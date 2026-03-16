Gazzetta - Juventus, Pellegrini'ye ilgi gösteriyor: ilk temaslar kuruldu, fikir Spalletti'ye ait

Juventus, ortasaha için kaliteli takviyeler arıyor, ancak her zaman ekonomik açıdan sürdürülebilir sınırlar içinde kalmaya özen gösteriyor. Bu bağlamda, Pellegrini'nin profili ideal bir çözüm olabilir.

Orta saha oyuncusu şu anda sezon başına yaklaşık 4 milyon euro maaş alıyor ve şimdilik onu kadrosuna katmak için bir açık artırma başlatmaya hazır çok fazla kulüp yok gibi görünüyor. Roma'ya derinden bağlı olan oyuncu, ancak kupa yarışında yine başrolü oynayabileceği iddialı bir proje arıyor olabilir.

Juventus'un olası teklifi, özellikle onu takdir eden ve özelliklerini iyi bilen Spalletti gibi bir teknik direktörün varlığı göz önüne alındığında, oldukça ilgi çekici olabilir. Benzer özelliklere sahip oyuncularla dolu bir Juventus orta sahasında, Pellegrini daha fazla kalite ve hücum seçenekleri sunabilir.