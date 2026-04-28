Legacy Brazil Neymar
Tauan Ambrosio

Çeviri:

GEÇMİŞ: Neymar bir zamanlar Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki tek umuduydu – peki 2026'ya kadar sahalarda kalabilecek mi?

Bu, 2026 Dünya Kupası’na geri sayımı takip eden GOAL’un podcast ve özel dizi serisi Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bu hafta, Brezilya'nın yükselişini, bölünmelerini, solan ihtişamını ve henüz sahneye çıkmamış yeni yıldızlarını inceliyoruz. Ayrıca, bu Dünya Kupası döngüsünün üzerinde asılı duran soruyu da ele alıyoruz: Neymar için ve 20 yıldır ona bağımlı olan milli takım için geriye ne kaldı?

Elleri belinde, bakışları uzaklara dalmış. Hüzün ve acının gözyaşları. Neymar’ın Dünya Kupası’nda attığı sekiz gol, onu Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Rivaldo’nun yanına, Rivellino, Bebeto, Romario ve Garrincha gibi şampiyonların önüne yerleştirmiş olsa da, futbolun en büyük turnuvasında onu tanımlayan görüntü bir kutlama anı değil. Bu, 2002'deki şampiyonluktan bu yana geçen 24 uzun yıllık kuraklık boyunca Brezilya'nın hayal kırıklığı yaratan performanslarını da yansıtan melankolik bir resim.

Neredeyse çeyrek asırdır kupa kazanamamanın tüm yükünü tek başına Neymar'ın omuzlarına yüklemek imkansız. Ne de olsa 2006 ve 2010'da oynamadı. Ronaldinho'dan bu yana Brezilya'nın en büyük yeteneği, kimseden bayrağı devralmadı. Pele'nin Rivellino'ya ya da Romario'nun Ronaldo'ya yaptığı gibi, bir efsanenin Santos'lu yeni yeteneğe bayrağı devredip ona yol gösterdiği sembolik bir sahne yaşanmadı.

Neymar, 2010 yılında Brezilya'nın ünlü sarı formasıyla hikayesine başladığında, boş bir taht buldu; aslında tahtlar. Neredeyse tesadüfen, geleneklerin bozulması, bir zamanlar hücum liderleriyle dolu olan milli takımı aniden terk edilmiş bir durumda bırakmıştı. Ronaldinho ve Adriano düşüşteydi ve Kaka, bir dizi kalça sakatlığından sonra bir daha eskisi gibi olamadı. Bu yükü paylaşacak başka kimse olmadığı için, Neymar'ın tüm bu sorumluluğu tek bir hükümdarlık altında birleştirmekten başka seçeneği yoktu.

Bu, mümkün olan tek yoldu. Ve sorunun bir kısmı da burada yatıyordu.

2014 ile 2022 yılları arasında Brezilya'nın Dünya Kupası umutlarını gerçekten canlı tutan tek şey, tek bir oyuncunun varlığıydı; sanki tarihin en başarılı takımı, yarım yüzyılda bir kez bir dahi yetiştiren küçük bir Avrupa takımına indirgenmiş gibiydi.

Şimdi, 2026 Dünya Kupası öncesinde Neymar, eskiden olduğu oyuncu olmaktan çok uzak. Hâlâ büyük saygı görse de, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya şüphelerle dolu bir Brezilya milli takımında artık eskisi gibi bir rol oynamıyor.

  Brazil v Chile: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup Brazil

    Boşluğu doldurmak

    Neymar, 2010 yılında Brezilya milli takımında ilk kez sahaya çıktığında, üzerinde çok büyük bir beklenti vardı. Dunga’nın liderliğindeki, disiplini ön planda tutan takımın 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda’ya yenilmesinin ardından, Selecao’ya yetenek ve yaratıcılıkla dolu yeni bir dönem getirecek olan umut vaat eden neslin yüzüydü. Sorun, bu yeniden yapılanma çabasını destekleyen tecrübeli oyuncuların, yakın geçmişin büyük yıldızlarıyla aynı kalitede olmamasıydı.

    Neymar, Brezilya'yı 2002'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin, uzun zamandır beklenen ev sahibi Dünya Kupası'nda milli takımı yönetmek üzere sürpriz bir şekilde geri döndüğü 2013 yılında 10 numaralı formayı tam anlamıyla üstlendi. 2010'da heyecan uyandıran diğer genç umutlar hayal kırıklığı yarattı ve bu da Mano Menezes'in işini kaybetmesine neden oldu. Ganso ve Alexandre Pato hiçbir zaman parlayamadı, Lucas Moura da ikna edici olamadı.

    Pele'nin ölümsüzleştirdiği numarayı Brezilya'nın en iyi oyuncusunun giymesi net bir mesaj veriyordu. Scolari, "Neymar maçı tek başına belirlemek zorunda değil; takım için oynamalı" diye ısrar etse de, takımın Neymar'ın olduğu açıktı. Bir süperstarın ana kahraman olması olağandışı bir durum olmasa da, sorun şu ki, 10 numaralı oyuncunun etkisine yaklaşan başka hiçbir hücum oyuncusu yoktu.

    Bağlam olarak, 1958'de genç bir Pele dünya yıldızı oldu, ancak Garrincha da en az onun kadar belirleyiciydi; FIFA'ya göre Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ise Didi'ydi. 1962'de aynı çekirdek kadro devam etti; Garrincha yine başroldeydi, genç Amarildo ise sakatlanan Pele'nin yerini aldı.

    1970'de Pele'nin Jairzinho, Rivellino, Gerson ve Tostao gibi muhteşem partnerleri vardı; 1994 şampiyonluğu ise Bebeto–Romario ikilisiyle damgasını vurdu; 2002 zaferinde ise Ronaldo ve Rivaldo'nun parlaklıkları ön plana çıktı. Zafer hiçbir zaman tek bir isme bağlı olmamıştı, Pele'ye bile.

    22 yaşındaki Neymar, 2014 Dünya Kupası'nda sadece yeteneğiyle değil, siyasi gerilimin yüksek olduğu bir ortamda ev sahibi olmanın getirdiği baskı altında takımı sırtlayabilme becerisiyle de etkileyici bir performans sergilemişti. Bu, cesaretsizlerin üstesinden gelebileceği bir görev değildi. "Neymar-dependencia" terimi 2013'ten beri popülerlik kazanmıştı ve Almanya ile oynanan yarı final maçından önce O Globo'nun sayfalarında bile yer almıştı; bu, Brezilya için işleri gerçekten yoluna koyan tek bir oyuncu olduğunu vurguluyordu.

    Brezilya'nın o maçtan önce attığı 10 golün yarısına Neymar, dört gol ve bir asistle doğrudan katkıda bulunmuştu. Ancak çeyrek finalde Kolombiyalı Juan Camilo Zuniga'nın sert müdahalesi sonucu yaşadığı ağır sırt sakatlığı, Neymar'ı turnuvanın geri kalanında sahalardan uzak tuttu. Tek yıldızı olmadan Brezilya, yarı finalde Almanya'ya 7-1'lik bir skorla mağlup oldu ve bu, büyük bir futbol ülkesinin yaşadığı en ağır yenilgi oldu.

    O gece Belo Horizonte'de Neymar'ın yokluğu, önümüzdeki sekiz yıl boyunca milli takımı takip edecek olan "Neymar-dependencia" (Neymar bağımlılığı) gölgesini daha da derinleştirdi.

  FBL-WC-2018-MATCH53-BRA-MEX

    Kral olamayan prens

    2018 Rusya Dünya Kupası öncesinde, bu tabir artık Neymar’ın başarılarını vurgulamak için değil, tam kadro oynayan Brezilya’nın onsuz nasıl olacağına dair duyulan endişeyi ifade etmek için kullanılıyordu.

    2017'de Neymar, futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirerek Barcelona'dan ayrıldı ve Paris Saint-Germain'de mutlak bir yıldız haline geldi. Fransa'da, sakatlıklar ve tartışmalar da aynı hızda peşini bırakmadı. En kötüsü, 2018'in başlarında, Brezilyalılara olası hücum dizilişleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla metatarsal kemik bilgisi kazandırdı.

    Neymar, Dünya Kupası için tam formda değildi, ancak asıl sorun davranışlarıydı. Duygusal olarak o kadar gergindi ki, grup aşamasında Kosta Rika'ya karşı kolay bir galibiyetin ardından ağladı ve o maçta ve 16 turunda Meksika'ya karşı gol atmasına rağmen, ikinci Dünya Kupası'nı tanımlayan görüntüler, onu her faulü yerde teatral hareketlerle abartan, küresel bir meme haline getiren görüntülerdi.

    Dünyanın dört bir yanındaki yetişkinler, çocuklar ve hatta yaşlılar, Brezilyalı oyuncunun tepkilerini taklit etmek için kendilerini defalarca yuvarlanırken videoya çektiler. Neymar, rakip takım taraftarları için komik bir figür haline gelmişti. Brezilya milli takımının yüzü bir şaka konusu haline geldiğinde, tüm ülkenin imajı da zarar görür.

    Eleme turlarında işler ciddiye bindiğinde öne çıkan başka kimse olmadığından, Brezilya, ana oyuncusunun ilhamdan yoksun olduğu bir günde çeyrek finalde Belçika'ya yenildi. Romelu Lukaku, Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'nin liderliğindeki Belçika'nın "Altın Kuşağı", Brezilya'dan daha kararlı ve baskın bir hücum gücü sergiledi. Bu nedenle, 2018'deki elenme 2014'teki kadar çirkin olmasa da, bu kez utanç verici görüntülerle ayrılan Neymar oldu.

  FBL-WC-2022-MATCH54-BRA-KOR

    "Neymar bağımlılığı"nın sonu

    Önümüzdeki yıllarda Brezilya, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan 10 numara Neymar olmadan 2019 Copa America’yı kazanarak nihayet “Neymar bağımlılığından” kurtulmaya başlamış gibi görünüyordu. Ancak fiziksel sorunların ötesinde, Neymar’ın özel hayatı her zamankinden daha fazla milli takım ortamına yansımaya başladı. İlişki giderek daha sağlıksız bir hal aldı. Brezilya için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan, goller atan ve takım arkadaşlarına asist yapan Neymar'ın saha dışı tartışmaları, futbolun kendisini gölgede bırakmaya başladı.

    Bu kaosun ortasında, umut ışığı veren parlak noktalar da vardı. 2022'de Vinicius Jr'ın Real Madrid formasıyla Liverpool'a karşı attığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren gol, yükselişte olan yeni bir Brezilyalı yıldızın habercisiydi; Rodrygo da o sezon Los Blancos için kilit bir rol oynadı. Ancak Selecao'nun yakın tarihine bu kadar derinlemesine yerleşmiş bir şeyi sona erdirmek için henüz çok erkendi.

    Neymar, 2022 Dünya Kupası için nihayet sağlıklı bir şekilde Katar'a geldi, ancak Brezilya'nın Sırbistan'ı yendiği açılış maçında ayak bileğini burktu. Richarlison, o gece iki gol atarak kısa bir süreliğine boş kalan 9 numaralı pozisyonu doldurmaya hazır gibi göründü ve Vinicius da bir asist yaptı.

    Neymar'ın yokluğunda Brezilya, Casemiro'nun golüyle İsviçre'yi 1-0 yenerek tur atladı. Yıldız forvetin yokluğu, önceki turnuvalardaki gibi paniğe neden olmadı, ancak gerginlik devam etti.

    Son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1 mağlup etmeleri taraftarları heyecanlandırdı. Vinicius'un parladığı yeni neslin liderliğinde, Neymar da bir gol ve bir asistle katkıda bulundu. Takımın talismanı geri dönmüştü, bu kez sadece golcü olarak değil, aynı zamanda bir akıl hocası olarak da. Milli takımda efendisi olmayan bir samuray olarak büyüyen Neymar, artık Brezilya'nın genç forvetleri için bir öğretmen rolünü üstlenmişti.

    Bir an için her şey normale dönmüş gibi hissettirdi. Ancak futbol nadiren masal gibi sonuçlar verir.

  Uruguay v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Boşluk henüz doldurulmadı

    2022'deki Hırvatistan maçının çeyrek finalinde Neymar, uzatmalarda gol attı ve sanki nihayet kurtuluş anı gelmiş gibi sevinç gösterisinde bulundu. Yarı final, bu kez o sahadayken ulaşılabilir görünüyordu.

    Ancak birkaç saniye sonra, deneyimli 10 numara, takım arkadaşlarının geri çekilmek yerine ileriye doğru koşmaya başlaması karşısında şaşkına döndü. Maçın son dakikalarında "Neden ileriye çıkıyorsunuz?" diye bağırdı. Hırvatistan kontra atağa çıktı ve skoru eşitledi, maçı penaltılara taşıdı. Teknik direktör Tite tarafından belirleyici penaltıyı atması için Brezilya'nın beşinci penaltı atıcısı olarak belirlenen Neymar, sırası hiç gelmedi. Sıra ona gelmeden önce Rodrygo ve Marquinhos penaltılarını kaçırmıştı.

    Brezilya bir kez daha çeyrek finalde elendi ve altıncı şampiyonluk hayali ertelendi; bu, 1970 ile 1994 arasındaki süreyle aynı olan 24 yıllık şampiyonluk hasretini uzattı. O geceki Neymar'ın gözyaşları, bunun onun son Dünya Kupası şansı olabileceğine dair inancını yansıtıyordu - ve haklı da olabilir.

    2026'ya giden süreç, Neymar'ın sporun en üst seviyesinden düşüşünü işaret etti. 2022-23 sezonunu, uzun zamandır dikkatini Kylian Mbappe'ye çevirmiş olan PSG'de tamamladı ve ardından Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına satıldı. Artık hiçbir Avrupa kulübü ona yatırım yapmaya değer görmüyordu ve bu yüzden 31 yaşında, genellikle emekliliğe yakın olanlar için ayrılan bir yolu seçti. Orada bile neredeyse hiç oynamadı.

    Brezilya milli takımında ise, Dünya Kupası elemelerinde Bolivya'ya karşı 5-1 kazanılan maçta attığı iki golle toplam gol sayısını 79'a çıkardı ve Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Pele'yi geride bıraktı. Ancak bu, mevcut performansının bir yansımasından çok, yalnız kahraman mirasına bir selam niteliğindeydi.

    Birkaç ay sonra, Ekim 2023'te Neymar diz bağlarını yırttı ve bir yıl boyunca sahalardan uzak kaldı. Geri döndüğünde, Al-Hilal formasıyla oynadığı yedinci maçta tekrar sakatlandı ve kısa süre sonra Suudi Arabistan macerasını sonlandırdı. Aylar sonra Santos'a duygusal bir dönüş yaptı, ancak 2025'e gelindiğinde Brezilya için iki tam yıl oynamamıştı.

    Aynı dönemde milli takım da bir kargaşa içindeydi. Takım, geçici teknik direktör Fernando Diniz yönetiminde çok uzun süre kaldı ve asıl teknik direktör Dorival Junior ile çok az zaman geçirdi; üstelik Dorival Junior da ilk tercih değildi. Brezilya Futbol Konfederasyonu, ancak Dünya Kupası'nın arifesinde görevi nihayet İtalyan efsane Carlo Ancelotti'ye verdi.

    Şüpheler bol, ancak kesin olan bir şey var: Brezilya, 2026 Dünya Kupası öncesinde artık güven uyandırmıyor. Ancak bu sefer eleştiriler, 'Neymar bağımlılığı' ile ilgili değil, çünkü Neymar neredeyse hiç oynamadı. Aslında tahtlar yine boş.

    Aday eksikliği olduğu söylenemez. 2007'deki Kaka'dan bu yana ilk kez, 2024'te Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi zaferinde başrol oynayan Vinicius, FIFA'nın en iyi oyuncusu seçildi. Rodrygo da, ilk on birde ve yedek kulübesinde dönüşümlü olarak görev alırken, kulüp için belirleyici olmaya devam etti. Bu arada Raphinha, Barcelona'da lider rol üstlendi ve 2025'te ödül Fransız Ousmane Dembele'ye verilmeden önce Ballon d'Or'un güçlü adaylarından biri olarak öne çıktı.

    Bu durum, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva öncesinde heyecan verici olmalıydı, ancak Brezilya'nın 2022 sonrası dönemdeki felaket performansı beklentileri yeniden düşürdü. Harika oyunculara sahip olmak yeterli değil ve şu ana kadar bu yeni yıldızların hiçbiri kulüpteki formunu milli takımda tekrarlayamadı. Neymar'ın yeri hâlâ boş.

  Santos v Fluminense - Brasileirao 2026

    Umudun sembolü

    On yılı aşkın bir süredir Neymar, Brezilya’nın en büyük umudunu temsil ediyordu; ancak aynı zamanda ülkenin tekrarlanan hayal kırıklıklarının da bir yansıması haline geldi. Ancelotti, 10 numaralı oyuncunun hâlâ şansı olduğunu ima ediyor, ancak bu şans giderek azalıyor – ve bu şans eline geçse bile, sorgulanacaktır. Acaba bir yardımcı rolde kendini affettirme şansı olabilir mi? Kimse ondan artık bir şey beklemezken, beklenmedik bir ışık parıltısı olarak?

    Bir şey açık: Neymar ve Brezilya artık aynı yolda değil, ancak her ikisinin de bir tür cevap vermesi gerekiyor. Dünya Kupası, bunu yapmak için en hızlı ve en güçlü sahne olmaya devam ediyor.

    Neymar'ın turnuvadaki Brezilya geçmişi, varlığından çok yokluğuyla tanımlandı; 2014'teki sakatlığı, 2018'deki formuna dair şüpheler, 2022'de kullanmadığı penaltı. "Neymar bağımlılığı"nın sonu nihayet mutlu bir son getirebilir mi? Olası değil - ama futbolda hiçbir şey imkansız değildir.