GEÇMİŞ: Neymar bir zamanlar Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki tek umuduydu – peki 2026'ya kadar sahalarda kalabilecek mi?

Elleri belinde, bakışları uzaklara dalmış. Hüzün ve acının gözyaşları. Neymar’ın Dünya Kupası’nda attığı sekiz gol, onu Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Rivaldo’nun yanına, Rivellino, Bebeto, Romario ve Garrincha gibi şampiyonların önüne yerleştirmiş olsa da, futbolun en büyük turnuvasında onu tanımlayan görüntü bir kutlama anı değil. Bu, 2002'deki şampiyonluktan bu yana geçen 24 uzun yıllık kuraklık boyunca Brezilya'nın hayal kırıklığı yaratan performanslarını da yansıtan melankolik bir resim.

Neredeyse çeyrek asırdır kupa kazanamamanın tüm yükünü tek başına Neymar'ın omuzlarına yüklemek imkansız. Ne de olsa 2006 ve 2010'da oynamadı. Ronaldinho'dan bu yana Brezilya'nın en büyük yeteneği, kimseden bayrağı devralmadı. Pele'nin Rivellino'ya ya da Romario'nun Ronaldo'ya yaptığı gibi, bir efsanenin Santos'lu yeni yeteneğe bayrağı devredip ona yol gösterdiği sembolik bir sahne yaşanmadı.

Neymar, 2010 yılında Brezilya'nın ünlü sarı formasıyla hikayesine başladığında, boş bir taht buldu; aslında tahtlar. Neredeyse tesadüfen, geleneklerin bozulması, bir zamanlar hücum liderleriyle dolu olan milli takımı aniden terk edilmiş bir durumda bırakmıştı. Ronaldinho ve Adriano düşüşteydi ve Kaka, bir dizi kalça sakatlığından sonra bir daha eskisi gibi olamadı. Bu yükü paylaşacak başka kimse olmadığı için, Neymar'ın tüm bu sorumluluğu tek bir hükümdarlık altında birleştirmekten başka seçeneği yoktu.

Bu, mümkün olan tek yoldu. Ve sorunun bir kısmı da burada yatıyordu.

2014 ile 2022 yılları arasında Brezilya'nın Dünya Kupası umutlarını gerçekten canlı tutan tek şey, tek bir oyuncunun varlığıydı; sanki tarihin en başarılı takımı, yarım yüzyılda bir kez bir dahi yetiştiren küçük bir Avrupa takımına indirgenmiş gibiydi.

Şimdi, 2026 Dünya Kupası öncesinde Neymar, eskiden olduğu oyuncu olmaktan çok uzak. Hâlâ büyük saygı görse de, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya şüphelerle dolu bir Brezilya milli takımında artık eskisi gibi bir rol oynamıyor.