibi Genk'ten Brughmans'ın transferini sonuçlandırdı. 2,01 m boyundaki 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline geldi ve Liverpool, diğer taliplerin ilgisini savuşturmak için hızlı davrandı.
Kulüp, kaleci Brughmans'ı KRC Genk'ten transfer etmek için anlaşmaya vardığımızı resmen duyurdu ve bu, kadronun gelişim hattına yapılan bir diğer önemli takviye oldu.
Brughmans, bu sezon Genk'in yurt içindeki dört maçının tamamına ilk 11'de başlayarak ve neden geleceğin uluslararası yıldızı olarak görüldüğünü göstererek kalitesini şimdiden ortaya koydu. Belçika'yı çeşitli genç yaş kategorilerinde daha önce temsil etmiş olsa da Premier League'e bu transfer, kariyerindeki yükseliş açısından önemli bir adımı temsil ediyor.
- Getty Images
Mali detaylar ve sözleşme yapısı
Brughmans'ı Anfield'a getirmek için hazırlanan mali paket oldukça yüksek ve bu durum, kulübün scout ekibinin oyuncuya ne kadar değer verdiğini yansıtıyor. Transferin detaylarına ilişkin haberde, £30 milyonluk paketin bonus ağırlıklı yapısı nedeniyle sabit bonservis bedelinin düşük tutulduğu, böylece Liverpool'un çıkarlarının korunduğu ve oyuncunun performansa bağlı belirli kilometre taşlarına ulaşması halinde Genk'in ödüllendirileceği belirtildi.
Kulübe bağlılığı açısından Brughmans, altı yıllık sözleşmeye imza attı ve bu anlaşma onu en az 2032'ye kadar Liverpool'a bağladı. Kulüp, genç oyuncunun şimdi 2026-27 sezonunun geri kalanı için Genk'e döneceğini doğruladı. Bu kiralık düzenleme, Brughmans'ın 2027 yazında yeni takım arkadaşlarına katılmadan önce üst düzeyde maç sayısını artırmasına ve Avrupa deneyimi kazanmasına imkân tanıyan kritik bir gelişim süreci işlevi görüyor.
Alisson sonrası dönem için planlama
Brughmans transferinin zamanlaması, Liverpool’un kaleci kadrosunun mevcut durumu göz önüne alındığında özellikle önem taşıyor. Alisson Becker hâlâ dünyanın en iyi kalecilerinden biri olsa da sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve bu durum, pozisyonun uzun vadeli geleceğine dair kaçınılmaz soruları beraberinde getiriyor.
Hâlihazırda kadroda Giorgi Mamardashvili’nin yanı sıra Freddie Woodman ve Vitezslav Jaros da bulunurken, Brughmans’ın eklenmesi takıma ekstra bir güvence katıyor. Liverpool, Brughmans’ı şimdi kadrosuna katarak elit seviyede doldurulmasıyla ün salmış bu pozisyonu fiilen geleceğe karşı güvence altına alıyor.
- AFP
Küresel transfer stratejisi meyvelerini vermeye devam ediyor
Brughmans'ın transferi, Liverpool'un dünyanın dört bir yanından genç yetenekleri agresif şekilde kadrosuna katmasının son örneği oldu. Kulüp, bu yılın başlarında Katar'daki U17 Dünya Kupası sırasında dikkat çeken Senegalli savunmacı Mor Talla N'diaye ile Avusturyalı stoper Ifeanyi Ndukwe'yi transfer ederek manşetlere çıkmıştı.
16 ile 19 yaş aralığına odaklanan bu yaklaşım, şu anda sezonu TSV Hartberg'de kiralık olarak geçiren Macar kaleci Armin Pecsi ile Kolombiyalı orta saha Samuel Martinez'in de takıma katılmasını sağladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun