Getty Images Sport
Çeviri:
Gavi, Cristiano Ronaldo’yu eleştirenlere karşı ilginç bir argüman ortaya koyarken, İspanya ve Barcelona’nın yıldızı, Portekizli “tüm zamanların en iyisi”ni göz ardı etme ihtiyacı duyanlara sesleniyor
Ronaldo hakkındaki anlatıyı bir kenara bırakmak
İspanya, Dünya Kupası’nın eleme turlarında Portekiz ile karşılaşmaya hazırlanırken, maç öncesi tartışmaların büyük bir kısmı, her zamanki gibi formda olan Ronaldo’ya odaklandı. Bazı çevrelerden, 41 yaşındaki oyuncunun varlığının Portekiz’in oyun akışını aksatabileceği yönünde görüşler gelse de, İspanya milli takım oyuncusu Gavi bu iddialara hiç ikna olmuş değil.
Dallas’taki Cotton Bowl Stadyumu’nda Mundo Deportivo’ya verdiği röportajda Gavi, Al-Nassr’ın forvet oyuncusu etrafında dönen söylentileri hemen reddetti. “Bunu hep duyuyorum, ama bunu söyleyenler onun takımında olmayanlar, taraftarlar. Takımında olanlar ona büyük saygı duyuyor. Açıkçası Cristiano, tarihin en iyi oyuncularından biri ve her an fark yaratabilir,” dedi Barcelona’nın orta saha oyuncusu.
- Getty Images Sport
Taktiksel bir savaşa hazır
İber yarımadasının iki rakibi arasındaki karşılaşma, turnuvanın şu ana kadarki en dikkat çekici maçlarından biri olarak gösteriliyor. Mücadeleci yapısı ve yüksek temposu ile tanınan Gavi, Luis de la Fuente’nin takımının çeyrek finale yükselebilmesi için orta sahada üstünlük kurmanın hayati önem taşıdığının farkında.
"Evet, onların şu ana kadar karşılaştığımız en güçlü rakip olduğu açık. İyi oyunculara sahip harika bir milli takım. Umarım takımımız yapmamız gerekenlere ve teknik direktörün planına odaklanır ve hep birlikte bu eşleşmeyi kazanmak için el ele veririz. Onların harika bir orta sahası var, ama bizim de çok iyi oyuncularımız var. Bence en büyük avantajımız, iyi futbolculardan oluşan bu geniş kadro," diye açıkladı Gavi.
Kişisel eleştirilere yanıt vermek
Bu turnuva boyunca mercek altına alınan tek oyuncu Ronaldo değil. Gavi de tartışmaların odak noktası haline geldi; agresif oyun stili, tarafsız gözlemcilerden sıklıkla karışık tepkiler alıyor. Ancak 21 yaşındaki oyuncu, oyuna yaklaşımından pişmanlık duymuyor ve rekabetçi ruhunu en büyük gücü olarak gösteriyor.
Eleştirenlere yanıt veren Gavi, şöyle konuştu: “Evet, belki de birçok kişi beni bekliyor çünkü sert müdahaleler yapan bir oyuncuyum ve belki de birçok kişi bu tür oyuncuları sevmiyor. Kendimi her zaman çok yönlü, oyununda birçok farklı yönü olan bir oyuncu olarak görüyorum. En iyi özelliklerim, sahadaki rekabetçiliğim ve yoğunluğumdur. Asla değişmeyeceğim. Her zaman beni bekleyen insanlar olacağını biliyorum.”
- AFP
Ortak hedefe odaklanmak
Avusturya’ya karşı kazanılan son maçta yedek olarak sahaya çıkan Gavi, İspanya’nın ikinci dünya şampiyonluğunu kovalarken teknik direktörün gerekli gördüğü her rolde katkı sağlamaya hevesli. Orta saha oyuncusu, mevcut kadronun önceki yıllara kıyasla başarıya daha hazır olduğunu düşünüyor ve takım içindeki uyumu vurguluyor.
"Takıma yardım etmek için burada olduğumu birkaç kez söyledim," diye ekledi Gavi. "Teknik direktörün bana olan güvenini biliyorum, o bana her zaman güvenmiştir. Ona da söylediğim gibi, bana ihtiyacı olduğunda hem onun hem de takımın yanındayım. Bu bir Dünya Kupası ve Dünya Kupaları, iyi ve kötü zamanlarda birbirine kenetlenenler tarafından kazanılır. Çok geniş bir kadromuz var ve her an herhangi bir oyuncu sahaya çıkıp o küçük katkısını yapabilir."
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