"Teniste bir süperstar olarak - ki Sascha Zverev şu anda öyle - özel hayatın yokmuş gibi davranamazsın," dedi Becker, eski tenisçi Andrea Petkovic ile birlikte hazırladıkları podcast'te.
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"Geçmişiyle farklı bir şekilde başa çıkması gerekiyor": Boris Becker'den Alexander Zverev'e bir tavsiye
Zverev, Paris'teki zaferinin ardından bir Fransız spor gazetesine, eski partnerlerine yönelik aile içi şiddet suçlamaları nedeniyle kendisine karşı endişelerini dile getiren kişilere nasıl yaklaştığı sorulmuştu. Gazeteye göre Zverev öfkeyle tepki göstererek şöyle cevap verdi: "Bu suçlamaların asılsız çıktığını biliyorsunuz, değil mi?" Bunun üzerine röportaj yarıda kesildi.
"Bu konuyu gündeme getirmek istemiyor, açıklamak istemiyor. Belki de bu konuda biraz daha açık ve proaktif davranmaya çalışmalı," dedi Becker. "Ne olup bittiğini en iyi bilen kişi benim. Bununla yüzleşmelisin. 'Geçmişte bazı şeyler oldu, bunlarla gurur duymuyorum' ya da 'bu yanlış ya da gerçek değil' demelisin. Ama sanki bu hiç olmamış gibi davranamazsın," dedi Becker. "Bu konuyu bırakmayan gazeteciler tanıyorum."
Becker, yöneltilen suçlamalar hakkında: "Bu mesele öylece geçip gitmeyecek"
2024 yılının Haziran ayında, Zverev'in Carlos Alcaraz'a karşı Fransa Açık finalini kaybetmesinden kısa bir süre önce, profesyonel tenisçiye yönelik Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi'nde görülen ve kendisine yönelik darp suçlamasıyla ilgili dava, karar verilmeden sonuçlandırılmıştı. Davanın düşürülmesi, 200.000 avroluk para cezasının ödenmesi şartıyla gerçekleşmişti. Böylece bir mahkumiyet kararı verilmedi, ödemeyi kabul etmesi suçunu itiraf ettiği anlamına gelmedi ve Zverev masum kabul edildi.
Becker yine de daha fazla açıklık gösterilmesini tavsiye ediyor. "Sascha Zverev markası söz konusu olduğunda, artık geçmişiyle şu anda yaptığından farklı bir şekilde ilgilenmesi gerekiyor," dedi ve somut bir tavsiye de ekledi: "Açık olan konular hakkında özel bir röportaj yap, o zaman Almanya'da belki sadece saygı görmekle kalmayacak, aynı zamanda sevileceksin de. Bu durum ortadan kalkmayacak. İnsanlar Sascha Zverev'i daha yakından tanımak istiyor."