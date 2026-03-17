Gazzetta - Juventus, hücum hattını yenilemek için Greenwood'u düşünüyor: Marsilya ise Zhegrova'yı gözüne kestirmiş durumda

Juventus ile Marsilya arasında iki oyuncunun da dahil olduğu çift transfer operasyonu hakkında söylentiler

Juventus, önümüzdeki sezon için hücumda bir devrim hazırlıyor. Dušan Vlahović’in sözleşme uzatmasıyla ilgili gelişmelerin beklenirken — güvenin giderek arttığına dair sinyaller var ve görüşmelerin Paskalya’dan sonra hız kazanabileceği düşünülüyor — Continassa’da hücum hattını güçlendirmek için şimdiden yeni isimler üzerinde çalışılıyor.

Gazzetta dello Sport'a göre, bu isimler arasında geçmişte de gündeme gelmiş bir isim yeniden gündeme geliyor: Mason Greenwood. Şu anda Olympique Marsilya'da forma giyen hücum oyuncusu, Ligue 1'e transfer olmadan önce 2024 yazında o dönemki Juventus sportif direktörü Cristiano Giuntoli tarafından takip edilmişti.

  • OLASI FIRSAT

    Greenwood’un sezonu her şeyi anlatıyor: Toplam 38 maçta 25 gol ve 8 asist. Bu rakamlar onu Avrupa transfer piyasasının en ilgi çekici isimlerinden biri haline getiriyor; özellikle de sağ kanatta “Yıldız benzeri” bir etki yaratabilecek bir ofansif kanat oyuncusu arayanlar için.

    Ancak geleceği, Marsilya'nın performansına da bağlı: Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa, Fransız kulübü nakit elde etmek için onu satmaya karar verebilir.

  • DEĞERLENDİRME VE REKABET

    Fiyat düşük olmayacak — Manchester United'a ödenecek yeniden satış payı da hesaba katıldığında, fiyat yaklaşık 50 milyon avrodan başlıyor — ancak rekabet o kadar şiddetli olmayabilir. Greenwood için Premier League'e dönüş zor görünüyor; oysa geçmişte de gündeme gelmiş olan Juventus seçeneği, somut bir şekilde yeniden gündeme gelebilir.

  • ZHEGROVA-MARSİLYA?

    İki kulüp arasındaki iyi ilişkiler bu transferi kolaylaştırabilir. Dahası: Marsilya, yaz aylarında da takip ettiği ve şimdi hücum hattını güçlendirmek için olası bir hedef haline gelen kanat oyuncusu Edon Zhegrova’yı da değerlendiriyor.

    Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak, ancak kesin olan bir şey var: Juventus, yeni hücum hattını oluşturmak için şimdiden harekete geçti.

