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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Gazzetta - Juventus: Martinez, Aston Villa ile ilişkisi sona erdi. Dibu, Torino’ya gitmek için ısrarcı ve Villans ile güç savaşına hazır

Juventus
Transfers
E. Martinez

Arjantinli kalecinin Aston Villa’nın tutumundan hoşuna gitmedi ve bir güç mücadelesine hazır

Emiliano "Dibu" Martinez'in geleceği giderek daha belirsiz hale geliyor. Aston Villa, bu akşam İngiltere ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçında forma giyecek olan Arjantinli kalecinin transfer piyasasında olmadığını kamuoyuna bir kez daha açıkladı; ancak La Gazzetta dello Sport'a göre, İngiliz kulübünün bu tutumu, Birmingham'dan ayrılıp Juventus'a transfer olmaya kararlı olan dünya şampiyonu tarafından pek hoş karşılanmamış.


  • Martinez, menajerleri aracılığıyla, transfer için yeşil ışık yakılması uğruna bir güç mücadelesine bile hazır olduğunu zaten bildirmiş durumda. Juventus’un 6,5 milyon avroluk ilk teklifi reddedildi; Villa tarafı ise oyuncuyu bırakmak için 12 milyon avro talep etmeye devam ediyor. Spor direktörü Damian Vidagany’nin oluşturduğu engele rağmen, transferin hâlâ açık olduğu ve özellikle ekonomik bir meseleye bağlı olduğu izlenimi var.


    Ancak Continassa’da temkinli bir hava hakim. Juventus durumu takip etmeye devam ediyor, ancak bu arada Dibu ile ilgili görüşmelerin kesin olarak tıkanması durumunda ana alternatif olarak belirlenen Guglielmo Vicario ile ilgili temaslarını yoğunlaştırdı.



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