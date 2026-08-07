Peki ama Gasperini neden fikrini son anda, böylesine aniden değiştirdi?Gazzetta, resmi olarak bu son dakika çekilmesinin sonradan ortaya çıkan yükümlülüklerden, Friedkin ailesi ve Roma’nın transferini yürüten isimlerle gece geç saatlerde yapılması gereken bir transfer toplantısından kaynaklandığını yazıyor. Ancak gazete, "dün bazıları ufukta görünen ve planları da karmaşıklaştırabilecek bir satıştan da söz ediyordu" diye ekliyor. Dahası, gazetenin aktardığına göre "Roma teknik direktörü, bir yılı aşkın süredir istediği, solak olan o meşhur 10 numaranın gelişini günlerdir endişeyle bekliyor ve bu konudaki görüşmelerde yaşanan son gelişmeler onu bir ölçüde germiş olabilir. Ya da en azından huzursuz etmiştir. Sportif direktör D’Amico ile de sert fikir alışverişleri yaşandığı anlaşılıyor; ancak ikili arasındaki Atalanta günlerinden bu yana süren sağlam ilişki dikkate alındığında, D’Amico onun güvendiği isimlerden biri olmaya devam ediyor".