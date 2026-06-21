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Simone Gervasio

Çeviri:

Gazzetta - Milan’da her şey sessiz. Kirovski, Ibrahimovic ile konuşmakta zorlanıyor; kulüpler arasındaki akşam yemeğine kimse katılmadı: tüm ayrıntılar

AC Milan
Serie A

Rossoneri’de neler oluyor?

Milan’da bir çıkmaza girildi. Artık resmi olarak yaz sezonuna girilmişken, kamp başlangıcına yaklaşık 20 gün kalmış olmasına rağmen Rossoneri’nin hâlâ net bir yönetim yapısı yok. Amorim’in yeni teknik direktör olarak resmen açıklanmasına rağmen, Milan’da teknikdirektör ve sportif direktör gibi pozisyonlar hâlâ boş.


Bu durum, henüz başlamamış olan transfer piyasasına da yansıyor ve kulüp için uygun olabilecek adaylarla yapılan gerçeküstü bir aday arama süreci ile, RedBird’ün kıdemli danışmanı Zlatan Ibrahimovic gibi mevcut isimlerle kurulan karmaşık temaslara da yansıyor.

  • La Gazzetta dello Sport’un da vurguladığı gibi, Milan transfer piyasasında hiçbir hareketlilik yok; gerçekleşen tek transferler, Guarnier’in gelişiyle Milan Futuro’da yaşanan gelişmeler ve A takım için tek hamle olan Camarda’nın kulübe geri dönüşü. Ayrıca, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın getireceği gelirler olmadan Milan, bütçeyi dengelemek ve zarara düşmemek için birkaç oyuncuyu satmak zorunda kalacak.


    Kulübün günlük yaşamında bir referans noktası bulunmayan, karmaşık, bekleyiş ve belirsizlik dolu bir durum. Gazzetta’nın aktardığı bir arka plan haberine göre, üst düzey bir göreve terfi adayı olan Jovan Kirovski’nin bile,şu anda Dünya Kupası’nda televizyon yorumcusu olarak görev yapan Ibrahimovic ile iletişim kurmakta zorlandığı belirtiliyor.


    Bu iktidar boşluğu, kurumlarla olan ilişkilerde de kendini gösteriyor. Yeni başkanın seçileceği FIGC seçim genel kurulunda kulübü kimin temsil edeceği henüz belli değil. La Rosea’nın aktardığına göre, Başkan Scaroni’nin katılımı beklenirken, Cardinale’nin katılımı henüz teyit edilmedi. Ayrıca, genel kuruldan önce düzenlenecek ve Serie A’nın diğer büyük kulüplerinin katılımını zaten teyit ettiği gayri resmi akşam yemeğine hiçbir Rossoneri üst düzey yetkilisi katılmayacak.

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