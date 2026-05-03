Barselona merkezli Sport gazetesinin haberine göre, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu son haftalarda bir "iç gözlem dönemi" geçirmiş ve bu süreçte "geleceği konusunda varoluşsal şüpheler" duymuş.
Çeviri:
Geleceği konusunda "varoluşsal şüpheler": FC Barcelona'nın yıldız oyuncularından biri yaz aylarında takımdan ayrılacak mı?
Bunu kulübe çoktan bildirdiğini belirten Raphinha, bu nedenle şu anki duruma göre gelecek sezon Katalan ekibinin formasını giyip giymeyeceğinin tamamen belirsiz olduğunu söyledi. Ancak bu endişelerin FC Barcelona ile doğrudan bir ilgisi olmadığı, daha çok forvet oyuncusunun kişisel düzeyinde yaşandığı belirtildi.
Geçen sezon 29 yaşındaki oyuncu Ballon d'Or'u kazanmanın en güçlü adaylarından biriydi, ancak bu sezon aynı performansını sergileyemedi. Ayrıca iki uzun süreli uyluk sakatlığı nedeniyle Raphinha, Barça formasıyla sadece 31 maça çıktı ve bu maçlarda 19 gol atıp 8 asist yaptı.
Barcelona, Raphinha'yı kalmaya ikna etmek istiyor
Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli; önümüzdeki yaz transfer döneminde bir ayrılık yaşanması halinde Barcelona, buna karşılık bir transfer ücreti alacak. Suudi Arabistan'dan birçok kulübün ilgilendiği söyleniyor.
Bununla birlikte, Katalanlar ayrılığı hiçbir şekilde zorlamıyor ve bunun yerine Raphinha'yı kalmaya ikna etmek istiyor, çünkü sonuçta oyuncu, teknik direktör Hansi Flick'in takımında hâlâ önemli bir rol oynuyor. Kulüp içinde bunu başarabileceklerine dair güven var.
Dün Cumartesi günü CA Osasuna ile oynanan maçta (2-1) Raphinha, Mart sonundan bu yana ilk kez kadroda yer aldı, ancak sahaya çıkmadı. 29 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki Pazar günü Real Madrid ile oynanacak Clasico'da sakatlıktan sonra geri dönüşünü kutlayabilir. Tam da o zaman Katalanlar şampiyonluğu kesinleştirebilir.