Geleceği konusunda "varoluşsal şüpheler": FC Barcelona'nın yıldız oyuncularından biri yaz aylarında takımdan ayrılacak mı?

Bunu kulübe çoktan bildirdiğini belirten Raphinha, bu nedenle şu anki duruma göre gelecek sezon Katalan ekibinin formasını giyip giymeyeceğinin tamamen belirsiz olduğunu söyledi. Ancak bu endişelerin FC Barcelona ile doğrudan bir ilgisi olmadığı, daha çok forvet oyuncusunun kişisel düzeyinde yaşandığı belirtildi.

Geçen sezon 29 yaşındaki oyuncu Ballon d'Or'u kazanmanın en güçlü adaylarından biriydi, ancak bu sezon aynı performansını sergileyemedi. Ayrıca iki uzun süreli uyluk sakatlığı nedeniyle Raphinha, Barça formasıyla sadece 31 maça çıktı ve bu maçlarda 19 gol atıp 8 asist yaptı.