Gazzetta - Roma, Salah için çılgın bir fikir: Maaş ve rekabet, sızan bilgiler

La Rosea'nın haberine göre, İngiltere'de Roma'nın da Salah'ı gelecek planları için düşünen takımlar arasında yer aldığına dair bir kanaat hakim. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu transferin tamamen ekonomik açıdan karmaşık olacağı açıktır. Salah'ın sezon başına 12 milyon euro (brüt olarak 20 milyon euro) kazandığını ve Giallorossi'nin kadrodaki hiçbir oyuncunun net maaşının 4 milyon euro sınırını aşmamasını istediğini göz önünde bulundurursak.

Ancak finansal yönün yanı sıra, Suudi Arabistan'dan gelen son derece şiddetli bir rekabet de var: Mısırlı oyuncu, Al Ittihad ve Al Qadsiah gibi kulüpler tarafından yaklaşıldı ve bu kulüpler, ona İngiltere'de kazandığı maaşın aynısını garanti etmeye hazır. Ayrıca, Major League Soccer'a ait kulüpler de göz önünde bulundurulmalı; San Diego, oyuncuya büyük ilgi gösteriyor.

Bununla birlikte, La Gazzetta dello Sport'un belirttiğine göre, Salah'ın aklında Roma'da bir yıl geçirdikten sonra geleceğinin ne getireceğini görmek gibi bir düşünce var.