Rakibi Giancarlo Abete’yi geride bırakarak seçim turunda %68’in üzerinde oy alan Giovanni Malagò’ya emanet edilen FIGC’nin yeni dönemi, kararlı ve önemli kararlarla başlıyor. Milli takım şu anda mutlak öncelik konumunda; zira 3 Nisan'dan bu yana, Dünya Kupası elemelerinde başarısız olmasının ardından Gennaro Gattuso'nun istifası nedeniyle teknik direktörsüz durumda. Ayrıca Gigi Buffon'un da ayrılmasının ardından teknik direktörlük pozisyonu da boş durumda.
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Gazzetta dello Sport - Malagò, Milli Takımı yeniden canlandırmak için Maldini’yi seçti: Conte, teknik direktörlük görevi için Mancini’ye karşı yeniden öne geçti
MALDINI VE CONTE
Yeni federasyon başkanı aceleci davranıyor ve La Gazzetta dello Sport’a göre, en azından ikinci ismi, yani “Italia a 360°” projesinin sorumlusunu çoktan belirlemiş durumda; bu kişi, yetkinliklerinin yanı sıra, Milli Takım teknik direktörlüğü için adayını Federasyon Konseyi’ne önerme sorumluluğunu da üstlenecek. Malagò, Coverciano’daki referans noktası olması ve bizi üç Dünya Kupası’nda yaşanan acı hayal kırıklıkları ile 2024 Avrupa Şampiyonası’nda beklenenin altında kalan performanstan kurtarmaya çalışacak teknik direktör seçimini belirlemesi için Paolo Maldini’yi seçti. La Gazzetta dello Sport’a göre, amaç, güçlü ve prestijli bir isim bulmak ve milli takım için coşkuyu yeniden alevlendirmektir; şu anda Antonio Conte’nin profili, Roberto Mancini’nin geri dönüşüne kıyasla daha fazla ilgi çekiyor.
DE LAURENTIIS'İN ASİSTİ
Milano’da yayınlanan gazeteye göre, Napoli’nin eski teknik direktörü Serie A’daki kulüplerin çoğu tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor ve özellikle eski başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından destekleniyor. Conte için de bu, 2014'ten 2016'ya kadar süren başarılı serüvenin ardından – mükemmel bir Avrupa Şampiyonası performansı ve yeniden inşa edilen takım ruhu ile – bir geri dönüş anlamına gelebilir; ancak Mancini'ninkinden daha yüksek olan maaşının, tıpkı geçen sefer olduğu gibi, yalnızca sponsorların müdahalesi ile karşılanabileceği konusundaki belirsizlik bir engel teşkil ediyor. Jesu'lu teknik direktör, Katar şampiyonluğunu kazandıktan sonra Al Sadd ile ilişkisini sonlandırmış ve 2023 yılının Ağustos ortasında yaşanan sansasyonel ayrılığın yarattığı kopukluğu onarmaya ve Federasyonun belirlediği parametrelere uygun bir maaşı kabul etmeye büyük bir istek göstermiştir; bu nedenle adaylar arasında kesinlikle yer almaktadır.