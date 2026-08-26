Tottenham Hotspur taraftarları, 71. dakikada oyuna giren Savio'nun rüya gibi bir ilk maçına tanıklık etti. Kanat oyuncusu, ilk golünü atmak için sadece 11 dakikaya ihtiyaç duydu; içeri kat edip topu akıllıca alt köşeye gönderdi. Üç dakika sonra Savio ceza sahası içinde dönerek sıyrıldı ve sekerek giden vuruşu beşinci golde Ben Davies'e çarpıp yön değiştirdi.

Charlton Athletic, 87. dakikada savunmacı Lloyd Jones'un kornerden gelen topa kafayı vurup ağları bulmasıyla geç bir teselli golü bulmayı başardı. Bu net galibiyet, iç lig sezonuna dağınık bir başlangıç yapmalarının ardından teknik direktör Roberto De Zerbi ile ekibine çok ihtiyaç duydukları bir moral verdi.