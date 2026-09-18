24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Gazzetta - Milan, Amorim’e güven var; Benfica’dan sonra Milanello’da tek başına ve taktik konularda fikir alışverişi yapabileceği yöneticiler olmadan

AC Milan
R. Amorim

Benfica yenilgisinin ardından Milan ve teknik direktörü için zor bir dönem.

Gerry Cardinale, Gazzetta dello Sport'un hatırlattığı üzere kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından Ruben Amorim'i seçti; genç yaşı ve hücumcu, oyuna hükmeden futbol anlayışı onu ikna etti: topa sahip olma, agresiflik, yoğun tempo ve bir gol fazlasını arama. Milan'ın 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığından doğan bu proje, üst düzey bir transfer dönemiyle desteklendi. Dolayısıyla sadece beş maç ve tek yenilginin ardından gazeteye göre teknik direktöre duyulan güven sapasağlam duruyor: Portekizli çalıştırıcı kulübedeki yerini koruyor ve kulüp sahibi onu desteklemeyi sürdürüyor.


Ancak talep de bir o kadar net, Gazzetta'nın analizine göre: gidişatı hemen tersine çevirmek. Başlangıç noktası Lecce maçı ve özellikle de Serie A ile Avrupa Ligi arasında, beşi deplasmanda olmak üzere dokuz karşılaşmalık bir sonraki periyot olacak. Milan'a sahada istikrar ve net cevaplar verme zorunluluğu yükleyecek bir fikstür.

  • Amorim ise baskıyı bizzat yaşıyor. Gazzetta'nın aktardığına göre Avrupa gecesinin ardından Milanello'da yalnız kaldı ve geceyi takımın durumunu düşünerek geçirdi (tamamen taktik konularda fikir alışverişi yapabileceği yöneticiler yok). Grubu korumak istiyor ve birkaç ay önce seçtiği bu meydan okumadan geri durmuyor. İki aylık çalışmanın ve Torino ile Venezia'ya karşı alınan ilk galibiyetlerin ardından teknik adam, Milan'ın özellikle oyun ve yoğunluk açısından geriye gittiğini kabul etti. Önümüzdeki günlerdeki çalışma da tam olarak bu iki unsurdan yeniden başlayacak.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Lecce crest
Lecce
LEC