cm grafica lewandowski barcellona 2025 26 16.9

Gazzetta dello Sport - Juventus, Lewandowski için ani hamle: Barcelona'nın forvetinin geleceği hakkında sızan bilgiler

Juventus kulübünden bir temsilci, Polonya ile Arnavutluk arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçını izledi

Juventus, Robert Lewandowski konusunda ciddi. Bianconeri yönetiminin Barcelona'nın Polonyalı forvetinin menajerleriyle geçtiğimiz günlerde kurduğu temasların ardından, La Gazzetta dello Sport'a göre dün akşam bir temsilci, Polonya ile Arnavutluk arasındaki playoff yarı finalini izlemek üzere “PGE Narodowy” stadyumundaki tribünlerdeydi. Maçı 2-1 kazanan ev sahibi takım, önümüzdeki Salı günü Dünya Kupası'na katılmak için İsveç ile karşılaşacak. Bu galibiyette, 1988 doğumlu forvetin 1-1'i getiren golü de etkili oldu.


  • BOMBACININ PEŞİNDE

    İki tarafın istek ve hedeflerinin netleşmesini beklerken, temasları ve bilgi alışverişini derinleştirmek amacıyla gerçekleştirilen bir misyon. Öncelikle Juventus’un hedefleri: Luciano Spalletti’nin taleplerini karşılamak ve ona uluslararası düzeyde bir forvet sunmak için deneyimli, karizmatik ve özellikle teknik açıdan üstün kalitede takviyeler arayışında. Belki de Haziran ayında sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelerin devam ettiği Vlahovic'in yanında ve geçen yaz hücum hattı için yapılan en önemli iki yatırım olan David ve Openda'nın yarattığı hayal kırıklıklarını unutmak için. Her ikisi de Toskanalı teknik direktörün hiyerarşisinde arka planda kalmıştı. Buna paralel olarak, şu anda Tottenham'da oynayan ancak Paris Saint-Germain'e ait olan Kolo Muani'nin geri dönüşüne yol açan bir senaryo da gündemde. Bu transfer için David'in de dahil olduğu bir takas operasyonu değerlendiriliyor.

  • LEWA'NIN KAFASINDA

    İkinci olarak, önümüzdeki haftalar Lewandowski'nin isteklerini anlamak açısından hayati önem taşıyacak. 30 Haziran'da Barcelona ile olan 10 milyon avroluk mevcut sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski, geleceği konusunda henüz bir karar vermiş değil. Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in eski oyuncusu, Ferran Torres'in arkasında sık sık forma giydiği bir sezonda 16 gol attı. Blaugrana ile bir sezon daha sözleşme yenileme olasılığını dışlamadı, ancak aynı zamanda Amerikan MLS'den de teklifler alıyor ve Juventus'un yanı sıra, Modric ile yapılan başarılı denemenin ardından yeni bir forvet ve deneyimli takviyeler arayan İtalyan ligindeki bir başka takım olan Milan tarafından da ilgileniliyor.

  • SPALLETTI İÇİN İKİ 9

    Son zamanlarda Openda-David ikilisinden pek memnun olmadığını açıkça belli eden Spalletti'ye göre, önümüzdeki sezon Juventus – ki kulüp elbette gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmayı hedefliyor, bu da bazı futbolcuların ilgisini çekmek açısından önemli – 9 numara pozisyonunda iki kesin isme güvenmek zorunda kalacak. Bunlardan biri, Bianconeri'deki kariyerine devam etmek için mevcut 10 milyon euro net maaş artı bonuslardan oluşan ücretinde bir indirimi değerlendirmeye hazır olan Vlahovic olabilir; diğeri ise Lewandowski olabilir. Lewandowski için, ilk keşif görüşmelerinin ardından bir başka hızlı hamle daha yapıldı; bu da bu konunun hala gündemde ve oldukça sıcak olduğunu teyit ediyor.

