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Gazzetta dello Sport - Kolo Muani, Paris Saint-Germain'den Juventus'a transfer olmak üzere; anlaşma son aşamada: 10 gün içinde İtalya'ya gelecek. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama olacak

R. Kolo Muani
Transfers
Juventus
Paris Saint-Germain

PSG ile Juventus arasında Fransız forvet için yürütülen görüşmeler son aşamaya geldi: oyuncunun ay ortasına kadar Torino’ya gelmesi bekleniyor.

Kolo Muani, Juventus’a bir adım uzaklıkta. La Gazzetta dello Sport’a göre bu uzun süren transfer hikayesi sona ermiş gibi görünüyor; Paris Saint-Germain ve Juventus kulüpleri, 2027 yazında zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması üzerinde büyük ölçüde uzlaşmaya varmış durumda. Transfer bedelinin 30 milyon avronun biraz üzerinde olması bekleniyor;burakam, Parisli kulübün başlangıçtaki talebi olan 40 milyon avrodan daha düşük.

  • 13 TEMMUZ'A KADAR GELECEK

    La Gazzetta dello Sport’a göre her şey kesinleşti; hatta Fransız forvetin en geç 13 Temmuz’daki takım toplanma gününe kadar takıma katılması bekleniyor. Müzakerelerde belirleyici olan, eski Nantes ve Tottenham oyuncusunun güçlü iradesi oldu; oyuncu, Juventus’u her zaman öncelik listesinin en başına koydu ve İngiltere ile Suudi Arabistan’dan gelen diğer tüm teklifleri reddetti.

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