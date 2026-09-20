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Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com
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Geçici teknik direktör laneti: Manchester United'da bu tuhaf senaryo neden tekrarlanıyor?

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Fulham - M. United
Fulham
M. United
Premier Lig
M. Carrick
İngiltere

Manchester United kalesi istikrar nedir bilmiyor

Son yıllarda Manchester United'da tuhaf bir durum kendini tekrar ediyor; sanki takım, geçici bir teknik direktör tarafından yönetildiğinde farklı bir versiyonuna bürünüyor, ardından teknik direktör kalıcı olarak atanıp kendisine tam yetki verilir verilmez eski alışkanlıklarına geri dönüyor.

İşin ilginç yanı, geçici teknik direktörün genellikle zor koşullarda, kaosun, taraftar baskısının ve sonuçlardaki düşüşün ortasında göreve başlaması, ancak kısa sürede oyuncuların canlılığını yeniden kazandırmayı ve daha iyi sonuçlar almayı başarması. Sonra bir sonraki adım geliyor: kalıcı olarak atanması. Ve işte tam da burada her şey yavaş yavaş çökmeye başlıyor.

Bu senaryo Ole Gunnar Solskjaer ile net bir şekilde ortaya çıktı ve şimdi Michael Carrick ile yeniden yaşanıyor. Bu da basit bir tesadüften çok daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor: Sorun, kalıcı olduğunda teknik direktörde mi, yoksa bizzat Manchester United'ın doğasında mı?

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    Solskjær: Herkesi kandıran başlangıç

    Solskjaer, Aralık 2018'de Manchester United'ın başına geçici olarak geçtiğinde, takım Jose Mourinho yönetiminde zor bir dönemden geçiyordu. Ancak Norveçli teknik adam tabloyu hızla değiştirdi ve takımın kimliğini yeniden bulmuş gibi görünmesini sağlayan bir dizi olumlu sonuç elde etti.

    Oyuncular daha rahat bir görüntü sergiledi, hücum daha hızlı hale geldi ve sonuçlar gözle görülür şekilde iyileşti; öyle ki Solskjaer, son derece başarılı geçen geçici bir dönemin ardından Mart 2019'da kalıcı bir sözleşme imzaladı.

    Ancak kalıcı olarak göreve getirilmesinin ardından tablo değişti. Takım artık aynı verimi yakalayamadı ve gerek sonuçlar gerekse performans açısından sorunlar yeniden ortaya çıkmaya başladı; deneyim, Kasım 2021'de yaşanan görevden alınmayla son buldu.

    İşin ironik yanı, Solskjaer'in en iyi versiyonunun, ondan yalnızca takımı kurtarmasının istendiği, uzun vadeli bir proje inşa etmesinin beklenmediği dönemde ortaya çıkmasıydı; bu da onun hikâyesini bu olgunun en dikkat çekici örneklerinden biri haline getiriyor.

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    Carrick: Tarih tekerrür eder mi?

    Şimdi ise Michael Carrick sahneye çıkıyor; farklı koşullar altında, ancak birçok benzerlik taşıyan bir başlangıçla. İngiliz teknik adam görevi bir geçiş döneminde devraldı ve kendisinden istenen, güven ve istikrarını büyük ölçüde yitirmiş bir takımla başa çıkmak.

    Ancak gelir gelmez takım daha iyi sonuçlar almaya başladı, oyuncular daha rahat bir görüntü sergiledi; sanki uzun vadeli projeyle bağlantılı baskıdan kurtulmak, onlara daha yalın bir şekilde oynayabilme yeteneğini geri kazandırmıştı.

    İşte çelişki de burada yatıyor; geçici teknik adam, yıllara yayılan bir takım inşa etme yükünü taşımaz, transfer savaşlarına girmez ya da gruba eksiksiz bir felsefe dayatmaz. Görevi sınırlıdır: ortamı yatıştırmak, güveni geri kazandırmak ve sonuç almak.

    Ancak aynı teknik adam kalıcı adama dönüştüğünde, görevin doğası tamamen değişir. Ondan artık bir kimlik inşa etmesi, transferleri seçmesi, sakatlıklarla ilgilenmesi, soyunma odasını yönetmesi, taraftarların ve yönetimin baskısını taşıması istenir; işte burada geçici dönem boyunca belli olmayan zayıf noktalar ortaya çıkabilir.

  • Sorun yalnızca teknik direktörde değil

    Belki de bu olguyu, geçici teknik direktörün kalıcı teknik direktörden daha iyi olduğunun kanıtı olarak görmek bir hatadır; çünkü mesele bundan çok daha karmaşık.

    Manchester United'ın kendisi de yıllardır son derece baskılı bir ortamda yaşıyor; teknik direktör, yönetim ve oyuncularda sık sık yaşanan değişikliklerle birlikte, bu durum güçlü herhangi bir başlangıcı bazen gerçek koşulların kaldırabileceğinden daha parlak gösteriyor.

    Ayrıca geçici teknik direktör önemli bir psikolojik avantaj elde ediyor: Oyuncular yeni döneme sanki sıfırdan başlıyormuş gibi giriyor; kalıcı teknik direktör ise takımı hızlı bir şekilde kendi fikirlerine yönlendirmeye ve detayları değiştirmeye başlıyor, bu da bir dirence ya da performansta geçici bir düşüşe yol açabiliyor.

    Bu nedenle mesele basitçe "geçici teknik direktörün başarılı, kalıcı olanın ise başarısız olması" değil; asıl mesele Manchester United'ın değişime hızla yanıt verebildiğini birçok kez kanıtlaması, ancak bu değişimi istikrarlı ve sürdürülebilir bir projeye dönüştürmekte daha büyük zorluk yaşaması.

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    Tesadüf mü, gerçek bir lanet mi?

    Manchester United'da tekrarlanan durum şu: Yeni teknik direktör bazen takımdan anlık bir ivme alabiliyor; ancak asıl sınav, bu ivme kaybolduğunda ve ondan sürdürülebilir bir takım kurması istendiğinde geliyor.

    İşte Carrick'in hikâyesini belirleyecek soru budur: İyi başlangıcı sürekli bir sisteme dönüştürebilecek mi, yoksa United eski senaryoyu tekrar mı üretecek? O senaryoda geçici teknik direktör çözümü bulmuş gibi görünüyor, sonra çözüm resmî hâle gelir gelmez her şey gerilemeye başlıyor.

    Eğer bu durum bir kez daha tekrarlanırsa, sorun bir maçın ya da bir maç serisinin sonucu olmayacak; tüm kulübü ilgilendiren daha büyük bir soru olacak: Manchester United neden uzun vadeli bir projesi olmadığında daha iyi görünüyor?

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