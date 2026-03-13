Goal.com
Gazzetta - Juventus, Vlahovic evet diyor: sözleşme uzatması sadece bir yıllık da olabilir

Sırp oyuncunun Juventus ile sözleşmesinin yenilenmesi konusundaki görüşmeler ilerliyor: sözleşmenin olası süresi konusunda yeni bir gelişme var

Dusan Vlahovic’in geleceği, Juventus transfer piyasasının en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Kasım sonundan beri sahalardan uzak kalan ve yakında sahalara dönecek olan (ancak Udine maçında oynamayacak) Sırp forvetin uzun süren sakatlığı, oyuncunun ayrılması konusunda yeni bir gelişme getirmedi; Bayern ve Barcelona gibi çeşitli transfer seçenekleri ise soğudu.

Continassa'da bu konu, hücum hattını yeniden şekillendirme ihtiyacıyla iç içe geçiyor. Vlahovic'ten yeniden başlamak, göz ardı edilemeyecek bir ihtimal: forvet, aslında tanıdığı bir ortama ve özellikle de Luciano Spalletti'nin güvenine kavuşacak. Spalletti, sakatlığından önce onu oyun sistemine uygun bulduğu için 9 numara pozisyonunda düzenli ilk 11'de oynatmıştı ve şimdi onu sahada görmek için sabırsızlanıyor.

  • PARA

    Ekonomik açıdan ilk görüşmelerde maaş konusu da gündeme geldi. Juventus, sezon başına yaklaşık 6 milyon avro, bonuslarla birlikte 7 milyon avroya kadar bir teklif sunmaya hazır olduğu söyleniyor; bu rakam, genç yıldız Kenan Yıldız’ın maaşına benzer bir seviye. Bu, forvetin 2022’de imzalanan mevcut sözleşmesinin son yılında ulaşabileceği toplam 12 milyon avroya kıyasla önemli bir düşüş anlamına geliyor.

    • Reklam

  • KISA SÜRELİ

    Olası sözleşme uzatmasının süresi de henüz belirsizliğini koruyor: Gazzetta dello Sport’a göre, bir ya da iki yıllık kısa süreli bir anlaşma da gündemde. Bu çözüm, Juve’ye teknik açıdan bir miktar güvence sağlayacak ve Vlahovic’e, olası yeni kariyer kararları öncesinde Spalletti ile yeniden form tutma şansı verecektir. Gazzetta, ortamın geçen yaza göre daha rahat olduğunu vurguluyor: gayri resmi toplantılara babası Milos da giderek daha sık katılıyor, bu da geçen yılki gerginliklerin ardından diyaloğun yeniden başladığının bir işareti. 

