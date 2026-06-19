Gazzetta – Sürpriz haber: Ronaldinho, Serie C’deki Ravenna’ya transfer oldu! 46 yaşında sahalara geri dönüyor

Kategorilerde yükselmeyi hedefleyen Ravenna, C Lig’inde yükselişe çok az kalarak tamamladığı mükemmel bir sezonun ardından bu noktaya geldi. Kulübün planlarına göre, önümüzdeki sezon büyük sıçramanın gerçekleşeceği sezon olacak ve bunu başarmak için Romagna ekibi, futbol tarihine adını yazdırmış ve 2018'de futbola veda etmesinden 8 yıl sonra, 46 yaşını doldurmuş olmasına rağmen tekrar oynamak isteyen efsanevi bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Eski Milan oyuncusu Dinho, takımla birlikte kampına katılacak ve sezon öncesi hazırlık döneminden itibaren teknik ekibin emrinde olacak.





“Yeni renkler, aynı gülümseme. Ignazio ve tüm Cipriani ailesiyle birlikte yeni bir tarih yazmak için topun üzerinde dans etmeye geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Futbol benim için her zaman bir neşe kaynağı olmuştur, aynı ruhu Ravenna’ya da taşımak istiyorum,” diyen Brezilyalı oyuncu, aynı zamanda kulübün hissedarı da olacak.





“Hayatımın 24 yılını Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdim ama yine de Ravenna’yı evim olarak görüyorum. Ronaldinho’yu kadroya katmak kulüp için kesinlikle olağanüstü bir olay; o benim idolümdü ve futbol üzerindeki etkisi, sahada yaptıklarının çok ötesine geçiyor,” diye açıkladı Ignazio Cipriani.