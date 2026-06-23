Luka Modric, Milan’a henüz “hayır” demedi. Hatta La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Hırvat yıldızın futbol kariyerini sonlandırmadan önce Rossoneri kulübünün projesine yeniden katılmaya karar vereceği umudu hâlâ devam ediyor. Şu anda 1985 doğumlu orta saha oyuncusu, tamamen Hırvatistan milli takımına ve kariyerindeki son Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Turnuva, İngiltere'ye karşı alınan ağır bir yenilgiyle kötü bir başlangıç yaptı; Hırvatistan, Panama ve Gana ile oynayacağı önümüzdeki iki maçta bu kötü izlenimi silmeye çalışacak.
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Gazzetta dello Sport - Milan’da Modric konusunda son söz henüz söylenmedi: Amorim onu kalmaya nasıl ikna edebilir?
KARARIN BEKLENMESİ
Modric, Kane ve takım arkadaşları karşısında parlayamadı ve bir an önce kendini affettirmek, takımını son 16 turu için yarışa geri sokmak ve aynı zamanda Hırvatistan milli takımındaki uzun serüvenini güzel bir anıyla sonlandırmak istiyor. Ardından, geleceğiyle ilgili tüm tartışmaların ele alınma zamanı gelecek; geçen sezonun sonundaki büyük hayal kırıklığına ve Massimiliano Allegri ile Igli Tare gibi iki önemli ismin ayrılmasına rağmen, geleceği yine “rossoneri” renkleriyle şekillenebilir. La Gazzetta dello Sport’a göre, Luka Modric henüz kesin bir karar vermiş değil; ancak kariyerinin ilk kulübü olan Dinamo Zagreb’in her zaman bir seçenek olarak masada olduğunu ve Dünya Kupası’ndan sonra futbol kariyerini sonlandırmaya karar vermesi halinde Real Madrid’de yönetici pozisyonuna geçme olasılığının da bulunduğunu biliyor.
AMORIM’İN FİKİRLERİ
Modric, Milano şehrini çok seviyor; kendisi ve ailesi burada kendilerini iyi hissediyorlar ve bu, yapılacak değerlendirmelerde belirleyici bir faktör olabilir. La Gazzetta dello Sport'a göre, Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yeniden başrol oynayamamanın yarattığı hayal kırıklığı, önümüzdeki haftalarda yeni teknik direktör Ruben Amorim ile yapacağı görüşme ve gelecek sezon takımın kilit oyuncusu olmaya devam etme umudu sayesinde aşılabilir; tabiiki,9 Eylül’de 41 yaşına girecek olması ve Avrupa Ligi maçları da göz önüne alındığında haftada iki maçı kaldıramayacak duruma gelen fiziksel kondisyonu nedeniyle daha ölçülü ve dengeli bir şekilde sahada kalma olasılığı.
MODRIC’İN MILAN’DA GEÇİRDİĞİ YIL
Luka Modric, geçen yaz Milan tarafından transfer edildi ve 30 Haziran’da sona erecek bir sözleşme imzaladı; bu sözleşmede, kulüple mutabık kalınması halinde bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Şu anda sezon başına 3,5 milyon avro net maaş alıyor. Geçtiğimiz Serie A sezonunda toplam 37 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol attı, 3 asist yaptı.