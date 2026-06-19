Gazzetta – Sürpriz haber: Ronaldinho, Serie C’deki Ravenna’ya transfer oldu! 46 yaşında tekrar sahalara dönüyor

Kategorilerde yükselmeyi hedefleyen Ravenna, C Liginde yükselişe çok yaklaşarak geçirdiği mükemmel bir sezonun ardından bu sezona giriyor. Kulübün planlarına göre, önümüzdeki sezon büyük sıçramanın gerçekleşeceği sezon olacak ve bunu başarmak için Romagna ekibi, futbol tarihine adını yazdırmış efsanevi bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu oyuncu, 46 yaşına basmış ve 2018'de futbola veda etmesinden 8 yıl sonra, sadece birkaç dakika da olsa tekrar sahalara dönmek istiyor. Eski Milan oyuncusu Dinho’nun takımla birlikte hazırlık kampına katılıp katılmayacağı ve sezon öncesi hazırlık döneminden itibaren teknik ekibin emrinde olup olmayacağı henüz belli değil.





“Yeni renkler, aynı gülümseme. Ignazio ve tüm Cipriani ailesiyle birlikte yeni bir tarih yazmak için topun üzerinde dans etmeye geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Futbol benim için her zaman bir neşe kaynağı olmuştur, aynı ruhu Ravenna’ya da taşımak istiyorum,” diyen Brezilyalı oyuncu, aynı zamanda kulübün hissedarı da olacak. Sky’a göre, Brezilyalı oyuncunun transferi, Dinho’nun Ravenna formasına kendi markasını koymasını sağlayacak bir pazarlama hamlesi olmasının yanı sıra, bir taraf seçimi niteliğinde. En az bir maçta – ve en az birkaç dakika boyunca – eski Barcelona oyuncusu, bir gösteri maçı için sahaya dönecek ve yeteneğini bir kez daha sergileyecek.





“Hayatımın 24 yılını Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdim ama yine de Ravenna’yı evim olarak görüyorum. Ronaldinho’yu kadroya katmak kulüp için kesinlikle olağanüstü bir olay; o benim idolümdü ve futbol üzerindeki etkisi, sahada yaptıklarının çok ötesine geçiyor,” diye açıkladı Ignazio Cipriani.