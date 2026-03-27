Gazzetta dello Sport - Juventus, Lewandowski için ani hamle: Barcelona'nın forvetinin geleceği hakkında sızan bilgiler

Juventus, Robert Lewandowski konusunda ciddi. Bianconeri yönetiminin Barcelona'nın Polonyalı forvetinin menajerleriyle geçtiğimiz günlerde kurduğu temasların ardından, La Gazzetta dello Sport'a göre dün akşam bir temsilci, Polonya ile Arnavutluk arasındaki playoff yarı finalini izlemek üzere “PGE Narodowy” stadyumundaki tribünlerdeydi. Maçı 2-1 kazanan ev sahibi takım, önümüzdeki Salı günü Dünya Kupası'na katılmak için İsveç ile karşılaşacak. Bu galibiyette, 1988 doğumlu forvetin 1-1'i getiren golü de etkili oldu.
