Gazzetta dello Sport - Kolo Muani, Paris Saint-Germain'den Juventus'a transfer olmak üzere; anlaşma son aşamada: 10 gün içinde İtalya'ya gelecek. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama olacak

La Gazzetta dello Sport’a göre her şey kesinleşti; hatta Fransız forvetin en geç 13 Temmuz’daki takım toplanma gününe kadar takıma katılması bekleniyor. Müzakerelerde belirleyici olan, eski Nantes ve Tottenham oyuncusunun güçlü iradesi oldu; oyuncu, Juventus’u her zaman öncelik listesinin en başına koydu ve İngiltere ile Suudi Arabistan’dan gelen diğer tüm teklifleri reddetti.