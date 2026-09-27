“Perde arkası: İşte Mancini'nin Belçika yenilgisinin ardından soyunma odasında söyledikleri”.Gazzetta.it haberi böyle verdi; İtalya Teknik Direktörü'nün ruh halini anlatıyor. Cuma akşamı Olimpico'da Belçika'ya karşı alınan 0-2'lik yenilgi, Roberto Mancini'nin İtalya'nın başındaki dönüşüne ve bazı yeni İtalyan millî oyuncuların ilk maçına sahne oldu. Ancak özellikle tecrübeli isimler sanık sandalyesine oturtuldu ve Mancio'yu öfkelendirdi.





Gazetede, “Ortada Sandro Tonali ile Nicolò Barella, arkada ise Giovanni Di Lorenzo ile Gianluca Mancini; bu bir eşleştirme oyunu değil, ‘eksik senatörler’ kavramının karşılığı” denildi.