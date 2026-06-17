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'Geleceğin Ballon d'Or kazananı' Michael Olise, Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından Fransa'nın efsaneleri arasında Zinedine Zidane ve Michel Platini'nin yanına adını yazdırdı
Dünya sahnesinde bir ustalık dersi
Olise, Salı günü Fransa’nın Senegal’i 3-1 mağlup ettiği maçın mimarı oldu ve Les Bleus’un grup aşamasındaki üstünlüğünü garantilemek için iki kritik asist yaptı. Didier Deschamps’ın takımının kısa sürede vazgeçilmez bir parçası haline gelen 24 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih’in onu Premier Lig’den kadrosuna katmasına neden olan oyun görüşünü ve teknik zarafetini sergiledi.
Kanat oyuncusunun milli takım istatistikleri, sadece 18 maçta 7 gol ve 5 asist gibi etkileyici bir seviyeye ulaştı; ancak uzmanların dikkatini çeken asıl unsur, oyunun genel akışına yaptığı katkı oldu. Fiziksel gücü yüksek bir rakip olan Senegal karşısında Olise soğukkanlılığını korudu, oyunun temposunu belirledi ve kaptan Kylian Mbappé ile adeta telepatik bir uyum sergiledi.
- AFP
Vieira, Zidane ve Platini’nin izlerini görüyor
Turnuva süresince ITV Football için danışman olarak görev yapan eski Fransa kaptanı Patrick Vieira, bu genç yeteneğe övgüler yağdırmaktan çekinmedi. 2021 yazından Vieira’nın görevden alındığı Mart 2023’e kadar Crystal Palace’ta birlikte çalıştıkları dönemde Olise’yi çalıştıran efsanevi orta saha oyuncusu, futbolseverlerin en yüksek bireysel ödüllere ulaşabilecek neslinin yeteneğinin yükselişine tanık olduklarına inanıyor.
"Michel Platini vardı, Zinedine Zidane vardı, şimdi de Michael Olise var. O, gelecekte Ballon d'Or ödülünü kazanacak bir oyuncu. Uluslararası sahnede parlamak için gerekli tüm niteliklere sahip. Mükemmel bir oyun görüşüne sahip; dönüp oyuna yönelme yeteneği ve Kylian Mbappé'ye yaptığı pasın kalitesi gerçekten olağanüstüydü. Proaktif ve kararlı bir 10 numara. Forvetlerin gol atabilmesi için en iyi koşullara sahip olmalarını sağlamak için her şeyi yapıyor," dedi Vieira.
Savunmadan hücuma geçiş
Mbappé, attığı gollerle manşetleri süslemeye devam ederken, bir diğer efsane Thierry Henry, Olise’yi Deschamps’ın takımını bir arada tutan taktiksel bağ olarak tanımladı. FOX Sports’a konuşan Henry, Mbappé’nin hâlâ MVP (En Değerli Oyuncu) olduğunu, ancak Olise’nin Fransız taktik sistemi için “MIP” – yani en önemli oyuncu – haline geldiğini açıkladı.
Henry, Olise’in ikinci yarıda 10 numaralı pozisyona geçmesiyle oyunun değiştiğini ve bunun Fransa’nın maçın temposunu kontrol etmesini sağladığını belirtti. Henry ayrıca, takımın uzun süredir bu özel profile sahip bir oyuncu aradığını vurgulayarak, Olise’i takımın savunma üçgeninden hücuma geçişte ihtiyaç duyduğu bağlantı noktası olarak tanımladı.
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Fransa'nın Ballon d'Or mirası ve Olise'nin Bayern'de geçirdiği muhteşem sezon
Fransa, Ballon d'Or ile köklü bir geçmişe sahiptir ve bu prestijli ödülü toplamda sekiz kez kazanmıştır. Michel Platini, 1983, 1984 ve 1985 yıllarında üst üste üç kez kazanarak Fransa'nın tarihsel sıralamasında başı çekmektedir. Ülkenin diğer efsanevi kazananları arasında 1958'de Raymond Kopa, 1991'de Jean-Pierre Papin, 1998'de Zinedine Zidane ve 2022'de Karim Benzema yer alıyor. Bu seçkin kulübe katılan en son Fransız süperstar, 2025'te ödülü kazanan Ousmane Dembélé'dir.
Olise, Bayern Münih ile olağanüstü bir 2025-2026 sezonu geçirdi ve Alman devinin hem Bundesliga hem de DFB-Pokal’ı kazanarak iç sahada çifte kupaya ulaşmasında kilit bir rol oynadı. Fransız kanat oyuncusu, sezon boyunca muhteşem bir form sergiledi ve tüm turnuvalarda 52 maçta 22 gol attı ve 31 asist yaptı.