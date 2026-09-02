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Alvino Hanafi

Çeviri:

Gece yarısı gözyaşları! Duygusal Betisli Pablo Garcia, Ceballos'u finanse etmek için gerçekleşen acımasız 4 milyon sterlinlik ayrılığın ardından arabada ağladı

Transfers
Real Betis
La Liga
P. Garcia
Racing Santander
D. Ceballos

Real Betis altyapısından yetişen Pablo Garcia, transfer döneminin son gününde 5 milyon euroluk bir anlaşmayla Racing Santander'e transfer oldu. Dani Ceballos'un dönüşü için kaynak yaratılmasına yardımcı olan 20 yaşındaki oyuncu, duygusal anlar yaşarken bunu açıkça belli etti.

  • Transfer döneminin son gününde yürek burkan bir veda

    Real Betis, yaz transfer döneminin çalkantılı sonunu altyapısından yetişen golcü Pablo Garcia'nın Racing Santander'e satışını tamamlayarak kapattı. 20 yaşındaki forvet, kulüple 15 yıllık bağının sona ermesinin ardından salı gecesi geç saatlerde Luis del Sol Spor Şehri'nden gözyaşları içinde ayrıldı. Pre-benjamin seviyesinde katıldığı kulübe veda eden genç oyuncu, annesiyle birlikte bir araçta kameralara yakalanırken çocukluk kulübü için bir veda duası da etti.

    "Umarım her şey yolunda gider, Şampiyonlar Ligi'nde hepinize en iyisini diliyorum," dedi Garcia, ayrılırken gazetecilere.



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    Dani Ceballos'ın dönüşünü finanse etmek

    Parque Alcosa doğumlu golcünün ani ayrılığı, kritik maaş boşluğu yaratmak için öğleden sonra geç saatlerde hızlandırıldı. Real Betis, 2029'a kadar sürecek üç yıllık dönüşü La Liga kriterlerini karşılamak için maaş indirimi gerektiren Dani Ceballos'u başarıyla kaydettirebilmek adına bu finansal manevraya ihtiyaç duydu. Garcia'nın satışı, 1 Temmuz'dan bu yana kulübün tam kâr elde ettiği tek bonservisli ayrılık olarak öne çıkıyor.

  • Transferin mali detayları

    Anlaşmanın şartlarına göre Racing Santander, Garcia'nın federatif haklarının yüzde 50'sini 5 milyon € karşılığında aldı. Real Betis ise 21 yaş altı milli oyuncunun gelecekteki olası satışından pay alma hakkını ve ilk satın alma hakkını akıllıca elinde tuttu. Garcia, A takımındaki çıkış yaptığı dönemde Ocak 2025'teki La Liga çıkışının ardından 33 maça çıktı ve üç gol attı.

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    Yoğun geçen bir yazın çılgın finali

    Garcia'nın ayrılığı, Racing Santander için yoğun geçen yaz transfer döneminin duygusal merkezini oluşturdu; kulüp, transfer döneminin son gününde tek başına dört takviye yaptı. Betisli forvetin transferinin yanı sıra Kantabria ekibi, Genoa'dan sol bek Aaron Martin'i ve kiralık olarak Jeanuel Belocian ile Andre Almeida'yı kadrosuna kattı. Toplam 14 yeni transferle kadrosunu yenileyen Racing, sezonun geri kalan bölümünde yoluna devam ederken hızla uyum sağlamak zorunda.

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