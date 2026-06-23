Gazzetta dello Sport - Malagò, Milli Takımı yeniden canlandırmak için Maldini’yi seçti: Conte, teknik direktörlük görevi için Mancini’ye karşı yeniden öne geçti

Milano’da yayınlanan gazeteye göre, Napoli’nin eski teknik direktörü Serie A’daki kulüplerin çoğu tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor ve özellikle eski başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından destekleniyor. Conte için de bu, 2014'ten 2016'ya kadar süren başarılı serüvenin ardından – mükemmel bir Avrupa Şampiyonası performansı ve yeniden inşa edilen takım ruhu ile – bir geri dönüş anlamına gelebilir; ancak Mancini'ninkinden daha yüksek olan maaşının, tıpkı geçen sefer olduğu gibi, yalnızca sponsorların müdahalesi ile karşılanabileceği konusundaki belirsizlik bir engel teşkil ediyor. Jesu'lu teknik direktör, Katar şampiyonluğunu kazandıktan sonra Al Sadd ile ilişkisini sonlandırmış ve 2023 yılının Ağustos ortasında yaşanan sansasyonel ayrılığın yarattığı kopukluğu onarmaya ve Federasyonun belirlediği parametrelere uygun bir maaşı kabul etmeye büyük bir istek göstermiştir; bu nedenle adaylar arasında kesinlikle yer almaktadır.