Gazzetta - Juventus, Elkann'ın Carnevali'ye emanet ettiği plan: 100 milyon euro sermaye kazancı elde etmek

Juventus kadrosunda transfer piyasasında en çok ilgi gören oyuncular arasında Bremer'in değeri 40 milyon (kalan maliyet 21 milyon), Kalulu'nun 35 milyon (10 milyon), Cambiaso'nun 32milyon (6 milyon), Gatti'nin 18milyon (4 milyon) ve Miretti'nin 16 milyon (0 milyon) olduğu belirtiliyor. Gazetede, bu oyuncuların iyi, hatta mükemmel bir sermaye kazancı elde etmek için ideal profilde oldukları belirtiliyor.





Carnevali'nin görevindeki zorluk, takımı rekabetçi hale getirmek ve aynı zamanda Scudetto için mücadele etmeyi hedeflemek ve ekonomik-mali dengeyi sağlayana kadar bütçeyi düzeltmek olacak. Carnevali, Sassuolo modelini daha büyük bir gerçekliğe uyarlamakta becerikli olmalı.







