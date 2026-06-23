Gazzetta dello Sport - Milan’da Modric konusunda son söz henüz söylenmedi: Amorim onu kalmaya nasıl ikna edebilir?

Modric, Kane ve takım arkadaşları karşısında parlayamadı ve bir an önce kendini affettirmek, takımını son 16 turu için yarışa geri sokmak ve aynı zamanda Hırvatistan milli takımındaki uzun serüvenini güzel bir anıyla sonlandırmak istiyor. Ardından, geleceğiyle ilgili tüm tartışmaların ele alınma zamanı gelecek; geçen sezonun sonundaki büyük hayal kırıklığına ve Massimiliano Allegri ile Igli Tare gibi iki önemli ismin ayrılmasına rağmen, geleceği yine “rossoneri” renkleriyle şekillenebilir. La Gazzetta dello Sport’a göre, Luka Modric henüz kesin bir karar vermiş değil; ancak kariyerinin ilk kulübü olan Dinamo Zagreb’in her zaman bir seçenek olarak masada olduğunu ve Dünya Kupası’ndan sonra futbol kariyerini sonlandırmaya karar vermesi halinde Real Madrid’de yönetici pozisyonuna geçme olasılığının da bulunduğunu biliyor.