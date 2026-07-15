Emiliano "Dibu" Martinez'in geleceği giderek daha belirsiz hale geliyor. Aston Villa, bu akşam İngiltere ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçında forma giyecek olan Arjantinli kalecinin transfer piyasasında olmadığını kamuoyuna bir kez daha açıkladı; ancak La Gazzetta dello Sport'a göre, İngiliz kulübünün bu tutumu, Birmingham'dan ayrılıp Juventus'a transfer olmaya kararlı olan dünya şampiyonu tarafından pek hoş karşılanmamış.
Çeviri:
Gazzetta - Juventus: Martinez, Aston Villa ile ilişkisi sona erdi. Dibu, Torino’ya gitmek için ısrarcı ve Villans ile güç savaşına hazır
Martinez, menajerleri aracılığıyla, transfer için yeşil ışık yakılması uğruna bir güç mücadelesine bile hazır olduğunu zaten bildirmiş durumda. Juventus’un 6,5 milyon avroluk ilk teklifi reddedildi; Villa tarafı ise oyuncuyu bırakmak için 12 milyon avro talep etmeye devam ediyor. Spor direktörü Damian Vidagany’nin oluşturduğu engele rağmen, transferin hâlâ açık olduğu ve özellikle ekonomik bir meseleye bağlı olduğu izlenimi var.
Ancak Continassa’da temkinli bir hava hakim. Juventus durumu takip etmeye devam ediyor, ancak bu arada Dibu ile ilgili görüşmelerin kesin olarak tıkanması durumunda ana alternatif olarak belirlenen Guglielmo Vicario ile ilgili temaslarını yoğunlaştırdı.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun