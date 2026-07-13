MilliTakım ve Club Italia’nın yeni teknik direktörü ve danışmanı olan Paolo Maldini ve Leonardo’nun, Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olarak Andrea Pirlo’yu düşündükleri iddia ediliyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Maldini 2023 yazında Pirlo’yu Milan’ın teknik direktörlüğüne getirmek istemişti; Leonardo ise 2011-2012 sezonunda Paris’te kendi takımında Pirlo’yu oynatmak istemişti. 47 yaşındaki Pirlo, Juventus’u (bir sezon boyunca, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nı kazanarak), Türkiye’deki Karagümrük takımını ve Sampdoria’yı çalıştırdıktan sonra şu anda Dubai’de antrenörlük yapıyor. Gazeteye göre Pirlo, İtalyan milli takımının teknik direktörü Maldini ve Leonardo’nun gözünde, “2030’da dünya zirvesine yeniden çıkmayı hedefleyen millitakımın teknik direktöründe bulunması gereken özellikleri” temsil ediyor: İtalya’ya dair derin bilgi, cesaret, fikirler ve ruh.
Çeviri:
Gazzetta - Milli Takım, Maldini ve Leonardo Pirlo'yu düşünüyor. Malagò: "Guardiola mı? Çok önemli bir fikir"
PIRLO ÖN SIRADA
Gazzetta.it’e göre, son günlerdeki görüşmelerde ve değerlendirmelerde Pirlo en ön sıralarda yer alıyor. Arka planda ise Pep Guardiola’nın adıyla bağlantılı hayal (Pep transferini nasıl gerçekleştirebileceğine dair tartışmalar devam ediyor) ve Antonio Conte ile Roberto Mancini’nin adaylıkları yer alıyor. Hafta sonu itibarıyla Maldini ve Leonardo, bir isim belirleyip bunu FIGC Başkanı Giovanni Malagò’ya sunacak; daha sonra sözleşmeyle ilgili işlemler Malagò’ya kalacak.
MALAGO', GUARDIOLA'YA KAPINI KAPATMIYOR
Akşam saatlerinde, “Partita del Cuore” maçının ardından, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malagò, Milli Takım’ın yeni teknik direktörü konusuna değindi: “Maldini seçildikten sonra, Leonardo da seçildi. Şimdi ise teknik direktör, mümkün olan en kısa sürede göreve başlayacak, ancak işleri yanlış bir şekilde yürütmeden. Ayrıca Maldini ve Leonardo ile ortaklaşa ele alınacak bazı hususlar da var; önümüzdeki iki gün içinde onlarla daha ayrıntılı bir görüşme yapacağız. Sözleşmeler yapılırken bir yandan istekler, bir yandan da gerçekler söz konusudur. Dürüst olmak gerekirse, yarından itibaren gerçekten de isim belirleme aşamasına geçeceğiz. Guardiola mı? Kimse Pep’in çok önemli bir seçenek olmadığını söyleyemez; ancak onun doğru kişi veya profil olup olmadığı ve uyumun sağlanıp sağlanmayacağı da görülecektir...".
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun