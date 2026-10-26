Gazzetta'dan perde arkası: Juventus'un Spalletti'den dizilişi değiştirmesini istediği toplantı

"Böyle kendinizi daha güvende mi hissediyorsunuz?": Juventus'un Spalletti'den dizilişi değiştirmesini istediği toplantı. Gazzetta.it, Juventus'un son maçlarda uyguladığı diziliş değişikliğinin perde arkasını anlatıyor. Pembe renkli gazetenin internet sitesinin aktardığına göre Continassa'daki toplantı salonu, boş koltuğu kalmamış küçük bir tiyatro salonu gibi: Ortada Luciano Spalletti, Toskanalı teknik direktörün karşısında ise takımın tamamı var. "Ne düşünüyorsun?"; ardından da "Hangi düzende kendinizi daha güvende hissediyorsunuz?". Teknik direktör oyuncularına sorular soruyor; onlar da konuşuyor, tartışıyor, düşünüyor ve sonunda bir sonuca varıyor. Juventus'un beşli orta saha düzeni böyle doğuyor.





Allianz Stadium'da Lazio karşısında alınan ağır yenilginin ardından, Rennes ile oynanacak Avrupa maçına saatler kala taktik değişiklik kararı alınıyor. Bu değişiklik daha sonra Lecce deplasmanındaki galibiyette uygulanıyor.