Gazzetta - Milli Takım, Maldini ve Leonardo, şu anda değerlendirmelerin en ön saflarında yer alan Pirlo’yu düşünüyor

MilliTakım ve Club Italia’nın yeni teknik direktörü ve danışmanı olan Paolo Maldini ve Leonardo’nun, Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olarak Andrea Pirlo’yu düşündükleri iddia ediliyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Maldini 2023 yazında Pirlo’yu Milan’ın teknik direktörlüğüne getirmek istemişti; Leonardo ise 2011-2012 sezonunda Paris’te kendi takımında Pirlo’yu oynatmak istemişti. 47 yaşındaki Pirlo, Juventus’u (bir sezon boyunca, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nı kazanarak), Türkiye’deki Karagümrük takımını ve Sampdoria’yı çalıştırdıktan sonra şu anda Dubai’de antrenörlük yapıyor. Gazeteye göre Pirlo, İtalya Milli Takımı teknik direktörü Maldini ve Leonardo’nun gözünde, “2030’da dünya zirvesine yeniden çıkmayı hedefleyen MilliTakım’ın teknik direktöründe olması gereken özellikleri” temsil ediyor: “İtalya’ya dair derin bilgi, cesaret, fikirler ve ruh”.