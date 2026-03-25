Gazzetta – Allegri'nin talebi ve Leao'nun şaşırtıcı cevabı: "Yapamıyorum". Torino maçına neden çağrılmadı: Perde arkası

Rafael Leao, fiziksel durumunun pek iyi olmaması nedeniyle, Milan'ın Torino'yu 3-2 yendiği ligin son haftasını kaçırdı. Ancak bu kadroya alınmama konusunda La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bir arka plan var: Kadroya alınmama kararı, maç öncesinde Massimiliano Allegri ile yapılan bir görüşmenin ardından geldi. Teknik direktör, Leao'dan takıma daha fazla yardım etmesini istemiş, ancak "Yapamıyorum" cevabını almıştı. Bunun üzerine teknik direktör, Leao'yu kadroya almamayı tercih etti ve Leao bu durum karşısında şaşkına döndü.











