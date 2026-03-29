Gazzetta - Roma, Salah için çılgın bir fikir: Maaş ve rekabet, sızan bilgiler

İtalya Serie A'ya inanılmaz bir dönüş olabileceğine dair sansasyonel bir söylenti ortaya çıktı: La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, gelecek sezon Mohamed Salah'ıRoma formasıyla sahalara geri döndürmek gibi çılgın bir fikir söz konusu.
Mısırlı hücum oyuncusu, bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen açıkladı ve on yılı aşkın süredir en üst seviyede sürdürdüğü başarılı kariyerinde bir sonraki profesyonel macerasının ne olacağına dair masadaki tüm olası teklifleri değerlendiriyor.
Bu fikirler arasında, onu başkente geri getirecek bir öneri de var, ancak transferin maliyeti ve gerçekleştirilebilirliği göz önüne alındığında, bu hamlenin gerçekleştirilmesi en azından karmaşık görünüyor.