'Geleceğin Ballon d'Or kazananı' Michael Olise, Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından Fransa'nın efsaneleri arasında Zinedine Zidane ve Michel Platini'nin yanına adını yazdırdı

Olise, Salı günü Fransa’nın Senegal’i 3-1 mağlup ettiği maçın mimarı oldu ve Les Bleus’un grup aşamasındaki üstünlüğünü garantilemek için iki kritik asist yaptı. Didier Deschamps’ın takımının kısa sürede vazgeçilmez bir parçası haline gelen 24 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih’in onu Premier Lig’den kadrosuna katmasına neden olan oyun görüşünü ve teknik zarafetini sergiledi.

Kanat oyuncusunun milli takım istatistikleri, sadece 18 maçta 7 gol ve 5 asist gibi etkileyici bir seviyeye ulaştı; ancak uzmanların dikkatini çeken asıl unsur, oyunun genel akışına yaptığı katkı oldu. Fiziksel gücü yüksek bir rakip olan Senegal karşısında Olise soğukkanlılığını korudu, oyunun temposunu belirledi ve kaptan Kylian Mbappé ile adeta telepatik bir uyum sergiledi.