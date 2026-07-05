Gavi, Cristiano Ronaldo’yu eleştirenlere karşı ilginç bir argüman ortaya koyarken, İspanya ve Barcelona’nın yıldızı, Portekizli “tüm zamanların en iyisi”ni göz ardı etme ihtiyacı duyanlara sesleniyor

İspanya, Dünya Kupası’nın eleme turlarında Portekiz ile karşılaşmaya hazırlanırken, maç öncesi tartışmaların büyük bir kısmı, her zamanki gibi formda olan Ronaldo’ya odaklandı. Bazı çevrelerden, 41 yaşındaki oyuncunun varlığının Portekiz’in oyun akışını aksatabileceği yönünde görüşler gelse de, İspanya milli takım oyuncusu Gavi bu iddialara hiç ikna olmuş değil.

Dallas’taki Cotton Bowl Stadyumu’nda Mundo Deportivo’ya verdiği röportajda Gavi, Al-Nassr’ın forvet oyuncusu etrafında dönen söylentileri hemen reddetti. “Bunu hep duyuyorum, ama bunu söyleyenler onun takımında olmayanlar, taraftarlar. Takımında olanlar ona büyük saygı duyuyor. Açıkçası Cristiano, tarihin en iyi oyuncularından biri ve her an fark yaratabilir,” dedi Barcelona’nın orta saha oyuncusu.