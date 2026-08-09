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Gavi ve Pedri'ye dokunulmaz: Barcelona'nın dörtlüsü Rodri transferinin bedelini ödeyecek

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La Liga
Barcelona
Rodri
Gavi
Pedri
M. Bernal
M. Casado
T. Marques
İspanya

Rodri, Barcelona'nın planlarını değiştiriyor ve 4 oyuncuyu tehdit ediyor

Barcelona, İspanyol yıldız Rodri'yi kadrosuna katma girişimini tamamlamak amacıyla Manchester City ile görüşüyor.

Rodri'nin gelişi kesinleşirse, teknik direktör Hansi Flick'in projesi yalnızca kendi mevkisinde dünyanın en iyi oyuncularından birini, hatta belki de en iyisini kadrosuna katmakla kalmayacak; aynı zamanda bir lider ve herhangi bir takımın rekabet tavanını yükselten, yapısal roller üstlenen oyunculardan birini de kazanmış olacak.

Sport gazetesi, bu niteliklere sahip bir oyuncunun gelişinin, Barcelona kadrosundaki bazı oyuncular üzerinde kaçınılmaz olarak birtakım yan etkiler doğuracağını aktardı.

Rodri hem büyük bir itibara hem de etkiye sahip; dolayısıyla onunla anlaşılması, mantık gereği rotasyon sürecinde değişikliklere yol açacak.

  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    De Jong ve Casado zarar görenlerin başında geliyor

    Sport, bundan ilk etkilenecek isimin, Dünya Kupası'na katılabilmek için ülkesi Hollanda Milli Takımı ile büyük bir çaba sarf eden ve daha yeni yeni ciddi diz sakatlığından toparlanma sürecine başlayan Frenkie de Jong olacağını belirtti.

    Ancak de Jong, birkaç ay sonra sağlık onayını aldığında, daha önce neredeyse garanti olan ilk on birdeki yerini artık elde etmenin çok daha zor olduğunu görecek.

    Rodri'nin gelişinden en çok etkilenecek isimlerden biri de Marc Casadó olacak. Flick, geçen sezonun sonunda kendisiyle son derece net konuşmuş ve yapabileceği en iyi şeyin başka bir kulüp aramak olduğunu ona iletmişti.

    Ancak Casadó, kendisinin de Sport gazetesine açıkladığı gibi, Spotify Camp Nou'da başarılı olmayı hayal etmeye devam etti.

    Kulübün fikri, Casadó'yu tamamen satmak yönünde ve şu an itibarıyla tüm işaretler onun Suudi Roshn Ligi'ne yöneleceğini gösteriyor.

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  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Tommy Marquez ve Marc Bernal

    La Masia akademisinden bir başka oyuncu daha var ki, eğer bir şey değişmezse, yaz transfer döneminin kapanmasından önce kulüpten ayrılma ihtimali oldukça yüksek: Tommy Marques.

    19 yaşındaki orta saha oyuncusu Marques'in oynama dakikalarına ihtiyacı var ve prensipte sportif direktör Deco'nun yeni stratejisinin bir parçası olacak. Kulüp, hem maddi bir kazanç elde etmek hem de aynı zamanda oyuncunun geleceği üzerindeki kontrolü kaybetmemek amacıyla, geri satın alma opsiyonu içeren bir transfer anlaşması arayacak.

    Mark Bernal her ne kadar Rodri'nin Barcelona'ya gelişinden zarar gören bir diğer isim gibi görünse de, bunun tam tersini düşünmek için sebepler mevcut.

    Evet, Rodri'nin gelişi kısa vadede Mark Bernal'ın gelişimini yavaşlatabilir; ancak aynı zamanda, yalnızca 19 yaşında olan ve önünde koca bir gelecek bulunan bir oyuncu için "olabilecek en iyi öğretmen" olacaktır.

    Bunun da ötesinde Mark Bernal, hem La Masia'daki kariyeri boyunca hem de geçen sezon A takımla birlikte gol yeteneklerini kanıtladı. Bu nedenle sahayı Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuyla paylaşabilir ve daha hücumcu bir mevkiye ilerleyebilir.

  • PEDRI BARCELONA Getty Images

    Faydalanabilecek diğer oyuncular

    Pedri ve Gavi gibi oyuncular ise teknik direktör Hansi Flick için dokunulmaz unsurlar arasında yer alıyor.

    Rodri'nin varlığının, oyun sistemi içinde Gavi ve Rodri'nin rollerini şu ya da bu şekilde etkileyecek olmasına rağmen, en olası senaryo onların da onun takımdaki varlığından faydalanacak olması.

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