Flick’in risk almaya dayalı taktiksel yaklaşımı eleştirilere maruz kalsa da, Cubarsi takımın onun vizyonuna tam olarak inandığını vurguluyor. Takımın tartışmasız ilk 11’inde yer alan oyuncu, bu sezon dört farklı turnuvada toplam 48 maça çıktı. Zorlu bir an olarak, Atlético Madrid maçında gördüğü kırmızı kart, kulübün Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinden elenmesinde büyük rol oynadı.

Ancak o, sistemin risklerini bir öğrenme süreci olarak görüyor. "Teknik direktörün felsefesi bu ve biz de sonuna kadar bunun arkasında duracağız. Bu şekilde oynayarak birçok şampiyonluk kazandık... Gördüğümüz gibi, konsantre olduğumuzda sonuçlar çok iyi oluyor," dedi.

Diego Simeone'nin takımına karşı yaşanan olayı değerlendiren oyuncu, şunları ekledi: "Her zaman daha iyisini yapmanın bir yolu vardır, ileri savunma ile oynamak da dahil, ancak bunlar olan biten olaylardır ve milisaniyeler içinde ne yapıp ne yapmayacağına karar vermelisin. Bu, gelecekte bana çok faydalı olacak bir öğrenme deneyimi."