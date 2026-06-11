"Geçmişiyle farklı bir şekilde başa çıkması gerekiyor": Boris Becker'den Alexander Zverev'e bir tavsiye

Zverev, Paris'teki zaferinin ardından bir Fransız spor gazetesine, eski partnerlerine yönelik aile içi şiddet suçlamaları nedeniyle kendisine karşı endişelerini dile getiren kişilere nasıl yaklaştığı sorulmuştu. Gazeteye göre Zverev öfkeyle tepki göstererek şöyle cevap verdi: "Bu suçlamaların asılsız çıktığını biliyorsunuz, değil mi?" Bunun üzerine röportaj yarıda kesildi.

"Bu konuyu gündeme getirmek istemiyor, açıklamak istemiyor. Belki de bu konuda biraz daha açık ve proaktif davranmaya çalışmalı," dedi Becker. "Ne olup bittiğini en iyi bilen kişi benim. Bununla yüzleşmelisin. 'Geçmişte bazı şeyler oldu, bunlarla gurur duymuyorum' ya da 'bu yanlış ya da gerçek değil' demelisin. Ama sanki bu hiç olmamış gibi davranamazsın," dedi Becker. "Bu konuyu bırakmayan gazeteciler tanıyorum."