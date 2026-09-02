Real Betis, yaz transfer döneminin çalkantılı sonunu altyapısından yetişen golcü Pablo Garcia'nın Racing Santander'e satışını tamamlayarak kapattı. 20 yaşındaki forvet, kulüple 15 yıllık bağının sona ermesinin ardından salı gecesi geç saatlerde Luis del Sol Spor Şehri'nden gözyaşları içinde ayrıldı. Pre-benjamin seviyesinde katıldığı kulübe veda eden genç oyuncu, annesiyle birlikte bir araçta kameralara yakalanırken çocukluk kulübü için bir veda duası da etti.

"Umarım her şey yolunda gider, Şampiyonlar Ligi'nde hepinize en iyisini diliyorum," dedi Garcia, ayrılırken gazetecilere.







