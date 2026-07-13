MilliTakım ve Club Italia’nın yeni teknik direktörü ve danışmanı olan Paolo Maldini ve Leonardo’nun, Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olarak Andrea Pirlo’yu düşündükleri iddia ediliyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Maldini 2023 yazında Pirlo’yu Milan’ın teknik direktörlüğüne getirmek istemişti; Leonardo ise 2011-2012 sezonunda Paris’te kendi takımında Pirlo’yu oynatmak istemişti. 47 yaşındaki Pirlo, Juventus’u (bir sezon boyunca, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nı kazanarak), Türkiye’deki Karagümrük takımını ve Sampdoria’yı çalıştırdıktan sonra şu anda Dubai’de antrenörlük yapıyor. Gazeteye göre Pirlo, İtalya Milli Takımı teknik direktörü Maldini ve Leonardo’nun gözünde, “2030’da dünya zirvesine yeniden çıkmayı hedefleyen MilliTakım’ın teknik direktöründe olması gereken özellikleri” temsil ediyor: “İtalya’ya dair derin bilgi, cesaret, fikirler ve ruh”.
Getty Images
Çeviri:
Gazzetta - Milli Takım, Maldini ve Leonardo, şu anda değerlendirmelerin en ön saflarında yer alan Pirlo’yu düşünüyor
Gazzetta.it’e göre, son günlerdeki görüşmelerde ve değerlendirmelerde Pirlo en ön sıralarda yer alıyor. Arka planda ise Pep Guardiola’nın adıyla bağlantılı hayal (Pep transferini nasıl gerçekleştirebileceğine dair tartışmalar devam ediyor) ve Antonio Conte ile Roberto Mancini’nin adaylıkları yeralıyor. Hafta sonu itibarıyla Maldini ve Leonardo, bir isim belirleyip bunu İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malagò’ya sunacak; sözleşmeyle ilgili işlemler ise daha sonra Malagò’nun sorumluluğunda olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun