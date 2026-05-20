Geleceğin Barcelona kaptanı mı? Pau Cubarsi, Hansi Flick’in felsefesine “tamamen bağlı” bir savunma oyuncusu olarak “liderlik” hayalini açıkladı
Blaugrana'nın liderlerinden biri haline gelmek
Barcelona kadrosunda gelecek vadeden bir kaptan adayı bulunuyor; Cubarsi, Spotify Camp Nou’da kendine liderlik rolü biçiyor. Ocak 2024’te resmi olarak A takıma katıldığından bu yana, genç oyuncu tüm turnuvalarda toplam 128 maça çıktı.
Catalunya Radio'ya konuşan Cubarsi, kulübün en önemli liderlerinden biri olma konusundaki uzun vadeli hedeflerini ayrıntılı olarak anlattı. "19 yaşındayım ve önümde uzun bir yol var, ancak deneyim biriktirmeliyim ve bu da zamanla liderlik rolünü üstlenmeme yardımcı olacak, çünkü defans oyuncusu, kaleciyle birlikte tüm sahayı görebilir ve bu konuda gelişmek önemlidir," diye açıkladı Cubarsi.
Teknik direktörün yüksek savunma hattını desteklemek
Flick’in risk almaya dayalı taktiksel yaklaşımı eleştirilere maruz kalsa da, Cubarsi takımın onun vizyonuna tam olarak inandığını vurguluyor. Takımın tartışmasız ilk 11’inde yer alan oyuncu, bu sezon dört farklı turnuvada toplam 48 maça çıktı. Zorlu bir an olarak, Atlético Madrid maçında gördüğü kırmızı kart, kulübün Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinden elenmesinde büyük rol oynadı.
Ancak o, sistemin risklerini bir öğrenme süreci olarak görüyor. "Teknik direktörün felsefesi bu ve biz de sonuna kadar bunun arkasında duracağız. Bu şekilde oynayarak birçok şampiyonluk kazandık... Gördüğümüz gibi, konsantre olduğumuzda sonuçlar çok iyi oluyor," dedi.
Diego Simeone'nin takımına karşı yaşanan olayı değerlendiren oyuncu, şunları ekledi: "Her zaman daha iyisini yapmanın bir yolu vardır, ileri savunma ile oynamak da dahil, ancak bunlar olan biten olaylardır ve milisaniyeler içinde ne yapıp ne yapmayacağına karar vermelisin. Bu, gelecekte bana çok faydalı olacak bir öğrenme deneyimi."
Deneyimli oyunculardan ders almak ve Avrupa'da zafere ulaşmak
Blaugrana, son dönemde ligde elde ettiği başarılarla Cubarsi’nin zaten etkileyici olan kupa koleksiyonuna yenilerini ekledi. Olimpiyat altın madalyalı oyuncu, çıkış yaptığı günden bu yana iki La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve iki İspanya Süper Kupası’na imza attı.
Ancak, takımın daha fazlasını istediğini itiraf ediyor. "Sezon boyunca sergilediğiniz muhteşem performansı takdir eden ve iyi çalıştığınızı gösteren iki ardışık lig şampiyonluğu, ancak Şampiyonlar Ligi ve Kupa'nın acısı hala içimizde," dedi.
Hızlı yükselişinde deneyimli isimlerin de yardımı oldu ve eski takım arkadaşı Inigo Martinez'e teşekkür etti. "Inigo bana yardım etti ve ondan çok şey öğrendim. Şimdi daha iyi bir futbolcu olmak için tüm bunları uygulamaya çalışıyorum," diye itiraf etti Cubarsi.
Ayrıca, Inter'den Alessandro Bastoni'nin kulüple bağlantılı olduğu yönündeki söylentileri de bir kenara iterek, Ronald Araujo, Jules Kounde ve Andreas Christensen'in muhteşem performanslarına dikkat çekti.
Genç defans oyuncusunun bundan sonraki adımları ne olacak?
Cubarsi, yaklaşan Dünya Kupası'na odaklanmadan önce Valencia karşısında güçlü bir performans sergileyerek sezonu tamamlamaya kararlı. Büyük turnuva hızla yaklaşırken, stoper, İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'yi etkilemek ve milli takımda ilk 11'de yer almayı garantilemek için kararlı. "İlk 11'de mi? Teknik direktörün bana güven duyması için her top mücadelesinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu Dünya Kupası'nda iyi bir mücadele sergilemeye çalışacağız," diye sözlerini tamamladı.