Gavi'nin altı aylık zorlu sakatlık döneminin ardından sahalara dönmesi, Barcelona için büyük bir moral kaynağı oldu
Gavi için sakatlık kabusuGavi, Blaugrana için büyük bir eksiklik oldu; sezonun ilk aşamalarından bu yana orta sahada onun bulaşıcı enerjisi ve azmi eksikliği hissediliyor. Orta saha oyuncusunun sorunları, artroskopik ameliyat gerektiren ciddi bir diz sakatlığı geçirdiği Ağustos ayı sonlarında başladı. İlk değerlendirmeler daha hızlı bir dönüşe işaret etse de, tıbbi ekip ameliyat sırasında hasarın ilk tahmin edilenden daha geniş olduğunu keşfetti ve bu da rehabilitasyon süresinin önemli ölçüde uzamasına neden oldu. Ancak kulüp, değerli akademi mezunlarının sakatlık kabusunu geride bırakmaya ve sezonun kritik dönemlerinde takıma yardımcı olmaya hazır olduğunu doğruladı.
Tıbbi onayBu aksiliklere rağmen, İspanyol milli oyuncu son altı ayını kondisyonunu geliştirmek için durmaksızın çalışarak geçirdi. Kulüp, resmi internet sitesinde kısa ama etkileyici bir açıklama yaparak oyuncunun kadroya geri döndüğünü duyurdu ve taraftarların beklediği haberi doğruladı: "Orta saha oyuncusu artık Hansi Flick'in kadro seçiminde yeniden yer alabilir; bu da Gavi'nin, Endülüs kökenli olması nedeniyle kendisi için özel bir rakip olan Sevilla karşısında forma giyebileceği anlamına geliyor. Sahaya çıkması halinde, 205 gün aradan sonra tekrar forma giymiş olacak. Onun kadroda yer alması, takım ve taraftarlar için harika bir haber. Taraftarlar, karakteri, tutkusu ve Barça'ya olan yoğun bağlılığıyla bir bakıma eşsiz olan bu La Masia mezununu izlemenin keyfini çıkarabilecekler," denildi.
Flick için tam zamanında
Sezonun zorlu son aşamasını atlatmaya çalışan teknik direktör Flick için Gavi’nin dönüşü daha iyi bir zamanda olamazdı. Frenkie de Jong’un şu anda sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle, bu hırslı orta saha oyuncusunun sahalara dönmesi, Barcelona’nın orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik ve yoğunluğu sağlıyor.
Kulüp, Gavi'nin takıma yeniden entegrasyonu konusunda temkinli davranarak, ona son onayı vermeden önce birkaç hafta boyunca ana kadroyla antrenman yapmasına izin verdi. Gavi, Athletic Club ve Newcastle United ile oynanan son önemli maçlarda takım arkadaşlarıyla birlikte seyahat etmeye başlamış, maç kondisyonunu geliştirirken saha kenarından takımını sesli bir şekilde desteklemişti ve artık tekrar forma giymeye hazır.
Sezonun son düzlüğü
Barcelona sezonun son aşamasına girerken, Gavi’nin dönüşünün getireceği psikolojik destek, taktiksel faydalar kadar önemli olabilir. Hemen ilk 11’de yer alması pek olası olmasa da, sahaya çıkabilmesi Flick’e yedek kulübesinden maçı değiştirebilecek bir seçenek sunuyor. Kulüp, Gavi'nin diz sorunlarının artık tamamen geride kaldığını ve Barcelona orta sahasının kalbi olmaya geri dönebileceğini umuyor. Pazar günü Sevilla ile oynanacak maç, La Masia mezunu oyuncu için altı ay süren zorlu bir aradan sonra yeni bir sayfanın açılmasını simgeleyebilir.
Reklam