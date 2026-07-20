Gazzetta dello Sport - Milan, Konstantinos Karetsas’ı seçti; Genk fiyatı belirledi

Milan, ofansif orta saha oyuncusu için önemli bir yatırım yapacak; mevcut kadrodaki isimlerle yetinmeyecek, ancak Genk’in görüşmeye açık olmasına rağmen Karetsas’a giden yolun engeller ve tuzaklarla dolu olduğunu biliyor: "O, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken bir oyuncu," dedi Belçikalı takımın Futbol Direktörü Dimitri De Condé, Het Laatste Nieuws'e verdiği röportajda. "Değerinin ne kadar olduğunu biliyoruz. Her oyuncunun bir bedeli vardır, bunu bu transfer döneminde göreceğiz.” Şu anda devam eden bir görüşme yok, ancak önümüzdeki günlerde doğrudan temasların kurulması ihtimali dışlanmıyor. Özellikle de oyuncu satışları konusunda, özellikle de Leao ile ilgili haberler gelirse. Portekizli oyuncunun ayrılması, forvet hattına yapılacak yeni transferi finanse etmelidir; Rossoneri’nin planı budur. Ancak Karetsas çok rağbet görüyor ve zaman sınırsız değil.



