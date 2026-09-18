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'Geldiğine sevindim' - Hansi Flick, Barcelona yönetiminde dengeler değişirken Karim Adeyemi'nin anında yarattığı etkiyi övdü
Alman transfer dengeleri değiştiriyor
Dortmund'dan 22 milyon euroya transfer edilen 24 yaşındaki forvetin, başlangıçta sağ kanatta Lamine Yamal'a yalnızca alternatif olması bekleniyordu. Ancak sol kanada geçiş, oyuncunun kaderini değiştirdi ve Anthony Gordon'ın düzenli ilk 11 rolü üzerinde gerçek bir baskı yarattı. Bunun en net kanıtı, hafta ortasında Racing Santander'e karşı oynanan maçta ortaya çıktı; oyuncu, farklı biten 7-2'lik galibiyette 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve iki penaltı kazandırdı.
- AFP
Flick, yıldırım hızındaki forveti övdü
İspanya'da yeni transferinin hızlı uyum sürecine değinen Flick, maç öncesi basın toplantısına forvetin baş döndürücü hızı ve soyunma odasındaki olumlu etkisini anlatarak başladı.
Genç hücum oyuncusunun hem fiziksel özelliklerini hem de karakterini değerlendiren Flick, şöyle dedi: "Karim Adeyemi yıldırım gibi hızlı, ancak çalıştırdığım tüm oyuncular arasında en hızlısı mı, bundan emin değilim. Alphonso Davies de bu açıdan ona benziyor. O genç bir çocuk ve harika bir insan, takım arkadaşlarına büyük saygı duyuyor ve herkes onu seviyor."
Oyuncunun sahadaki etkisi ve Bundesliga'daki zorlu dönemi geride bırakma kararına değinen teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun performansı her şeyi kolaylaştırıyor. Bence Almanya'da iyi bir dönemden geçmiyordu ve ortam değiştirmesi, başka bir ülkeye taşınması ona iyi geldi. Geldiğine sevindim."
Santander karşısındaki dikkat çekici performansın yalnızca bir başlangıç olduğuna dair tam inancını yineleyen Flick, sözlerini şöyle tamamladı: "Karim'e yüzde 100 güveniyorum ve ona yatırım yapıyorum. Çarşamba günkü maçtaki gibi daha fazla maçını göreceğiz."
Hücumdaki derinlik liderleri taşıyor
Sol kanattaki çetin rekabet, bu sezon Blaugrana hücumunun istikrarı açısından sevindirici bir yan etki yarattı. Deco, birbirinden farklı profillere sahip iki kanat oyuncusunu kadroya kattı ve böylece takımın, tamamen Gordon'ın yaptığı beş asistine bağlı kalmadan etkili olmasını sağladı. Daha da önemlisi, bu rekabet Raphinha'nın sahte dokuz rolünde parlamayı sürdürmesine de olanak tanıyor; bu taktik değişiklik şimdiden ligde dokuz gol getirdi.
- Getty Images Sport
Liderleri Endülüs deplasmanı bekliyor
Barcelona, bu hafta sonu zorlu bir Sevilla deplasmanına çıkarken hücum gücü açısından bir ciddi sınavla daha karşı karşıya kalacak. Konuk ekip, ligde üst üste altı maç kazanıp 28 gollük rekor bir sayıya ulaşarak sezona yaptığı tarihi başlangıcı korumakta kararlı. Ramon Sanchez-Pizjuan'da alınacak bir galibiyet, şehir rakipleri Atletico ile Real Madrid 24 saat sonra karşı karşıya gelmeden önce zirvedeki puan farkını da açacak.
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