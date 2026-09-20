Son yıllarda Manchester United'da tuhaf bir durum kendini tekrar ediyor; sanki takım, geçici bir teknik direktör tarafından yönetildiğinde farklı bir versiyonuna bürünüyor, ardından teknik direktör kalıcı olarak atanıp kendisine tam yetki verilir verilmez eski alışkanlıklarına geri dönüyor.

İşin ilginç yanı, geçici teknik direktörün genellikle zor koşullarda, kaosun, taraftar baskısının ve sonuçlardaki düşüşün ortasında göreve başlaması, ancak kısa sürede oyuncuların canlılığını yeniden kazandırmayı ve daha iyi sonuçlar almayı başarması. Sonra bir sonraki adım geliyor: kalıcı olarak atanması. Ve işte tam da burada her şey yavaş yavaş çökmeye başlıyor.

Bu senaryo Ole Gunnar Solskjaer ile net bir şekilde ortaya çıktı ve şimdi Michael Carrick ile yeniden yaşanıyor. Bu da basit bir tesadüften çok daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor: Sorun, kalıcı olduğunda teknik direktörde mi, yoksa bizzat Manchester United'ın doğasında mı?

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