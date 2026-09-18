İspanya'da yeni transferinin hızlı uyum sürecine değinen Flick, maç öncesi basın toplantısına forvetin baş döndürücü hızı ve soyunma odasındaki olumlu etkisini anlatarak başladı.

Genç hücum oyuncusunun hem fiziksel özelliklerini hem de karakterini değerlendiren Flick, şöyle dedi: "Karim Adeyemi yıldırım gibi hızlı, ancak çalıştırdığım tüm oyuncular arasında en hızlısı mı, bundan emin değilim. Alphonso Davies de bu açıdan ona benziyor. O genç bir çocuk ve harika bir insan, takım arkadaşlarına büyük saygı duyuyor ve herkes onu seviyor."

Oyuncunun sahadaki etkisi ve Bundesliga'daki zorlu dönemi geride bırakma kararına değinen teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun performansı her şeyi kolaylaştırıyor. Bence Almanya'da iyi bir dönemden geçmiyordu ve ortam değiştirmesi, başka bir ülkeye taşınması ona iyi geldi. Geldiğine sevindim."

Santander karşısındaki dikkat çekici performansın yalnızca bir başlangıç olduğuna dair tam inancını yineleyen Flick, sözlerini şöyle tamamladı: "Karim'e yüzde 100 güveniyorum ve ona yatırım yapıyorum. Çarşamba günkü maçtaki gibi daha fazla maçını göreceğiz."