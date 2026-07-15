Martinez, menajerleri aracılığıyla, transfer için yeşil ışık yakılması uğruna bir güç mücadelesine bile hazır olduğunu zaten bildirmiş durumda. Juventus’un 6,5 milyon avroluk ilk teklifi reddedildi; Villa tarafı ise oyuncuyu bırakmak için 12 milyon avro talep etmeye devam ediyor. Spor direktörü Damian Vidagany’nin oluşturduğu engele rağmen, transferin hâlâ açık olduğu ve özellikle ekonomik bir meseleye bağlı olduğu izlenimi var.





Ancak Continassa’da temkinli bir hava hakim. Juventus durumu takip etmeye devam ediyor, ancak bu arada Dibu ile ilgili görüşmelerin kesin olarak tıkanması durumunda ana alternatif olarak belirlenen Guglielmo Vicario ile ilgili temaslarını yoğunlaştırdı.







