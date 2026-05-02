Cumartesi akşamı Arsenal'in Fulham ile oynayacağı önemli Premier Lig maçı öncesinde, gazeteciler Arteta'ya geçen Salı günü Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanan heyecan verici Şampiyonlar Ligi maçı hakkında sorular yöneltti.
"Gece ile gündüz kadar fark var": Mikel Arteta, Arsenal'in Bayern ve PSG'ye karşı sahip olduğu belirleyici dezavantajdan yakınıyor
İspanyol teknik adam, bu maçın kendisi için "muhtemelen en iyi maç" olduğunu, "iki takımın kalitesi ve özellikle de oyuncuların bireysel kalitesi açısından" "şimdiye kadar izlediği en iyi maç" olduğunu belirtti. Ancak aynı zamanda şu eklemeyi de yaptı: "Ancak bu oyuncuların sahada geçirdikleri süreyi ve zindeliklerini göz önüne aldığımda, bu durum beni şaşırtmadı."
Sonuçta, hem Almanya'daki Bayern hem de Fransa'daki PSG, bir sezon boyunca çok daha az maç oynamak zorunda kalıyor. Bu nedenle oyuncular, özellikle sezonun sonuna doğru, İngiliz takımlarındaki oyunculara göre daha dinç, daha formda ve özellikle de daha az sakatlık yaşıyor.
"Bu kadar yüksek bir kalite sunmak için en iyi formda olmak gerekir ve ligler arasındaki fark ile orada oynanış şekli arasında gece ile gündüz kadar fark var," dedi Arteta. "Burada tamamen farklı iki dünyayı karşılaştırıyoruz. Bağlamı dikkate almadan bunun bir yönünü tek başına ele alamazsınız - bunu adil bulmuyorum."
Bayern şu anda çok sayıda sakat oyuncuyla boğuşuyor
Özellikle sakatlıklar konusunda durum çok önemli. Arsenal, Mikel Merino veya Kai Havertz gibi bazı yıldız oyuncularının sakatlığıyla uğraşmak zorunda kalırken, Bayern ve Paris neredeyse tüm kadrolarını sahaya sürebiliyor. "Diğer iki takımdan bahsederken, kaç oyuncu sahada hazırdı? Hepsi, hem de en iyi formlarında. En önemlisi de bu."
Ancak Arteta, özellikle Alman şampiyonunun son haftalarda sakatlıklar nedeniyle bazı as oyuncularından mahrum kaldığını belirtmedi. Serge Gnabry, adduktor sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında ve yaklaşan Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek; bunun yanı sıra Lennart Karl (kas yırtılması), Raphael Guerreiro (kas yırtılması) ve Tom Bischof (kas yırtılması) da son zamanlarda kadroda yer almadı.
Ancak rakamlara bakıldığında, İngiliz takımlarının Almanya veya Fransa'daki kulüplere göre gerçekten daha fazla maç oynaması gerektiği görülüyor. Lig Kupası ile bir kupa mücadelesi daha var, ayrıca Premier Lig'de dört maç günü daha fazla oynanıyor.