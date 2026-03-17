Gazzetta – Bastoni yazın Inter'den ayrılacak mı? Artık bu mümkün. Kulübün önümüzdeki transfer dönemi için planları: Nereye gidebilir ve ne kadara satılabilir?

Nerazzurri'nin savunma oyuncusu için transfer dedikoduları: Bu, Milano'daki son sezonu olabilir.

Alessandro Bastoni, Inter'den ayrılacak mı? Bu yaz, hiç olmadığı kadar bu ihtimal mümkün görünüyor. İtalyan savunma oyuncusu, Nerazzurri'nin önümüzdeki yaz transfer dönemindeki kilit ismi olacak; Chivu'nun takımının 2026/2027 sezonundaki yeni kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasında feda edilecek büyük isim.

Bunu yazan La Gazzetta dello Sport, Bastoni ve Inter arasındaki uzun hikayenin sonuna işaret ediyor ve bu son giderek daha da olası hale geliyor. Kısacası, Thuram'dan daha çok, kulübün transfer piyasasında yeniden yatırım yapmakiçinsatmayı planladığı oyuncu o olacak.

  • BASTONI SEZONU

    Şu anda sakat olan Bastoni, son derbi maçında tibia kemiğinde bir şişlik yaşadı; bu durum Atalanta maçında sahaya çıkmasını engellese de, ara öncesi son maçta ve – umarız – Milli Takımla oynayacağı iki play-off maçında Fiorentina karşısında sahada yer almasına imkan verecektir.

    Şu ana kadar iki şampiyonluk kazandığı ve üç Avrupa finali (iki Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Ligi) oynayarak Avrupa sahnesinde de kendini kanıtladığı Nerazzurri'nin önemli bir oyuncusu olan Bastoni, sol ayağı, hücum katılımları ve kalitesiyle takımın oyun kurucusu konumunda. Ancak bu sezon Bastoni için beklenenden daha zorlu geçti. Bu sezonu analiz ederken, Inter-Juventus maçında yaptığı simülasyonun Kalulu'ya kırmızı kart getirmesinden bahsetmemek imkansız. Bu olay, tartışmaların odağında kalan, yuhalanan ve haksız hareketinden dolayı özür dilemeye "zorlanan" futbolcu ve insan Bastoni için bir dönüm noktası oldu. Gazeteye göre, özellikle Avrupa'da başka hatalar da yaptığı bu sezon, kulübün üzerinde düşünmesine neden oluyor.

  • KİM İSTER VE NE KADAR?

    27 yaşına yaklaşan, futbol kariyerinin zirvesinde ve kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bastoni’nin sözleşmesi 2028’de sona eriyor; bu nedenle Inter için onun transferinden en yüksek kazancı elde edebileceği an tam da şu an. La Rosea’nın haberine göre, Bastoni de ailesi ve ekibiyle birlikte bu seçeneği değerlendiriyor.

    Inter'den ayrılırsa, geleceği İtalya'dan da uzak olacak. Yıllık net 5 milyon eurodan fazlakazanan bir oyuncu için böyle bir transferi karşılayabilecek bir İtalyan kulübü düşünmek zor, hatta imkansız. Konuyu yurt dışına genişletirsek durum çok farklı. Burada bir şeyler hareketleniyor ve Gazzetta'nın yazdığına göre menajeri Tullio Tinti, Barcelona'nın ilgisini kaydetmiş. Ayrıca Premier League'de de birkaç takım bu transferle ilgilenebilir. Fiyatı mı? Yaklaşık 50 milyon euro. Inter, olası teklifleri dinlemeye hazır.

