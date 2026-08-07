La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini’nin Sky’a vermediği röportaja dair perde arkasını aktardı. Her şey röportajın başlamasına birkaç saat kalana kadar planlanmıştı, ancak ardından Gasp fikrini değiştirdi ve kanala özürlerini ileterek programa çıkmamayı tercih etti.
Çeviri:
Gazzetta - Roma kulisleri: Gasperini gergin, sportif direktör D’Amico ile sert görüş alışverişleri
Nefes nefese
Peki ama Gasperini neden fikrini son anda, böylesine aniden değiştirdi?Gazzetta, resmi olarak bu son dakika çekilmesinin sonradan ortaya çıkan yükümlülüklerden, Friedkin ailesi ve Roma’nın transferini yürüten isimlerle gece geç saatlerde yapılması gereken bir transfer toplantısından kaynaklandığını yazıyor. Ancak gazete, "dün bazıları ufukta görünen ve planları da karmaşıklaştırabilecek bir satıştan da söz ediyordu" diye ekliyor. Dahası, gazetenin aktardığına göre "Roma teknik direktörü, bir yılı aşkın süredir istediği, solak olan o meşhur 10 numaranın gelişini günlerdir endişeyle bekliyor ve bu konudaki görüşmelerde yaşanan son gelişmeler onu bir ölçüde germiş olabilir. Ya da en azından huzursuz etmiştir. Sportif direktör D’Amico ile de sert fikir alışverişleri yaşandığı anlaşılıyor; ancak ikili arasındaki Atalanta günlerinden bu yana süren sağlam ilişki dikkate alındığında, D’Amico onun güvendiği isimlerden biri olmaya devam ediyor".
Sıra D'Amico'da
Şimdi Gasperini’yi memnun etmeye çalışmak ve sonunda onu mutlu edecek bir oyuncuyu getirmek tam da D’Amico’ya düşüyor. Sol ofansif orta saha arayışı, geçen yaz Sancho’yla ilgili uzun süren transfer dizisiyle başlamıştı ve hâlâ devam ediyor.
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