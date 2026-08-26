AFP
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£85 milyonluk transfer Savio, Tottenham formasıyla çıktığı ilk maçta gol attı; Charlton karşısında alınan baskın 5-1'lik Carabao Cup galibiyetinde öne çıktı
Tottenham, Charlton'ı rahat geçti
Sky Sports'ın haberine göre, Tottenham Hotspur, Premier League'deki son yenilgisinin ardından toparlanarak Charlton Athletic'i 5-1 mağlup etti. Konuk ekip, ilk 15 dakikada savunmacılar Collins Sichenje ve Billy Koumetio'yu sakatlıklar nedeniyle kaybederek erken bir darbe aldı.
Kaleci Tiernan Brooks, Archie Gray'e gol izni vermedi ancak 41. dakikada Mikey Moore kilidi açtı ve topu ellerinin arasından ağlara gönderdi. Dominic Solanke ise devre arasından önce şık bir vuruşla farkı kısa sürede ikiye çıkardı.
İkinci yarıda Kevin Danso, Mateus Fernandes'in serbest vuruşunda topla ilk buluşmasında kafa golünü attı. Ev sahibi ekip, Championship temsilcisine karşı baştan sona üstün bir oyun sergileyerek adını bir üst tura yazdırdı.
- Getty Images Sport
Savio anında etki yarattı
Tottenham Hotspur taraftarları, 71. dakikada oyuna giren Savio'nun rüya gibi bir ilk maçına tanıklık etti. Kanat oyuncusu, ilk golünü atmak için sadece 11 dakikaya ihtiyaç duydu; içeri kat edip topu akıllıca alt köşeye gönderdi. Üç dakika sonra Savio ceza sahası içinde dönerek sıyrıldı ve sekerek giden vuruşu beşinci golde Ben Davies'e çarpıp yön değiştirdi.
Charlton Athletic, 87. dakikada savunmacı Lloyd Jones'un kornerden gelen topa kafayı vurup ağları bulmasıyla geç bir teselli golü bulmayı başardı. Bu net galibiyet, iç lig sezonuna dağınık bir başlangıç yapmalarının ardından teknik direktör Roberto De Zerbi ile ekibine çok ihtiyaç duydukları bir moral verdi.
Everton ve Newcastle tur atladı
Öte yandan, Everton Deepdale'de Preston North End karşısında rahat bir 4-0 galibiyete ulaştı. Thierno Barry müthiş bir hat-trick yaparken, Brennan Johnson kulüp adına ilk golünü attı. Teknik direktör David Moyes, farkın açılmasını değerlendirerek maçın son bölümünde birkaç kilit oyuncusunu dinlendirdi.
Bu arada, Newcastle United, West Bromwich Albion karşısında 3-2'lik heyecan verici bir galibiyet aldı. Bazoumana Toure ve Harvey Barnes'ın attığı iki gol, Isaac Price'ın serbest vuruşuna ve geç gelen penaltıya rağmen ev sahibi takıma galibiyeti getirdi. Kaleci Ewen Jaouen, Jayson Molumby'nin kullandığı serbest vuruşta yaptığı kritik uçarak kurtarışla takımının dar farkla önde kalmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Tottenham, Everton ve Newcastle artık Carabao Cup üçüncü tur kurasını bekleyecek; Avrupa kupalarına katılan Arsenal ve Manchester City gibi takımlar turnuvaya bu aşamada dahil oluyor. Onlarla birlikte, golsüz sona eren maçın ardından penaltılarda Burnley'yi 4-2 eleyerek büyük bir sürprize imza atan Bradford City de yer alıyor. Tur atlayan kulüpler, futbol takvimi yoğunlaşırken hafta sonundaki yurt içi maçlarına hızla yeniden odaklanmak zorunda.
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