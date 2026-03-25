Rafael Leao, fiziksel durumunun pek iyi olmaması nedeniyle, Milan'ın Torino'yu 3-2 yendiği ligin son haftasını kaçırdı. Ancak bu kadroya alınmama konusunda La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bir arka plan var: Kadroya alınmama kararı, maç öncesinde Massimiliano Allegri ile yapılan bir görüşmenin ardından geldi. Teknik direktör, Leao'dan takıma daha fazla yardım etmesini istemiş, ancak "Yapamıyorum" cevabını almıştı. Bunun üzerine teknik direktör, Leao'yu kadroya almamayı tercih etti ve Leao bu durum karşısında şaşkına döndü.
Çeviri:
Gazzetta – Allegri'nin talebi ve Leao'nun şaşırtıcı cevabı: "Yapamıyorum". Torino maçına neden çağrılmadı: Perde arkası
TALEP
Kasık ağrıları, eskisi gibi koşmakta zorlanan Portekizli oyuncunun sezonunu olumsuz etkiliyor; ancak teknik direktör de 10 numaralı oyuncusundan savunma açısından daha fazla katkı bekliyor. Leao, Allegri’nin planlarında her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedir; bu durum, 1999 doğumlu oyuncunun adduktor sakatlığına rağmen sahada bırakıldığı son aylardaki kadro düzenlemelerinden de açıkça anlaşılmaktadır.
NAPOLI'YE DOĞRU
Teknik direktör, Napoli maçından başlayarak son düzlükte onu tam kadro olarak sahaya sürmek istiyor: Eğer durumu iyi olursa, onu Christopher Nkunku yerine tercih ederek Christian Pulisic'in yanında ilk dakikadan itibaren sahaya sürmeyi planlıyor.