Gazzetta - Juventus, Vlahovic evet diyor: sözleşme yenilemesi sadece bir yıl için olabilir

Dusan Vlahovic'in geleceği, Juventus transfer piyasasının en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Kasım sonundan bu yana sakat olan ve yarın Udinese maçında sahalara dönmeye hazır olan Sırp forvetin uzun süreli sakatlığı, transfer piyasasında yeni gelişmelere yol açmadı ve Bayern Münih ve Barcelona gibi takımların ilgisi soğudu.

Continassa'da bu konu, hücumun yeniden şekillendirilmesi gerekliliği ile iç içe geçiyor. Vlahovic'ten yeniden başlamak, göz ardı edilemeyecek bir hipotez: forvet, tanıdığı bir ortamı ve özellikle de Luciano Spalletti'nin güvenini yeniden kazanacak. Spalletti, sakatlığından önce onu 9 numaralı pozisyonda düzenli olarak ilk 11'de oynatmış ve oyun sistemine uygun bulmuştu. Şimdi ise onu sahada görmek için sabırsızlanıyor.