Geleceğin kaptanı mı? Liverpool, sözleşme görüşmeleri ve Real Madrid transfer söylentileri arasında Dominik Szoboszlai konusunda ‘uyarı sinyalleri’ alıyor

Grosvenor Casino aracılığıyla konuşan eski üçlü kupa şampiyonu, kulübün böylesine çok yönlü bir "oyun değiştirici" oyuncunun sözleşmesinin son aşamasına girmesine izin veremeyeceğini vurguladı. McAllister, orta saha oyuncusunun fiziksel dayanıklılığını ve duran toplardaki uzmanlığını, onun kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelmesinin nedenleri olarak gösterdi.

Yeni bir anlaşmanın gerekliliği ve Szoboszlai'nin muazzam atletik katkısı hakkında konuşan McAllister, Liverpool Echo'ya şunları söyledi: "Eminim şu anda Liverpool da bu konuyu değerlendiriyordur. Kontrat süresi iki yılın altına düştüğünde, alarm zilleri biraz çalmaya başlamalıdır. Ancak, onun fantastik bir transfer olduğu ve bu formaya gerçekten alıştığı için, sözleşmesinin uzatılması konusunda sürekli görüşmeler yapıldığından eminim.

"O, oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncu. Tekrar söylüyorum, duran toplar ve serbest vuruşlar söz konusu olduğunda, onun atabileceği bazı serbest vuruşlar olağanüstü. Asistlerinin yanı sıra muhteşem goller de attı. Ama Szoboszlai'nin özelliği, fantastik bir atlet olması. Sahada çok geniş bir alanı kapsıyor.

"Herhangi bir kulüpteki herhangi bir oyuncuya tavsiyem şudur: Szoboszlai'nin koştuğu mesafeyi koşarsanız, her zaman taraftarların favorisi olursunuz, çünkü taraftarlara her şeyinizi vereceğinizi göstermiş olursunuz. İleriye çıktığında ve dörtlü savunmasına yardım etmek için geri koştuğunda, olağanüstü bir atlet olduğunu gösteriyor."