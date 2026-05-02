"Gece ile gündüz kadar fark var": Mikel Arteta, Arsenal'in Bayern ve PSG'ye karşı sahip olduğu belirleyici dezavantajdan yakınıyor

İspanyol teknik adam, bu maçın kendisi için "muhtemelen en iyi maç" olduğunu, "iki takımın kalitesi ve özellikle de oyuncuların bireysel kalitesi açısından" "şimdiye kadar izlediği en iyi maç" olduğunu belirtti. Ancak aynı zamanda şu eklemeyi de yaptı: "Ancak bu oyuncuların sahada geçirdikleri süreyi ve zindeliklerini göz önüne aldığımda, bu durum beni şaşırtmadı."

Sonuçta, hem Almanya'daki Bayern hem de Fransa'daki PSG, bir sezon boyunca çok daha az maç oynamak zorunda kalıyor. Bu nedenle oyuncular, özellikle sezonun sonuna doğru, İngiliz takımlarındaki oyunculara göre daha dinç, daha formda ve özellikle de daha az sakatlık yaşıyor.

"Bu kadar yüksek bir kalite sunmak için en iyi formda olmak gerekir ve ligler arasındaki fark ile orada oynanış şekli arasında gece ile gündüz kadar fark var," dedi Arteta. "Burada tamamen farklı iki dünyayı karşılaştırıyoruz. Bağlamı dikkate almadan bunun bir yönünü tek başına ele alamazsınız - bunu adil bulmuyorum."