Geleceğin yıldızı güvence altına alındı! Liverpool, Genk'ten Belçikalı harika çocuk kaleci Lucca Brughmans'ı 30 milyon £ karşılığında transfer etti

Liverpool, bir sonraki yetenek jenerasyonunu güvence altına almak için kararlı bir hamle yaparak Belçika ekibi Genk'ten Brughmans'ın transferini sonuçlandırdı. 2,01 m boyundaki 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline geldi ve Liverpool, diğer taliplerin ilgisini savuşturmak için hızlı davrandı.

Kulüp, kaleci Brughmans'ı KRC Genk'ten transfer etmek için anlaşmaya vardığımızı resmen duyurdu ve bu, kadronun gelişim hattına yapılan bir diğer önemli takviye oldu.

Brughmans, bu sezon Genk'in yurt içindeki dört maçının tamamına ilk 11'de başlayarak ve neden geleceğin uluslararası yıldızı olarak görüldüğünü göstererek kalitesini şimdiden ortaya koydu. Belçika'yı çeşitli genç yaş kategorilerinde daha önce temsil etmiş olsa da Premier League'e bu transfer, kariyerindeki yükseliş açısından önemli bir adımı temsil ediyor.