Milan, transfer döneminin ikinci aşamasına hazırlanıyor: Yatırımların (Gonçalo Ramos ve Gila) ardından hedef, nakit akışı sağlamak. La Gazzetta dello Sport’a göre, kulüp yönetimi, hem mali dengeyi yeniden sağlamak hem de yeni teknik direktörlük dönemi öncesinde kadroyu hafifletmek amacıyla bir dizi oyuncu satışından 150 milyon avroya kadar gelir elde etmeyi hedefliyor.
Çeviri:
Gazzetta - Milan, 150 milyonluk hedef: Leao, transfer piyasasını finanse etmek için oyuncu satış planının başında
LEAO
En çok dikkat çeken isim Rafael Leao. 175 milyonluk sözleşme fesih bedeli piyasa koşullarının çok üzerinde görülürken, kulüp Portekizli oyuncunun değerini yaklaşık 60 milyon olarak değerlendiriyor. Ancak şu anda somut bir teklif yok: Premier Lig’den gelen ilgi, somut görüşmelere dönüşmedi; Suudi Arabistan ve Türkiye ise oyuncunun pek tercih etmediği destinasyonlar olmaya devam ediyor.
GIMENEZ
Satış listesinde Santiago Gimenez de yer alıyor. Bir buçuk yıl önce Feyenoord’dan transfer edilen Gimenez için Milan, son dönemde yaşadığı ayak bileği sakatlığına rağmen en az 21 milyon geri almayı hedefliyor. Yeni forvetlerin takıma katılmasıyla kadroda yer bulamayan Gimenez’in menajerleri, ona yeni bir kulüp bulmak için çalışıyor.
Fazlalık Personel
Geri kalan gelir ise diğer oyuncu satışlarından gelmesi bekleniyor.Youssouf Fofana yaklaşık 20 milyon karşılığında transfer piyasasında yer alırken, kulüp Ruben Loftus-Cheek ve Warren Bondo’nun ayrılmasından toplamda 15 milyon elde etmeyi umuyor. Son olarak savunma hattında, Aston Villa'nın ilgilendiği Pervis Estupiñán ile Fikayo Tomori'nin satışları, her biri yaklaşık 15 milyon olmak üzere toplam 30 milyon daha getirebilir.
Tüm transferler başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, Milan kadrosunu tamamlamak ve yeni teknik projeyi desteklemek için yeniden yatırılmak üzere 150 milyon avroya yakın bir kaynak elde edebilir.
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