Gazzetta - İtalya, Pirlo'nun etkisi giderek artıyor. Ve Buffon geri dönebilir!

La Gazzetta dello Sport’a göre, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), önümüzdeki dört yıllık dönem için yeni teknik direktörün atanmasıyla birlikte Club Italia’da kapsamlı bir yeniden yapılanma hazırlığı içinde. Planlanan yenilikler arasında, kulüplerle diyaloğu güçlendirmek amacıyla Milano’daki Serie A Ligi binasında bir operasyon merkezinin açılması yer alıyor; bu merkezde teknik direktör Paolo Maldini ve danışman Leonardo’ya merkezi bir rol verilecek.







