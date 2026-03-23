Roma'nın Lecce'ye karşı 1-0 galip gelmesine rağmen, La Gazzetta dello Sport, maçın ardından Gian Piero Gasperini'nin oldukça gergin olduğu ve ardından televizyon mikrofonları ile basın toplantısına katılmadığı yönündeki söylentileri aktarıyor. Kulüp tarafından teknik direktörün rahatsızlığı ve sesinin kısılmasıyla açıklanan bu sağır edici sessizlik. "Ancak soyunma odasında ses seviyesi aslında yükselmiş olabilir," diyor gazete. Son günlerin baskısı, neredeyse kesin olarak Cuma günü (Bologna'nın elenmesinin ardından) Trigoria'da Friedkin ailesi, kıdemli danışman Claudio Ranieri ve sportif direktör Ricky Massara ile yapılan görüşmelerle birleşmiş olabilir: gerçek şu ki, Roma teknik direktörü konuşmamayı tercih etti.
Gazzetta - Gasperini: Lecce maçının ardından soyunma odasında sessizlik ve gerginlik, perde arkası
Gasperini’nin Trigoria’daki ilk sezonunun hikayesi, özellikle transfer piyasası konusunda, teknik direktörün pek çok kez öfkesini dışa vurmasına neden oldu. Bu öfke, onun temel öneme sahip gördüğü bazı oyuncuların takıma katılamaması ve Gazzetta’nın yazdığına göre, “kulübün – kendi ifadesiyle – talep edilen transferleri gerçekleştirememesi” ile ilgiliydi. Bu durum, Sancho ve Fabio Silva’dan Raspadori ve Zirkzee’ye kadar uzanıyor. Malen'in gelişi şüphesiz ilk haftalarda ortalığı yatıştırdı, ancak son bir ayda ligdeki yavaşlama ve Avrupa Ligi son 16 turunda elenme, baskıyı ve gerginliği artırdı.
Böylece, sezonun son düzlüğünde Gasperini'nin ruh hali hakkındaki merak artıyor, Rosea'nın analizi, özellikle Lecce'den alınan üç puanın ardından, hala mümkün olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kovalayan Roma ile sona eriyor.
