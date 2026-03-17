Gazzetta - Juventus, hücum hattını yenilemek için Greenwood'u düşünüyor: Marsilya ise Zhegrova'yı gözüne kestirmiş durumda

Juventus, önümüzdeki sezon için hücumda bir devrim hazırlıyor. Dušan Vlahović’in sözleşme uzatmasıyla ilgili gelişmelerin beklenirken — güvenin giderek arttığına dair sinyaller var ve görüşmelerin Paskalya’dan sonra hız kazanabileceği düşünülüyor — Continassa’da hücum hattını güçlendirmek için şimdiden yeni isimler üzerinde çalışılıyor.

Gazzetta dello Sport'a göre, bu isimler arasında geçmişte de gündeme gelmiş bir isim yeniden gündeme geliyor: Mason Greenwood. Şu anda Olympique Marsilya'da forma giyen hücum oyuncusu, Ligue 1'e transfer olmadan önce 2024 yazında o dönemki Juventus sportif direktörü Cristiano Giuntoli tarafından takip edilmişti.