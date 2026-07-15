Gazzetta - Milan, 150 milyonluk hedef: Leao, transfer piyasasını finanse etmek için oyuncu satış planının başında

Geri kalan gelir ise diğer oyuncu satışlarından gelmesi bekleniyor.Youssouf Fofana yaklaşık 20 milyon karşılığında transfer piyasasında yer alırken, kulüp Ruben Loftus-Cheek ve Warren Bondo’nun ayrılmasından toplamda 15 milyon elde etmeyi umuyor. Son olarak savunma hattında, Aston Villa'nın ilgilendiği Pervis Estupiñán ile Fikayo Tomori'nin satışları, her biri yaklaşık 15 milyon olmak üzere toplam 30 milyon daha getirebilir.





Tüm transferler başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, Milan kadrosunu tamamlamak ve yeni teknik projeyi desteklemek için yeniden yatırılmak üzere 150 milyon avroya yakın bir kaynak elde edebilir.







