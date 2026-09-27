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Gianluca Minchiotti
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Gazzetta - Perde arkası: Mancini, Belçika yenilgisinin ardından İtalya’ya neler söyledi?

İtalya
R. Mancini

Milli takım teknik direktörünün ilk maçtaki yenilginin ardından ruh hali ve düşünceleri

“Perde arkası: İşte Mancini'nin Belçika yenilgisinin ardından soyunma odasında söyledikleri”.Gazzetta.it haberi böyle verdi; İtalya Teknik Direktörü'nün ruh halini anlatıyor. Cuma akşamı Olimpico'da Belçika'ya karşı alınan 0-2'lik yenilgi, Roberto Mancini'nin İtalya'nın başındaki dönüşüne ve bazı yeni İtalyan millî oyuncuların ilk maçına sahne oldu. Ancak özellikle tecrübeli isimler sanık sandalyesine oturtuldu ve Mancio'yu öfkelendirdi.


Gazetede, “Ortada Sandro Tonali ile Nicolò Barella, arkada ise Giovanni Di Lorenzo ile Gianluca Mancini; bu bir eşleştirme oyunu değil, ‘eksik senatörler’ kavramının karşılığı” denildi.

  • Gazzetta, elbette Mancini’nin doğrudan sözlerini aktarmıyor; bunlar soyunma odasının sıkı gizliliği içinde kalıyor. Ancak söylediklerinin özünü aktarıyor: "Toplanan gruba yönelik sözlerinde, iyimserlik penceresinden okunması gereken bir değerlendirme var: izlenmesi gereken yol bu olmalı; uzun ve kolay olmayan bir süreç, ancak bizi çok uzaklara taşıyacak, hem de çok uzağa: İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü’nün özeti bu. Mancini, oyuncularına son yıllarda elde edilemeyenler nedeniyle iyice yıpranmış bir taraftar ülkesinin duygusunu hatırlattı ve bu nedenle yuhalamaların kabul edilmesi ve anlaşılması gerektiğini söyledi; çünkü bunlar hayal kırıklığının ve ihanete uğramış bir sevginin ürünü".


    Ve son olarak: "Mancini grubu topluyor ve onlara tereddütsüz sindirilmesi gereken bir mesaj veriyor: doğru bir yolda, doğru tavrı da ortaya koymak gerekir".


    CT’nin sözlerinin, kıdemliler dahil İtalya Milli Takımı oyuncularının ruhuna işleye başlayıp başlamadığını yarın akşam Türkiye deplasmanında göreceğiz.

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