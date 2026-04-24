Çeviri:
Geleceğin kaptanı mı? Liverpool, sözleşme görüşmeleri ve Real Madrid transfer söylentileri arasında Dominik Szoboszlai konusunda ‘uyarı sinyalleri’ alıyor
Reds'ten yıldız oyuncuyu kadroda tutması isteniyor
Szoboszlai, RB Leipzig'den 60 milyon sterlin (81 milyon dolar) karşılığında transfer edildiğinden bu yana Anfield'da kilit bir isim haline geldi ve bu sezon 48 maçta 12 gol ve 9 asist kaydetti. Mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürse de, 25 yaşındaki oyuncu, genellikle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çeken kritik iki yıllık döneme yaklaşıyor. Eski Liverpool orta saha oyuncusu McAllister, kulüp yönetimine Macar oyuncunun üstün çalışma temposu ve golcü yeteneğini ödüllendirmek için proaktif davranmaları çağrısında bulundu.
McAllister, oyunun gidişatını değiştirecek bir unsur belirliyor
Grosvenor Casino aracılığıyla konuşan eski üçlü kupa şampiyonu, kulübün böylesine çok yönlü bir "oyun değiştirici" oyuncunun sözleşmesinin son aşamasına girmesine izin veremeyeceğini vurguladı. McAllister, orta saha oyuncusunun fiziksel dayanıklılığını ve duran toplardaki uzmanlığını, onun kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelmesinin nedenleri olarak gösterdi.
Yeni bir anlaşmanın gerekliliği ve Szoboszlai'nin muazzam atletik katkısı hakkında konuşan McAllister, Liverpool Echo'ya şunları söyledi: "Eminim şu anda Liverpool da bu konuyu değerlendiriyordur. Kontrat süresi iki yılın altına düştüğünde, alarm zilleri biraz çalmaya başlamalıdır. Ancak, onun fantastik bir transfer olduğu ve bu formaya gerçekten alıştığı için, sözleşmesinin uzatılması konusunda sürekli görüşmeler yapıldığından eminim.
"O, oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncu. Tekrar söylüyorum, duran toplar ve serbest vuruşlar söz konusu olduğunda, onun atabileceği bazı serbest vuruşlar olağanüstü. Asistlerinin yanı sıra muhteşem goller de attı. Ama Szoboszlai'nin özelliği, fantastik bir atlet olması. Sahada çok geniş bir alanı kapsıyor.
"Herhangi bir kulüpteki herhangi bir oyuncuya tavsiyem şudur: Szoboszlai'nin koştuğu mesafeyi koşarsanız, her zaman taraftarların favorisi olursunuz, çünkü taraftarlara her şeyinizi vereceğinizi göstermiş olursunuz. İleriye çıktığında ve dörtlü savunmasına yardım etmek için geri koştuğunda, olağanüstü bir atlet olduğunu gösteriyor."
Geleceğin lider adayı
Teknik istatistiklerinin ötesinde, Szoboszlai, Macaristan milli takımını yönetme tecrübesi nedeniyle Virgil van Dijk’in kaptanlığının doğal varisi olarak giderek daha fazla görülüyor. Özverili oyun stili ve sahadaki liderliği, Anfield soyunma odasındaki kıdemli isimleri etkilemiş olduğu bildiriliyor.
McAllister, 8 numaralı oyuncunun kaptanlık kol bandına neden uygun olduğunu detaylandırarak Van Dijk'ın olumlu değerlendirmesini aktardı ve şunları ekledi: "Kaptanlar çok farklı tarzlara sahiptir. Virgil çok sakin ve savunmada bir Rolls-Royce gibidir. Sakinliğini korur, yumruklarını sıkıp takım arkadaşlarına sürekli bağıran biri değildir. Ancak Szoboszlai'nin tarzı onu kaptan olabilecek biri yapıyor.
"Zaten milli takımında kaptanlık yapıyor, değil mi? Ve gösterdiği şey, bariz yeteneğinin yanı sıra çalışma temposu. Sahada sergilediği tavır ve o ham çalışma temposu, yanındaki insanlar için ilham verici olmalı. Onu Liverpool için olası bir kaptan yapan da budur."
Madrid’in üzerine çöken gölge
Macaristan milli takım teknik direktörü Marco Rossi’nin, orta saha oyuncusunun çocukluğundan beri Madrid’i nihai hedefi olarak gördüğünü iddia eden açıklamalarının ardından, Szoboszlai’nin geleceğine dair tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Rossi, oyuncunun Liverpool’da kalmasının hâlâ yüksek bir olasılık olduğunu kabul etse de, yaptığı açıklamaların Bernabeu’daki yetkilileri alarma geçirdiği bildiriliyor. Liverpool, yıldız oyuncusunu takımda tutma isteği ile onun İspanya’daki uzun vadeli kariyer hedefleri arasındaki dengeyi kurmak zorunda olduğu, son derece kritik bir yaz dönemi ile karşı karşıya.