Akşam saatlerinde, “Partita del Cuore” maçının ardından, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malagò, Milli Takım’ın yeni teknik direktörü konusuna değindi: “Maldini seçildikten sonra, Leonardo da seçildi. Şimdi ise teknik direktör, mümkün olan en kısa sürede göreve başlayacak, ancak işleri yanlış bir şekilde yürütmeden. Ayrıca Maldini ve Leonardo ile ortaklaşa ele alınacak bazı hususlar da var; önümüzdeki iki gün içinde onlarla daha ayrıntılı bir görüşme yapacağız. Sözleşmeler yapılırken bir yandan istekler, bir yandan da gerçekler söz konusudur. Dürüst olmak gerekirse, yarından itibaren gerçekten de isim belirleme aşamasına geçeceğiz. Guardiola mı? Kimse Pep’in çok önemli bir seçenek olmadığını söyleyemez; ancak onun doğru kişi veya profil olup olmadığı ve uyumun sağlanıp sağlanmayacağı da görülecektir...".