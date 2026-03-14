Gavi'nin altı aylık zorlu sakatlık döneminin ardından sahalara dönmesi, Barcelona için büyük bir moral kaynağı oldu

Sezonun zorlu son aşamasını atlatmaya çalışan teknik direktör Flick için Gavi’nin dönüşü daha iyi bir zamanda olamazdı. Frenkie de Jong’un şu anda sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle, bu hırslı orta saha oyuncusunun sahalara dönmesi, Barcelona’nın orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik ve yoğunluğu sağlıyor.

Kulüp, Gavi'nin takıma yeniden entegrasyonu konusunda temkinli davranarak, ona son onayı vermeden önce birkaç hafta boyunca ana kadroyla antrenman yapmasına izin verdi. Gavi, Athletic Club ve Newcastle United ile oynanan son önemli maçlarda takım arkadaşlarıyla birlikte seyahat etmeye başlamış, maç kondisyonunu geliştirirken saha kenarından takımını sesli bir şekilde desteklemişti ve artık tekrar forma giymeye hazır.