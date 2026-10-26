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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Gazzetta'dan perde arkası: Juventus'un Spalletti'den dizilişi değiştirmesini istediği toplantı

Juventus
L. Spalletti

Spalletti, Lazio maçının ardından yapılan toplantı/itiraf görüşmesinin aşamalarını ajandasına not etti, ardından kendi değerlendirmesini yaptı.

"Böyle kendinizi daha güvende mi hissediyorsunuz?": Juventus'un Spalletti'den dizilişi değiştirmesini istediği toplantı. Gazzetta.it, Juventus'un son maçlarda uyguladığı diziliş değişikliğinin perde arkasını anlatıyor. Pembe renkli gazetenin internet sitesinin aktardığına göre Continassa'daki toplantı salonu, boş koltuğu kalmamış küçük bir tiyatro salonu gibi: Ortada Luciano Spalletti, Toskanalı teknik direktörün karşısında ise takımın tamamı var. "Ne düşünüyorsun?"; ardından da "Hangi düzende kendinizi daha güvende hissediyorsunuz?". Teknik direktör oyuncularına sorular soruyor; onlar da konuşuyor, tartışıyor, düşünüyor ve sonunda bir sonuca varıyor. Juventus'un beşli orta saha düzeni böyle doğuyor.


Allianz Stadium'da Lazio karşısında alınan ağır yenilginin ardından, Rennes ile oynanacak Avrupa maçına saatler kala taktik değişiklik kararı alınıyor. Bu değişiklik daha sonra Lecce deplasmanındaki galibiyette uygulanıyor.

  • Spalletti, Lazio maçının ardından yapılan toplantıda konuşulanları ajandasına not etti, sonra da kendi değerlendirmesini yaptı. Sonuç? Juventus teknik direktörü, ihtiyaçların gerektirdiği bir değişikliğe gitti: kazanılması gereken puanlar ve ağırlığı fazlasıyla hissedilmeye devam eden sakatlıklar. Nitekim Lecce maçından sonra bu çözümün kesinlikle ilk tercihi olmadığını gizlemeyen de teknik direktörün kendisiydi, diye hatırlatıyor Gazzetta.


    "Onlar taktik açıdan en çok neye ihtiyaç duyulduğunu konuştular" dedi Sky'a Lazio maçından sonraki toplantıya ilişkin konuşan Spalletti. "Biz de bazı şeyleri değiştirdik ve üç orta saha oyuncusuyla, 5-3-2 düzeninde oynamaya başladık. Çünkü böyle anlarda daha fazla netliğe ve daha sağlam bir yapıya ihtiyaç var. Bunu herkes biliyor, ben de biliyorum. En sağlam seçeneğe yöneldik ve arayışımızda bu sistemi bulduk. Memnunuz çünkü daha ilk andan, ilk antrenmandan itibaren takımın biraz daha dengeli bir yapıya kavuşabildiği görüldü."


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