Gazzetta - Juventus, Vlahovic evet diyor: sözleşme yenilemesi sadece bir yıl için olabilir

Sırp oyuncunun Juventus ile sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmeler devam ediyor: sözleşmenin olası süresi konusunda yeni bir gelişme var.

Dusan Vlahovic'in geleceği, Juventus transfer piyasasının en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Kasım sonundan bu yana sakat olan ve yarın Udinese maçında sahalara dönmeye hazır olan Sırp forvetin uzun süreli sakatlığı, transfer piyasasında yeni gelişmelere yol açmadı ve Bayern Münih ve Barcelona gibi takımların ilgisi soğudu.

Continassa'da bu konu, hücumun yeniden şekillendirilmesi gerekliliği ile iç içe geçiyor. Vlahovic'ten yeniden başlamak, göz ardı edilemeyecek bir hipotez: forvet, tanıdığı bir ortamı ve özellikle de Luciano Spalletti'nin güvenini yeniden kazanacak. Spalletti, sakatlığından önce onu 9 numaralı pozisyonda düzenli olarak ilk 11'de oynatmış ve oyun sistemine uygun bulmuştu. Şimdi ise onu sahada görmek için sabırsızlanıyor.

  • PARALAR

    Ekonomik açıdan ilk görüşmelerde maaş konusu da gündeme geldi. Juventus, genç yıldız Kenan Yıldız'a ödenen maaşla benzer bir rakam olan sezon başına yaklaşık 6 milyon avro, bonuslarla birlikte 7 milyon avroya kadar bir teklifte bulunmaya hazır. Bu rakam, forvetin 2022'de imzalanan mevcut sözleşmesinin son yılında ulaşabileceği toplam 12 milyon avroya kıyasla önemli bir düşüş anlamına geliyor.

    • Reklam

  • KISA SÜRE

    Olası yenilemenin süresi de henüz belli değil: Gazzetta dello Sport'a göre, bir veya iki yıllık kısa süreli bir anlaşma da gündemde. Bu çözüm, Juve'ye belirli bir teknik güvenlik sağlayacak ve Vlahovic'e, kariyerinde yeni kararlar almadan önce Spalletti ile yeniden başlama şansı verecektir. Gazzetta, ortamı geçen yazkına göre daha rahat olduğunu vurguluyor: gayri resmi toplantılara Milos'un babası da giderek daha sık katılıyor, bu da geçen yılki gerginliğin ardından diyaloğun yeniden başladığının bir işareti. 

