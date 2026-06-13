Juventus’un yeni CEO’su ve genel müdürü Giovanni Carnevali, Bianconeri’deki macerasına başlarken, kulüp tarafından önceden hazırlanan ve 2028’de bütçe dengesi hedefleyen iş planını göz önünde bulundurmak zorunda kalacak; bu, yakında UEFA ile imzalanacak uzlaşma anlaşmasının şartlarına uymak için de gerekli. La Gazzetta dello Sport'un vurguladığı gibi, 2026-27 mali yılında (yani Haziran 2027'ye kadar olan dönemde) Juve, son sezonların 60 milyonluk ortalamasının üzerinde oyuncu transfer gelirleri elde etmek zorunda. Ne kadar? Şampiyonlar Ligi'nden elde edilemeyen gelirleri kısmen telafi etmek için yaklaşık 100 milyon. Satılamaz Yildiz hariç, Juve'nin bilançosundaki kalıntı maliyeti teorik piyasa değerinden daha düşük olan yaklaşık on oyuncusu var (Next Gen hariç).
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Gazzetta - Juventus, Elkann'ın Carnevali'ye emanet ettiği plan: 100 milyon euro sermaye kazancı elde etmek
Juventus kadrosunda transfer piyasasında en çok ilgi gören oyuncular arasında Bremer'in değeri 40 milyon (kalan maliyet 21 milyon), Kalulu'nun 35 milyon (10 milyon), Cambiaso'nun 32milyon (6 milyon), Gatti'nin 18milyon (4 milyon) ve Miretti'nin 16 milyon (0 milyon) olduğu belirtiliyor. Gazetede, bu oyuncuların iyi, hatta mükemmel bir sermaye kazancı elde etmek için ideal profilde oldukları belirtiliyor.
Carnevali'nin görevindeki zorluk, takımı rekabetçi hale getirmek ve aynı zamanda Scudetto için mücadele etmeyi hedeflemek ve ekonomik-mali dengeyi sağlayana kadar bütçeyi düzeltmek olacak. Carnevali, Sassuolo modelini daha büyük bir gerçekliğe uyarlamakta becerikli olmalı.