Gazzetta - Roma, Salah için çılgın bir fikir: Maaş ve rekabet, sızan bilgiler

Mısırlı kanat oyuncusunun başkente geri dönme olasılığını anlatan bir söylenti.

İtalya Serie A'ya inanılmaz bir dönüş olabileceğine dair sansasyonel bir söylenti ortaya çıktı: La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, gelecek sezon Mohamed Salah'ıRoma formasıyla sahalara geri döndürmek gibi çılgın bir fikir söz konusu.

Mısırlı hücum oyuncusu, bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen açıkladı ve on yılı aşkın süredir en üst seviyede sürdürdüğü başarılı kariyerinde bir sonraki profesyonel macerasının ne olacağına dair masadaki tüm olası teklifleri değerlendiriyor.

Bu fikirler arasında, onu başkente geri getirecek bir öneri de var, ancak transferin maliyeti ve gerçekleştirilebilirliği göz önüne alındığında, bu hamlenin gerçekleştirilmesi en azından karmaşık görünüyor.

  • FİKİR

    La Rosea'nın haberine göre, İngiltere'de Roma'nın da Salah'ı gelecek planları için düşünen takımlar arasında yer aldığına dair bir kanaat hakim. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu transferin tamamen ekonomik açıdan karmaşık olacağı açıktır. Salah'ın sezon başına 12 milyon euro (brüt olarak 20 milyon euro) kazandığını ve Giallorossi'nin kadrodaki hiçbir oyuncunun net maaşının 4 milyon euro sınırını aşmamasını istediğini göz önünde bulundurursak.

    Ancak finansal yönün yanı sıra, Suudi Arabistan'dan gelen son derece şiddetli bir rekabet de var: Mısırlı oyuncu, Al Ittihad ve Al Qadsiah gibi kulüpler tarafından yaklaşıldı ve bu kulüpler, ona İngiltere'de kazandığı maaşın aynısını garanti etmeye hazır. Ayrıca, Major League Soccer'a ait kulüpler de göz önünde bulundurulmalı; San Diego, oyuncuya büyük ilgi gösteriyor.

    Bununla birlikte, La Gazzetta dello Sport'un belirttiğine göre, Salah'ın aklında Roma'da bir yıl geçirdikten sonra geleceğinin ne getireceğini görmek gibi bir düşünce var.

  • BU BİR GERİ DÖNÜŞ OLURDU

    Ancak bu, her zaman geliştirilebilecek büyük potansiyele sahip genç oyuncular arayışında olan Friedkin ailesinin belirli kaynakları yatırmak isteyeceği tipik bir profil değil. Bununla birlikte, La Gazzetta dello Sport'un yazdığına göre, Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesi ve Reds'in ayrılığını çoktan duyurmuş olması nedeniyle bedelsiz transfer olarak geleceği belirtiliyor.

    Mısırlı oyuncu, Gasperini'nin taktiksel vizyonuna çok iyi uyum sağlayabilecek bir isim olabilir. Şu anda bu sadece çılgın bir fikir olarak nitelendiriliyor, ancak kim bilir gelecek ne getirecek.

