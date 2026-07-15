La Gazzetta dello Sport’a göre, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), önümüzdeki dört yıllık dönem için yeni teknik direktörün atanmasıyla birlikte Club Italia’da kapsamlı bir yeniden yapılanma hazırlığı içinde. Planlanan yenilikler arasında, kulüplerle diyaloğu güçlendirmek amacıyla Milano’daki Serie A Ligi binasında bir operasyon merkezinin açılması yer alıyor; bu merkezde teknik direktör Paolo Maldini ve danışman Leonardo’ya merkezi bir rol verilecek.
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Gazzetta - İtalya, Pirlo'nun etkisi giderek artıyor. Ve Buffon geri dönebilir!
BUFFON GERİ DÖNÜYOR MU?
Gazete ayrıca, Gigi Buffon’un federasyonun yeni projesinde yine önemli bir görev üstlenebileceğini bildiriyor. Dünya Kupası elemelerinde başarısızlığın ardından delegasyon başkanı görevinden ayrılan Buffon’un, Giovanni Malagò ve Maldini’nin liderliğindeki yeni yönetim kadrosuna yeniden dahil olacağı belirtiliyor. Geleneksel delegasyon başkanı pozisyonu artık öngörülmüyor, ancak yeni “Club Italia”nın yeni yönetim pozisyonları getirmesi bekleniyor ve Buffon bu pozisyonlarda önemli sorumluluklar üstlenebilir.
PIRLO, GÜÇLÜ ADAY
La Gazzetta dello Sport, Milli Takım teknik direktörlüğü için Andrea Pirlo’yu en güçlü aday olarak gösteriyor. Yeni yönetimin amacı, İtalya Milli Takımı’nı, takım tarihinin önemli isimlerine güvenerek yeniden canlandırmaktır: Deneyim ve güvenilirliğin sembolleri olan Maldini, Pirlo ve Buffon, hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından FIFA sıralamasında 15. sıraya gerileyen Milli Takım’ı yeniden ayağa kaldırmak amacıyla, organizasyonel ve teknik bir devrimin öncülüğünü üstlenecekler.
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