Sözlerden eyleme. Paris Saint-Germain’den Goncalo Ramos ve Lazio’dan Mario Gila transferlerini tamamladıktan sonra Cardinale, Amorim’e hücumda yeni bir takviye sunmak istiyor; forvetin arkasında oynayacak, asist, gol ve yaratıcılık katabilecek bir oyuncu. La Gazzetta dello Sport’un bugünkü haberine göre, tercih listesinin en başında Genk forması giyen 18 yaşındaki Yunan ofansif orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas yer alıyor. Karetsas’ın Genk ile 2029’da sona erecek uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Onun adı, uzun süredir not defterlerinde yer alan bu oyuncu için Rossoneri transfer piyasası açısından yeni bir isim değil; ancak La Gazzetta dello Sport’un yazdığına göre, son günlerde Via Aldo Rossi’de, Avrupa’nın büyük kulüplerinin de peşinde olduğu bu sol ayaklı ofansif orta saha oyuncusu etrafındaki seçenekler daraltılmaya başlandı.
Çeviri:
Gazzetta dello Sport - Milan, Konstantinos Karetsas’ı seçti; Genk fiyatı belirledi
DORTMUND'UN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Amorim, aradığı özelliklere sahip sol ayaklı bir oyuncu arıyor; tesadüf eseri Milan’a Trincao’yu önermişti (ancak Trincao, Suudi kulübü Al Alhi’nin teklif ettiği parayı tercih etmişti). Karetsas ise Portekizli oyuncunun aksine daha genç, maaşı daha düşük ve “satılabilir” bir profil olabilir; aslında RedBird’ün yatırım stratejisine tam olarak uyan bir oyuncu. Ancak transfer ücreti hiç de ucuz değil. Her zaman pahalı bir kulüp olan Genk, onu bırakmak için 40 milyon avro istiyor ve indirim yapmıyor. Rekabetin büyük olduğunu biliyor; başta 30 milyon avroluk teklifi reddedilen Borussia Dortmund olmak üzere.
MILAN, LEAO'NUN AYRILIŞINI MI BEKLİYOR?
Milan, ofansif orta saha oyuncusu için önemli bir yatırım yapacak; mevcut kadrodaki isimlerle yetinmeyecek, ancak Genk’in görüşmeye açık olmasına rağmen Karetsas’a giden yolun engeller ve tuzaklarla dolu olduğunu biliyor: "O, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken bir oyuncu," dedi Belçikalı takımın Futbol Direktörü Dimitri De Condé, Het Laatste Nieuws'e verdiği röportajda. "Değerinin ne kadar olduğunu biliyoruz. Her oyuncunun bir bedeli vardır, bunu bu transfer döneminde göreceğiz.” Şu anda devam eden bir görüşme yok, ancak önümüzdeki günlerde doğrudan temasların kurulması ihtimali dışlanmıyor. Özellikle de oyuncu satışları konusunda, özellikle de Leao ile ilgili haberler gelirse. Portekizli oyuncunun ayrılması, forvet hattına yapılacak yeni transferi finanse etmelidir; Rossoneri’nin planı budur. Ancak Karetsas çok rağbet görüyor ve zaman sınırsız değil.
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