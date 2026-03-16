Gazzetta - Juventus, Pellegrini'ye ilgi gösteriyor: ilk temaslar kuruldu, fikir Spalletti'ye ait

Juventus'un transfer hedefleri arasında Lorenzo Pellegrini'nin adı da yer alıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, sözleşmesi sona ermek üzere olan Roma kaptanının durumunu Bianconeri kulübü yakından takip ediyor.
Continassa'da, orta saha oyuncusu ile Giallorossi kulübü arasındaki ilişkinin gelişimi ilgiyle takip ediliyor. Şu anda, Roma ile sözleşmenin uzatılması ihtimalinin çok düşük olduğu söyleniyor. Bu durum, Luciano Spalletti'nin oyuncuya duyduğu saygı da göz önüne alındığında, Juventus için ilginç transfer senaryoları yaratabilir.