Gazzetta - Juventus, Vlahovic evet diyor: sözleşme uzatması sadece bir yıllık da olabilir

Dusan Vlahovic’in geleceği, Juventus transfer piyasasının en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Kasım sonundan beri sahalardan uzak kalan ve yakında sahalara dönecek olan (ancak Udine maçında oynamayacak) Sırp forvetin uzun süren sakatlığı, oyuncunun ayrılması konusunda yeni bir gelişme getirmedi; Bayern ve Barcelona gibi çeşitli transfer seçenekleri ise soğudu.

Continassa'da bu konu, hücum hattını yeniden şekillendirme ihtiyacıyla iç içe geçiyor. Vlahovic'ten yeniden başlamak, göz ardı edilemeyecek bir ihtimal: forvet, aslında tanıdığı bir ortama ve özellikle de Luciano Spalletti'nin güvenine kavuşacak. Spalletti, sakatlığından önce onu oyun sistemine uygun bulduğu için 9 numara pozisyonunda düzenli ilk 11'de oynatmıştı ve şimdi onu sahada görmek için sabırsızlanıyor.