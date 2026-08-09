Barcelona, İspanyol yıldız Rodri'yi kadrosuna katma girişimini tamamlamak amacıyla Manchester City ile görüşüyor.

Rodri'nin gelişi kesinleşirse, teknik direktör Hansi Flick'in projesi yalnızca kendi mevkisinde dünyanın en iyi oyuncularından birini, hatta belki de en iyisini kadrosuna katmakla kalmayacak; aynı zamanda bir lider ve herhangi bir takımın rekabet tavanını yükselten, yapısal roller üstlenen oyunculardan birini de kazanmış olacak.

Sport gazetesi, bu niteliklere sahip bir oyuncunun gelişinin, Barcelona kadrosundaki bazı oyuncular üzerinde kaçınılmaz olarak birtakım yan etkiler doğuracağını aktardı.

Rodri hem büyük bir itibara hem de etkiye sahip; dolayısıyla onunla anlaşılması, mantık gereği rotasyon sürecinde değişikliklere yol açacak.