Gerry Cardinale, Gazzetta dello Sport'un hatırlattığı üzere kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından Ruben Amorim'i seçti; genç yaşı ve hücumcu, oyuna hükmeden futbol anlayışı onu ikna etti: topa sahip olma, agresiflik, yoğun tempo ve bir gol fazlasını arama. Milan'ın 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığından doğan bu proje, üst düzey bir transfer dönemiyle desteklendi. Dolayısıyla sadece beş maç ve tek yenilginin ardından gazeteye göre teknik direktöre duyulan güven sapasağlam duruyor: Portekizli çalıştırıcı kulübedeki yerini koruyor ve kulüp sahibi onu desteklemeyi sürdürüyor.





Ancak talep de bir o kadar net, Gazzetta'nın analizine göre: gidişatı hemen tersine çevirmek. Başlangıç noktası Lecce maçı ve özellikle de Serie A ile Avrupa Ligi arasında, beşi deplasmanda olmak üzere dokuz karşılaşmalık bir sonraki periyot olacak. Milan'a sahada istikrar ve net cevaplar verme zorunluluğu yükleyecek bir fikstür.