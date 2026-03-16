Gazzetta - Juventus, Pellegrini'ye ilgi gösteriyor: ilk temaslar kuruldu, fikir Spalletti'ye ait

Juventus, tarihi kulübünden ayrılmak üzere olan Roma kaptanını gözüne kestirmiş durumda.

Juventus'un transfer hedefleri arasında Lorenzo Pellegrini'nin adı da yer alıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, sözleşmesi sona ermek üzere olan Roma kaptanının durumunu Bianconeri kulübü yakından takip ediyor.

Continassa'da, orta saha oyuncusu ile Giallorossi kulübü arasındaki ilişkinin gelişimi ilgiyle takip ediliyor. Şu anda, Roma ile sözleşmenin uzatılması ihtimalinin çok düşük olduğu söyleniyor. Bu durum, Luciano Spalletti'nin oyuncuya duyduğu saygı da göz önüne alındığında, Juventus için ilginç transfer senaryoları yaratabilir.

  • JUVE-PELLEGRINI VE SPALLETTI

    Juventus, ortasaha için kaliteli takviyeler arıyor, ancak her zaman ekonomik açıdan sürdürülebilir sınırlar içinde kalmaya özen gösteriyor. Bu bağlamda, Pellegrini'nin profili ideal bir çözüm olabilir.

    Orta saha oyuncusu şu anda sezon başına yaklaşık 4 milyon euro maaş alıyor ve şimdilik onu kadrosuna katmak için bir açık artırma başlatmaya hazır çok fazla kulüp yok gibi görünüyor. Roma'ya derinden bağlı olan oyuncu, ancak kupa yarışında yine başrolü oynayabileceği iddialı bir proje arıyor olabilir.

    Juventus'un olası teklifi, özellikle onu takdir eden ve özelliklerini iyi bilen Spalletti gibi bir teknik direktörün varlığı göz önüne alındığında, oldukça ilgi çekici olabilir. Benzer özelliklere sahip oyuncularla dolu bir Juventus orta sahasında, Pellegrini daha fazla kalite ve hücum seçenekleri sunabilir.

    Bu transferi özellikle cazip kılan bir diğer unsur ise maliyetler. Roma ile sözleşmesi yenilenmezse, Pellegrini bedelsiz olarak transfer edilebilir ve bu da Juventus’un bilançosunda sadece maaş yükünü üstlenmesini sağlar.

    Sızan bilgilere göre, oyuncunun durumunu öğrenmek için aracılar aracılığıyla gayri resmi temaslar kurulmuş durumda. Spalletti, Pellegrini'yi ikna etmek için bizzat devreye girerse, görüşmeler hızla ilerleyebilir.

    Şu an için bu değerlendirmeler devam ediyor, ancak Roma kaptanının adı, yaklaşan transfer dönemleri öncesinde Juventus tarafından dikkatle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

